El Nothing Phone (2a) es un éxito tremendo: rompe récords de ventas en la lucha de la marca contra el iPhone

El mercado de móviles Android necesitaba una marca como Nothing; incluso si sus dispositivos no te llaman la atención, es una buena noticia que haya alguien dispuesto a hacer las cosas de manera diferente. Las ventas de móviles del 2023 han demostrado que seguir el camino de Apple no es suficiente para vencerla.

La llegada de Nothing con el Phone (1) fue un soplo de aire fresco en una industria ya acostumbrada a lanzar el mismo móvil con pequeñas mejoras. Aunque técnicamente no era el mejor en su rango de precios, era original y ofrecía una experiencia única, algo más importante para mucha gente.

El Phone (2) fue la confirmación de que Nothing va a por el iPhone, con un hardware más potente y una experiencia más madura y completa; sin embargo, también era un dispositivo más caro, que lo alejaba del público prioritario para su fundador, Carl Pei. Eso se solucionó con el lanzamiento del Phone (2a), un modelo más barato, pero que sigue siendo un Nothing.

Éxito del Nothing Phone (2a)

Ahora, se ha confirmado que esta fue la decisión correcta. Después de un lanzamiento limitado, el día de ayer el Nothing Phone (2a) empezó a estar disponible en los principales mercados; y la compañía ha confirmado a Forbes que este lanzamiento ha sido todo un éxito.

Sólo en las primeras 24 horas, Nothing ha conseguido vender 100.000 unidades del Phone (2a), tanto a través de su página web como de algunas de las tiendas físicas de sus socios. De hecho, la tienda de Nothing en Londres llegó a acumular una larga cola de entusiastas, aunque inicialmente sólo los que habían reservado el dispositivo se lo pudieron llevar ese mismo día.

Eso es algo que ya no se ve hoy en día, y que nos recuerda mucho a las colas y concentraciones de aficionados en las tiendas de Apple con el lanzamiento de un nuevo iPhone. Ese es el objetivo último de Carl Pei, luchar directamente contra la manzana usando el sistema Android como base para ofrecer una experiencia única. No es casualidad que Nothing OS tenga guiños a Apple, como la compatibilidad con sus accesorios como los AirPods.

El Nothing Phone (2a), con un precio de 329 euros, es la manera más barata de acceder a esa experiencia, así que tal vez no debería sorprendernos su éxito; especialmente porque no se han realizado sacrificios en aspectos importantes para la marca como el diseño original y el ‘hardware’ exclusivo, incluyendo un procesador de MediaTek creado a medida.