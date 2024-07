El Nothing Phone (2a) Plus al descubierto: el nuevo móvil de la marca aparece en una foto oficial antes de su lanzamiento

El Nothing Phone (2a) Plus Nothing El Androide Libre

Si hay una marca que está haciendo un marketing completamente diferente a las otras, esa es Nothing. La compañía de Carl Pei no tiene reparos en saltarse los pasos habituales para presentar nuevos dispositivos, como el CMF Phone 1, cuyos detalles fueron publicados a lo largo de varias semanas en redes sociales. Y eso tiene una consecuencia curiosa: las filtraciones no afectan a Nothing.

Originalmente, este artículo iba a tratar sobre la última filtración del Nothing Phone (2a) Plus, el último modelo de móvil de la compañía; unas fotos de baja calidad fueron publicadas en redes sociales chinas, confirmando algunos detalles del dispositivo. Pero esa filtración ya es irrelevante, porque la propia compañía ha decidido publicar una foto de alta calidad de su nuevo móvil; en ese caso, ¿para qué necesitamos filtraciones?

No sabemos si la publicación de hoy estaba planeada o si ha coincidido con la filtración por casualidad; lo que está claro es que cambia completamente el discurso sobre este dispositivo. Porque ahora podemos centrarnos en el móvil en sí, y en confirmar cómo será su diseño, confirmando las sospechas que teníamos.

Tal y como se esperaba, el Nothing Phone (2a) Plus será una evolución del Nothing Phone (2a) original que fue lanzado hace pocas semanas; lo cual tiene sentido. Al fin y al cabo, Carl Pei ya adelantó que su nuevo Nothing de gama alta con IA no iba a ser lanzado este año, y que el nuevo dispositivo no iba a ser revolucionario.

La fotografía oficial publicada hoy confirma esto. El diseño del Phone (2a) Plus es idéntico al del (2a) original, siendo el nuevo color gris la única diferencia real; por lo tanto, se mantiene la misma trasera con el mismo llamativo diseño y los mismos 'glyphs', tres luces LEDs en la trasera que sirven para avisar de notificaciones e iluminación para la cámara.

Imagen oficial del Nothing Phone (2a) Plus Nothing El Androide Libre

La parte 'Plus' del nombre de este nuevo móvil se refiere al tamaño de la pantalla, que será algo más grande que la del modelo original. Se espera que alcance las 6,7 pulgadas, por lo que debería ser más del agrado de los aficionados a los móviles grandes. La otra novedad también fue anunciada: un nuevo procesador Dimensity 7350 Pro de MediaTek, que será una versión mejorada del Dimensity 7200 Pro del modelo original pero que no debería suponer un gran salto, ni en cuestión de potencia ni de posibilidades.

No hará falta esperar mucho para descubrir todos los detalles técnicos del Nothing Phone (2a) Plus. La presentación oficial se celebrará mañana mismo, el próximo 31 de julio, y será entonces cuando sabremos más de su batería, carga y si habrá cambios en las cámaras o si serán las mismas.