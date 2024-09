Android 15 llegaría a los Pixel en octubre: se filtra la fecha de la actualización que más trabajo le ha dado a Google

Android 15 se hizo oficial desde primeros de este mes, aunque fue en abril cuando se lanzó la primera beta que comenzaba a dibujar la hoja de ruta de la gran actualización que tendría que llegar a los Pixel a mediados de octubre. Ahora se ha filtrado justo el día en el que se lanzará para poder pasar a actualizar los móviles de Google.

Y la filtración ha aparecido desde la misma Google para dejar justo el día en el que se podrá disfrutar de la versión final de Android 15 que ha ido pasando de beta a beta y ahora se encuentra siendo desarrollada por los fabricantes que lanzan móviles Android para sacar sus capas personalizadas basadas en la misma.

Un reporte desde Android Headlines clama que el gigante tecnológico desplegará la versión estable de Android 15 en los dispositivos Pixel compatibles justo el 15 de octubre. Sería el martes cuando la compañía suele hacerlo en los lunes, y se debe principalmente a que el día anterior es fiesta en su país.

Google Pixel 9 y Pixel 9 Pro XL Chema El Androide Libre

Hay un dato peculiar en este despliegue según Android Police, y es que la llegada de la versión estable se ha tomado justamente 45 días desde que el código fuente estuviera disponible en el repositorio AOSP. Es el mayor retraso de la historia del sistema operativo al triplicar el récord anterior de 15 días de Android 12 cuando llegó en forma de OTA a los móviles Pixel.

Como sucede en todos los desarrollos, y tal como clama el experto Mishaal Rahman, el retraso tiene que ver con la optimización del sistema y la corrección de bugs. Siempre con el cometido de ofrecer la mejor experiencia de usuario y Google no tenga que estar desplegando nuevos firmware para solucionar posibles errores; algo común ya para muchas compañías de videojuegos que publican juegos con graves problemas en el código.

Android 15 estaría disponible para los Pixel 6 y los más nuevos como son los Pixel 9, al igual que se publicaría Wear OS 5 basado en Android 14 para el Pixel Watch y Watch 2. Ahora quedaría conocer las fechas estimadas del resto de fabricantes de Android como Samsung, Xiaomi, OPPO, realme, Nothing y otras tantas que estarían ya trabajando para pulir sus capas personalizadas; de hecho hace días Samsung lanzó One UI 6.1.1 basado en Android 14 y se desconoce cuándo será la primera beta de One UI 7 basado en Android 15.