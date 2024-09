WhatsApp revolucionará la interfaz de tus chats con los temas de color: así vas a personalizarlos

Después de saber que la app de chat más instalada en España está lista para desplegar la capacidad de etiquetar a contactos en los estados, ahora está trabajando en una importante característica para personalizar las pantallas de las conversaciones, donde el usuario suele pasar el mayor tiempo con la aplicación. Ahora llega el despliegue de los temas gracias a unas capturas de pantalla filtradas.

No es nada nuevo esto desarrollo y WhatsApp ha estado trabajando en más opciones de personalización en los chats desde hace ya meses. WaBetaInfo ha encontrado algunas pistas y lo que va a hacer la app es permitir a los usuarios elegir sus colores favoritos para los globos de los chats en la ventana de conversación y un wallpaper que se podrá elegir de una serie de temas predefinidos.

De hecho, se ha podido activar esta función en la beta 2.24.20.12 de WhatsApp para extraer algunas capturas que indican cómo se puede cambiar desde el fondo de pantalla hasta los colores de los mensajes como el mismo tema del chat. Al personalizar el tema del wallpaper se modificarán los colores de los mensajes que se envían en la conversación, tal como se recoge en los pantallazos compartidos para los colores morado y verde.

WhatsApp Android Authority El Androide Libre

En el previo de los cambios para ver como quedan, según Android Authority a través de WaBetaInfo, también se puede aplicar el tema oscuro o claro que le da otro toque bien especial a la ventana de chat como se puede ver en las capturas aportadas. Un cambio significativo en el uso del color en las conversaciones para aportar una experiencia visual totalmente distinta.

Hay detalles de esta próxima actualización a tener muy en cuenta. El tema seleccionado se convertirá en el chat por defecto que se aplicará a todas las conversaciones que tenga el usuario. Otro sería la capacidad de personalizar un tema manualmente para ciertas conversaciones específicas; al igual que sucede actualmente cuando se pone un fondo de pantalla único para algunos chats.

WhatsApp Android Authority El Androide Libre

Esta personalización será visible solo para el usuario, y el contacto verá el tema aplicado en su propio móvil. Así queda el desarrollo de una importante actualización en la que está trabajando WhatsApp y que se desplegaría próximamente en España; al igual que ha sucedido en todos sus despliegues, la app de chat mima todos los detalles y más si cabe los posibles errores, así que hasta que no esté perfectamente confeccionada, no se actualizará, aunque no debería de tardar mucho.