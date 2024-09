Samsung desconoce cuándo lanzará la primera beta de One UI 7 basado en Android 15

A primeros de este mes llegó One UI 6.1.1 en los Galaxy S24 y plegables del año pasado en España. Una actualización basada en Android 14 que era dos de las previstas por el fabricante coreano, ya que se suponía que la beta de One UI 7 basada en Android 15 alcanzaría finalmente algunas regiones. Y es que el lanzamiento de la misma se había planeado para hace un mes.

Lo peor de todo es que parece que Samsung no tiene todavía ideada una fecha para la llegada de la primera beta de Android 15, lo que podría retrasar el despliegue de la versión final de One UI 7. A Google le ha pasado algo similar, ya que hoy mismo se ha filtrado que Android 15 se lanzará a los Pixel el 15 de octubre con un retraso de 45 días, ya que Android 15 apareció en AOSP a primeros de septiembre; la última vez que pasó algo similar fue con Android 12 y sus 15 días hasta que llegó a los Pixel.

Samsung también ha tenido que lidiar con el despliegue de One UI 6.1.1, que de hecho se ha tenido que detener por los problemas del zoom en el Samsung Galaxy S23 Ultra, así que tiene en la mesa a diversos factores que están complicándole las cosas.

Editando una foto con el Samsung Galaxy S24 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre Río Rhin (Suiza)

One UI 7 también conlleva numerosos cambios como el panel de ajustes rápidos totalmente rediseñado, las nuevas interacciones con la interfaz similar a la propia Dynamic Island de Apple y un nuevo estilo visual desde Android.

Y curioso que la primera beta estaba dispuesta para mediados de julio, y a primeros de agosto se había retrasado de forma definitiva debido a la corrección de bugs. La actualización de One UI 6.1.1 retrasó también este despliegue, para que ahora no se sepa nada de cuando One UI 7 se estrenaría; en contraposición a One UI 6 el año pasado sin retrasos.

Lo importante viene ahora, ya que un comentario de uno de los moderadores de Samsung en sus foros oficiales ha desvelado que la fecha de despliegue se revelará una vez que la decisión esté tomada. Lo que añade más dudas.

Samsung Developer Conference está previsto para el 3 de octubre, así que podría realizarse un anuncio de la hoja de ruta para la llegada de la actualización beta de One UI 7 y de la versión final, por regiones y la extensa lista de dispositivos móviles que la recibirían, que son unos cuantos según 9to5Google.