Android 15 para móviles Nothing es oficial: así es Nothing OS 3.0 y qué móviles lo van a recibir primero

Nothing OS 3.0 Nothing El Androide Libre

El lanzamiento de Android 15 está siendo absolutamente lo contrario del lanzamiento de Android 14. Aunque el código del sistema fue lanzado el pasado mes de septiembre, ni siquiera Google ha confirmado aún el lanzamiento de Android 15 en los móviles Pixel; y Samsung ha confirmado que One UI 7 no llegará hasta el año que viene, pese a que normalmente es de las primeras en dar el salto a la nueva versión.

Esta situación es una oportunidad para que el resto de marcas sorprendan con su implementación de Android 15, y algunas la están aprovechando; como vivo, que anunció el lanzamiento de la nueva versión de FunTouch hace pocos días. Ahora le toca el turno a Nothing, que ya ha publicado detalles de cómo lanzará Android 15 en los modelos actuales.

Con Nothing OS 3.0, nos encontramos con una capa de personalización basada en Android 15, pero que mantiene el estilo único de la marca. Es algo notable con varios de los elementos de la interfaz, como el centro de control, así como con las animaciones; de hecho, ese es el aspecto que mejor define al sistema, a juzgar por el vídeo publicado por la compañía.

NothingOS 3.0 mantiene la apuesta por el minimalismo de la marca, aunque eso no impide la personalización. El sistema ahora tiene una nueva página de personalización de la pantalla de bloqueo, accesible manteniendo pulsada esa pantalla; desde aquí podemos acceder a nuevos relojes y un espacio expandido para los widgets, que permite poner más elementos que controlen aspectos del móvil como los 'glyphs' sin tener que desbloquearlo.

Una novedad importante del nuevo sistema es Smart Drawer, un cajón de aplicaciones inteligente que automáticamente categoriza nuestras apps en carpetas; eso hace más fácil encontrar la app que queríamos usar, porque en vez de buscarla por el nombre la buscamos por lo que hace. Es un sistema llamativo, pero que será familiar para los usuarios de iPhone. La influencia de Apple se sigue dejando notar, tanto en funciones como en diseño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nothing (@nothing)

Los usuarios no se encontrarán sólo cambios de diseño y aspecto, también de funcionalidad además de mejoras en el funcionamiento. Por ejemplo, una nueva función de auto archivo automáticamente liberará espacio de almacenamiento, sin eliminar apps ni datos.

La camara ha recibido muchas mejoras, y ahora se abre más rápido desde el widget de la cámara y procesa escenas en HDR de manera mucha más rápida. Los retratos ahora se verán mejor, al ajustar la intensidad del fondo borroso dependiendo del tamaño de la cara, y la cámara funcionará mejor en entornos de baja iluminación.

Chema Flores El Androide Libre Probamos el Nothing Phone (2a) Plus: más gasolina para poner el broche a uno de los mejores móviles del año

La beta abierta de Nothing OS 3.0 ya está disponible para los usuarios del Nothing Phone (2a); en noviembre estará disponible para los usuarios del Phone (2). Por su parte, los usuarios del Phone (1) original, el Phone (2a) Plus y el CMF Phone 1 tendrán que esperar al mes de diciembre. Por lo tanto, el lanzamiento de la versión estable debería producirse en los primeros meses del 2025.