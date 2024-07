Llega el Nothing Phone (2a) Plus: versiona su móvil más vendido con diseño metálico, más potencia y mejor cámara

Nothing Phone (2a) Plus Nothing El Androide Libre

Nothing ha presentado su nuevo teléfono, el Phone (2a) Plus. Un móvil que llega para mejorar las capacidades del Phone (2a) lanzado en marzo en tres puntos clave: rendimiento, cámara y diseño. Los grandes reclamos a la hora de comprar un smartphone además del precio, que en este caso no se ha revelado en España pues comienza a venderse en Reino Unido por 399 libras (473 euros) y en septiembre se desvelará precio y disponibilidad en otros mercados europeos.

El Phone (2a) Plus estrena un procesador exclusivo codiseñado con MediaTek, el 7350 Pro 5G, que otorgará una experiencia de usuario más fluida y rápida buscando una respuesta del smartphone mucho más potente. Por otro lado, también sube la apuesta en la cámara, llevando un sensor de 50 megapíxeles al frontal para tener mejores selfies.

Asimismo, el aspecto del teléfono ha cambiado con respecto al modelo anterior apostando por terminaciones metálicas en dos colores, gris y negro; un diseño más premium que mantiene igualmente su icónico diseño transparente y su interfaz de luces Glyph.

Una de las preguntas que cabe hacerse sobre el lanzamiento de este teléfono es el porqué. Por qué llega al mercado sólo cuatro meses después de que el Phone (2a) aterrizase en tiendas y sólo unas semanas después de que CMF by Nothing debutase en el segmento de telefonía móvil con su primer smartphone, el CMF Phone 1.

Ante esto, Carl Pei, CEO de Nothing explica que ante la previsión de que el Phone (3) salga en 2025, el Phone (2a) Plus llega pensando en "aquellos que les gustó el Phone (2a) pero buscan un mayor rendimiento". Al mismo tiempo el máximo responsable de la compañía ha revelado que el Phone (2a) se ha convertido en su smartphone más vendido, por lo que "estamos muy ilusionados de presentar el Phone (2a) Plus".

Un diseño metálico

El aspecto más llamativo del nuevo teléfono es su diseño. Supone una evolución del Phone (2a) que pasa de la terminación en plástico a un acabado metálico mucho más premium. Estará disponible en dos colores, negro y gris, con lo que en esta ocasión —o al menos de momento— no habrá una versión en blanco que suele caracterizar a los productos de la firma.

La apuesta por esta terminación metálica "recuerdan a la mecánica, reflejan una nueva forma de expresar el estilo de diseño de Nothing, a la vez que realzan las mejoras más vanguardistas del Phone (2a) Plus", explican desde la compañía.

Nothing Phone (2a) Plus Nothing El Androide Libre

El (2a) Plus hereda la disposición de componentes que se ha visto en el (2a) que integra sus componentes en el diseño del teléfono, consiguiendo una apariencia antropomórfica en la que las cámaras del interior de la bobina NFC parecen dos ojos situados junto a la zona donde está el chip, lo que parece disponer el 'cerebro' del smartphone. Lo cierto es que el diseño del interior en forma de cuadrícula circular y la cámara centrada hacen que su aspecto sea coherente convirtiendo el teléfono en icónico pese a sus pocos meses de vida.

Asimismo, el teléfono mantiene uno de los irrenunciables de la marca, la interfaz Glyph. Sello único de Nothing aunque haya cada vez más compañías que estén incorporando LEDs inspirándose en la marca con sede en Londres. En la parte superior trasera del teléfono, tiene tres distribuciones de LEDs con los que se pueden establecer patrones de luz y sonido para que el usuario vea sólo la información más importante. La interfaz Glyph mantiene todas las funciones de Phone (2a), incluido el temporizador con Glyph Timer y el modo Glyph Progress, que utiliza la integración de aplicaciones de otras empresas, a la vez que ilumina la nueva y distintiva estética metálica.

Nothing Phone (2a) Plus Nothing El Androide Libre

Este diseño se combina en la parte frontal con una pantalla de 6,7 pulgadas AMOLED FHD+ con un brillo máximo de 1.300 nits, una detallada reproducción cromática con 1.070 millones de colores, una frecuencia de refresco de 120 Hz, una frecuencia táctil de 240 Hz y el uso de la tecnología Active Matrix que le permite controlar cada píxel de forma independiente para optimizar el rendimiento de la batería.

Asimismo, la combinación del panel flexible con la nueva estructura permite mantener los biseles más finos de los smartphones de Nothing (2,1mm simétricos), lo que se traduce en una relación entre pantalla y cuerpo que supera el 91%.

Mejor rendimiento y cámara

A nivel de rendimiento, el Phone (2a) Plus incorpora un chip exclusivo desarrollado junto a MediaTek, el Dimensity 7350 Pro 5G. "Teniendo en cuenta la importancia del consumo de contenidos de entretenimiento en nuestro día a día, este chipset ha sido meticulosamente co-diseñado para hacer de nuestro último dispositivo el sueño de cualquier gamer", explica la empresa.

El nuevo procesador de 4 nanómetros con tecnología TSMC Gen 2, dispone de 8 núcleos que funcionan a 3 Ghz, o lo que es lo mismo, es un 10% más rápido que el Phone (2a), siendo más ágil a la hora de usar varias aplicaciones a la vez. Un rendimiento que se ve apoyado por una GPU ARM Mali-G610 MC4 a 1,3 GHz, que le permite ser un 30% más rápida que la del Phone (2a) pensando en jugar con el teléfono.

Chip MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G del Nothing Phone (2a) Plus Nothing El Androide Libre

Por otro lado, el smartphone cuenta con la tecnología Smart Clean de Nothing también desempeña un papel importante en el aumento del rendimiento. Limpia regularmente los archivos del sistema que no se utilizan para que todo vaya más rápido y fluido. Asimismo cuenta con 12 GB de RAM y la tecnología RAM Booster para aumentarla de forma efectiva hasta 20 GB, así como optimizaciones NTFS para transferencias de archivos ultrarrápidas.

Con respecto a la batería, el Phone (2a) Plus tiene carga rápida de 50W, con lo que es un 10% más rápido que el modelo anterior y permite tener autonomía para un día entero en sólo 20 minutos. Mantiene además los 5.000 mAh de capacidad —la mayor en un smartphone de la marca— que puede llegar a los dos días con una única carga.

Además del chip, otra de las mejoras del nuevo teléfono es la cámara frontal que ahora alcanza los 50 megapíxeles, frente a los 32 megapíxeles del Phone (2a). Con un sensor ultra angular con un campo de visión de 114 grados y una apertura de f/1,88 puede capturar vídeos en 4K a 30 FPS y tomar fotografías mejor que nunca directamente en 50 MP o tener HDR.

La cámara principal mantiene su buen modo nocturno, que consigue imágenes con el mismo nivel de detalle y colorido que cuando es de día; su sistema de estabilización óptica, estabilización eléctrica y Modo Acción, así como modos como imágenes en movimiento o el optimizador de retratos para las fotos grupales.

Nothing Phone (2a) Plus Nothing El Androide Libre

Para garantizar que Phone (2a) Plus capture fielmente todos los detalles, Nothing combina un gran hardware con un software de última generación. "Nuestra tecnología TrueLens Engine con el modo vívido basado en IA incorpora algoritmos avanzados para conseguir fotos realistas, llenas de color y detalle. La función Ultra XDR, desarrollada conjuntamente con Google, mejora la iluminación en condiciones difíciles ajustando el brillo de los píxeles hasta 5 veces, lo que garantiza imágenes fieles a la realidad cada vez que se pulsa el botón", explica la empresa.

Lo cierto es que desde el lanzamiento del Phone (2a) en marzo, el equipo de Nothing ha realizado siete actualizaciones de software con múltiples mejoras de la cámara. Estas han llegado para subir el nivel de la experiencia fotográfica al perfeccionar la reproducción del color, la saturación o una mejor coherencia cromática; al tiempo que también ha mejorado la definición de las imágenes desenfocadas, la velocidad de carga de la aplicación de la cámara o el rendimiento general.

Nothing Phone (2a) Plus Nothing El Androide Libre

Una de las ventajas de Nothing sobre otros fabricantes Android es la fuerte apuesta por su capa de personalización Nothing OS, algo único en el mercado. Con Nothing OS 2.6 la compañía ha ampliado los widgets que puede tener el usuario con más personalizaciones que nunca e incluso con la integración de ChatGPT. Además, a diferencia de la mayoría de dispositivos del segmento, viene con Android 14 desde que sale de la caja, tres años de actualizaciones de software y uno adicional de seguridad.

Precio y disponibilidad

El Phone (2a) Plus llega en una única versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en los dos colores mencionados gris y negro. De momento la Nothing Store Soho será el primer lugar del mundo donde se podrá comprar el dispositivo a partir de este sábado a un precio de 399 libras (473 euros al cambio).

Los 473 euros no será el precio que tenga en España, pues la compañía aún no ha confirmado la disponibilidad en el país, aunque se espera que pueda hacerlo en septiembre, cuando se anunciará la llegada a otros mercados así como su respectivo coste final.