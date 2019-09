Parecerá una recomendación muy obvia, pero totalmente cierta: para encontrar vuelos baratos, el primer consejo es que te armes de paciencia y que lo hagas con tiempo. Y sobre todo que en tus huecos libres busques y por último compares. Así encontrarás los vuelos que quieres a precios imbatibles por Internet.

Cómo buscar vuelos baratos

Hoy en día, es muy fácil encontrar vuelos baratos, gracias a la proliferación de compañías de bajo coste con ofertas prácticamente ilimitadas, y mucha oferta de días y horas. Aunque, para conseguir volar barato hay que poner empeño, ya que, aunque los vuelos baratos están al alcance de cualquiera, es necesario buscar mucho, y comparar, además de ser flexibles con los horarios y las fechas, en la medida de lo posible.

Hablando de destinos, si no te importa un país respecto a otro, es posible que encuentres ofertas más que interesantes y vueles a precios muy bajos, así que si tienes dudas sobre un destino u otro, el precio del vuelo puede ayudarte a decidirte.

Otros de los trucos que mucha gente no conoce, y que ayudan a ahorrar, es reservar y comprar los itinerarios por separado, muchas veces ayuda a encontrar vuelos verdaderamente baratos en ambos, sin tener que cerrar ida y vuelta.

Otro truco que requiere trabajo y esfuerzo extra es investigar con calma cuáles suelen ser los aeropuertos más baratos, y nada tiene que ver con que sea o el más cercano, o el más grande, o el más pequeño o el más moderno y con toda gran cantidad de oferta de compañías y servicios.

Hay muchos factores que influyen en los precios de los aeropuertos. Además, has de tener en cuenta si están bien comunicados con la ciudad a la que te desplazas, y cuánto dinero vas a invertir en coger transporte público o un taxi. En los buscadores de las páginas web de aviones de bajo coste, podrás ver los precios de los vuelos, y en qué aeropuerto aterrizan, y te podrás hacer una idea bastante clara, por el precio de los billetes, de cuál es el aeropuerto más barato, y así tomar la mejor decisión de compra.

Si vas a viajar y no necesitas mucho, lo mejor es ir ligero de equipaje y no facturar. Los tiempos en los que los precios de facturación venían incluidos en el precio del billete, han pasado a mejor vida y hoy en día prácticamente todas las compañías, y por supuesto las de bajo coste, cobran por la facturación. Lo mejor es llevar un equipaje acorde con las medidas obligatorias para no facturar, y poder meter tu equipaje en la cabina. Si vas a estar fuera mucho tiempo, a lo mejor tienes que facturar, pero si no es el caso, lo mejor es que no lo hagas.

Otro de los trucos para comprar un vuelo barato es aprovecharse de todas las ofertas y los descuentos de las aerolíneas. Por ejemplo, vueling tiene descuentos para estudiantes, así que si te sacas el carné joven (hasta los 31 años) podrás beneficiarte de los descuentos, que suelen ser de unos 5 euros por trayecto.

Cómo encontrar vuelos baratos: páginas web

Hay páginas Webs muy interesantes e intuitivas, como las de ryanair o vueling, donde puedes filtrar destinos, horarios y precios. Tienen sistemas de buscadores que están muy bien y que te permitirán buscar las mejores ofertas de destinos.

Otra opción que puedes barajar es suscribirte a sus Newsletter para recibir en tu correo las mejores ofertas. Si viajas con frecuencia, podrás estar informado puntualmente de las mejores ofertas de vuelos, de los mejores precios, y de los destinos más solicitados.

Las páginas de ryanair y vueling son páginas de vuelos baratos que están muy bien organizadas y estructuradas, para que de forma muy intuitiva puedes encontrar siempre aquello que estás buscando.

En ocasiones, para encontrar esos chollos tendrás que acostumbrarte a hacer interminables escalas en otros países o aeropuertos, porque los vuelos directos, por norma general, suelen ser bastante más baratos que aquellos que hacen escala. Igual te toca hacer una escala de varias horas, pero te supone un ahorro considerable en el precio del vuelo, y lo uno compensa lo otro. Esto suele pasar en aquellas compañías, que como ryanair y vueling ofrecen vuelos muy baratos.

Cuándo son más baratos los vuelos

Para aprender a cómo buscar vuelos baratos, una de las máximas es ser flexible, y si puedes, buscar fechas que no estén próximas a los principales meses de verano o Navidad, puesto que encontrarás más ofertas y a mucho mejores precios. También encontrarás vuelos más baratos si no te importa volar a unas horas poco ortodoxas que te obliguen a madrugar muchísimo o a trasnochar una barbaridad.

Si no te importa volar fuera de temporada y aprovechas principios de otoño, primavera o Año Nuevo, es más que posible que encuentres vuelos a precios imbatibles.

Las páginas Webs de las compañías aéreas suelen hacer estimaciones de lo que pueden costar los vuelos, y en muchas ocasiones, se pueden reservar con antelación para que no te quedes sin tu plaza.

No nos olvidemos que en el tema de los vuelos low cost, hay mucha competencia. Algunas compañías aéreas recomiendan reservar los vuelos con al menos 16 semanas de antelación, si nos queremos comprar una auténtica ganga. Y si has llegado a la edad de jubilación recuerda que el Imserso ofrece viajes para vacaciones muy económicos, lee nuestro artículo de cómo apuntarse a los viajes del Imserso.