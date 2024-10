El nuevo móvil de Nothing es una genialidad: ha sido diseñado por aficionados y es de lo más original

La trasera del Nothing Phone (2a) Community Edition es fosforescente Nothing El Androide Libre

Una de las mayores críticas que recibe el sector de los smartphones es la falta de originalidad. La inmensa mayoría de los móviles lanzados en los últimos años se parecen entre sí, con diseños bonitos, pero que evitan salirse de la norma; por eso, la llegada de Nothing supuso todo un soplo de aire fresco en el mercado.

Los ames o los odies, nadie puede negar que los productos de Nothing son originales, desde el primero al último. La compañía ha adoptado una línea de diseño única, con una trasera con luces (los 'glyphs') y abrazando el minimalismo en la interfaz de su capa de personalización basada en Android. Además, Nothing también se ha atrevido a lanzar "ediciones especiales" de sus móviles que apuestan aún más por la originalidad. Pero el nuevo móvil de Nothing puede ser el más original hasta ahora.

Se trata del Nothing Phone (2a) Community Edition, y en lo que respecta al hardware, no encontraremos sorpresas; como su nombre indica, es el mismo Phone (2a) lanzado a principios de año, y por lo tanto, sigue siendo uno de los móviles de gama media más interesantes y recomendables del mercado. Lo verdaderamente interesante de esta versión no se encuentra en el móvil en sí, sino en el proceso de desarrollo.

Hace unos meses, Nothing abrió un proyecto para que la comunidad de usuarios fuese la encargada de diseñar el siguiente móvil de la marca; y el Nothing Phone (2a) Community Edition es el resultado de esta iniciativa. Aunque el móvil no se presentará oficialmente hasta el 30 de octubre, la compañía ha ido publicando los ganadores de cada categoría, así que podemos hacernos una idea de cómo será el resultado final.

Por ejemplo, el ganador de diseño de hardware se centró en un nuevo diseño para la trasera del móvil; o más concretamente, en el uso de nuevos materiales, ya que el diseño básico de la parte trasera no ha cambiado. El concepto presentado por los aficionados se basa en la fosforescencia, para que el móvil brille en la oscuridad; de esta manera, las extrañas formas del diseño ideado originalmente por Nothing destacan mucho más.

Este modelo contará con fondos de pantalla exclusivos, también diseñados por la comunidad. La colección de imágenes se llama 'Connected', y ha sido creada con una combinación de bocetos, digitalización de objetos reales y generación por Inteligencia Artificial.

Además del móvil, la comunidad también ha podido participar en el proceso de marketing y empaquetado del dispositivo. La caja en la que llegará el móvil ha sido creada con las cámaras como protagonistas, acercando lo máximo posible la imagen. Por último, la campaña publicitaria destacará la fosforescencia, con carteles con un toque misterioso y con los lemas "Captura tu luz" y "Encuentra tu luz".