Los cinco consejos para configurar tu móvil antes de viajar al extranjero: así evitarás facturas sorpresa

Las condiciones suelen estar en las páginas web de cada operadora , así como en las aplicaciones de las mismas, dentro de los servicios contratados. Con todo, no es mala idea contactar con la empresa por redes sociales o por teléfono para que se asegure que está todo activo y controlado.

Lo primero que hay que hacer es asegurarse de que se tiene el Roaming activo . Esto permitirá usar tanto las llamadas de voz como los SMS y la conexión a Internet en el país en el que vayamos a estar los días de viaje. Es relevante saber qué cobertura habrá, qué operadoras funcionan allí o cómo son los métodos de recarga en caso de que no se tenga un contrato.

En el caso de que haya que poner una SIM distinta a la habitual, cabe la posibilidad de que haya que sacar la de uso diario. Pero cada vez más móviles disponen de una doble ranura para tarjetas de teléfono , lo que hace que se puedan poner ambas. El problema es que se use la que no se debe.

Además, es mejor llevar los mapas descargados en el smartphone para no tener que usar lo GB de datos en roaming para la descarga en el sitio. Obviamente, el cálculo de rutas, la búsqueda de lugares y otras acciones pueden usar Internet, pero no se requerirá de tanta información.

Hay muchas aplicaciones de navegación online, y lo mejor es usar la más conveniente según el destino . En la mayor parte de los casos la mejor opción será Google Maps, pero hay países, como China o Corea del Sur, donde no está operativa la app de Google, por lo que es mejor usar otra.

No hay que olvidar la importancia de muchas aplicaciones a la hora de viajar al extranjero . Por ejemplo, Google tiene algunas muy útiles, como Google Maps, pero también otras pensadas para comunicarnos con la gente. En el artículo sobre las aplicaciones de Google para viajar destacaba por ejemplo el traductor, perfecto cuando no se controla el idioma del país al que se va.

Descargar series y películas

Entre las aplicaciones no se han listado las de streaming de música o vídeo porque cada uno tiene suscripciones a diferentes plataformas, pero sí es aconsejable hacer uso de una función en cuestión. La descarga de títulos es algo común en la mayoría de aplicaciones, como Netflix, HBO o Prime Video.

Aplicación de Netflix

El llevar las series y películas descargadas hace que no se depende de la calidad de la cobertura y, sobre todo, no sea necesario usar los GB de datos en itinerancia, en caso de tenerlo, para este tipo de actividades, que no son prioritarias y además gastan gran parte de los datos disponibles.