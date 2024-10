One UI 7 es oficial con algunos detalles inspirados en iOS 18: se retrasa su llegada, se lanzará con los Samsung Galaxy S25

One UI 7 Samsung El Androide Libre

Pasado mediados de septiembre, Samsung afirmó que desconocía la fecha en la que lanzaría la versión final de One UI 7. Como ha sucedido en anteriores años, la ventana para su beta y final ha sido desde septiembre a diciembre, pero ahora parece que los planes del fabricante coreano son otros: One UI 7 se lanzará con la presentación de la serie Galaxy S25.

Lo que significa que la estrategia llevada a cabo por Samsung desde hace bastantes años cambia totalmente, ya que hasta ahora los siguientes meses eran los utilizados para lanzar la beta, optimizarla y corregir bugs, y así llegase la versión final a los modelos flagship lanzados este mismo año; que sería la serie Galaxy S24 como la primera en recibir One UI 7.

Todo cambia ahora desde el anuncio hecho desde Samsung Developer Conference: One UI 7 se lanzará cuando se presenten los nuevos Galaxy S25, que sería presumiblemente en el mes de enero. El resto de modelos se irían actualizando progresivamente por fecha de lanzamiento para que fuesen los primeros los Galaxy S24.

Y estos van a ser los primeros flagship de Samsung que no van a recibir en exclusiva One UI 7 como ha sucedido con los anteriores Galaxy S24, Galaxy S23 o Galaxy S22 con One UI 4, UI 5 y UI 6 respectivamente, que fueron los primeros en probar la nueva versión de Android. Se desconoce si Samsung recompensará de alguna forma a los usuarios de los Galaxy S24, ya que uno de los principales atractivos de adquirir el último modelo flagship es que se será el primero en recibir las virtudes y bondades de la nueva y gran actualización de Android.

Lo que sí llegará este año será la beta de One UI 7, y se desconocen si serán los Galaxy S24 o en que países se desplegará para ir limando asperezas y dejarla lista para el lanzamiento de los Galaxy S25 en el mes de enero de 2025.

Sí que la compañía coreana ha prometido, según GSMArena, que llegará una gran transformación a One UI 7 con un lenguaje de diseño centrado en la simplicidad, la eficacia y lo emotivo. De momento, se sabe que la estructura de la pantalla de inicio será rediseñada, y desde la misma conferencia de desarrolladores se ha filtrado alguna novedad que otra.

SamMobile a través de Android Police ha compartido un vídeo en el que se muestra como el panel de notificaciones se inspira en el diseño del iPhone con iOS18 con las esquinas redondeadas. Otro vídeo muestra un rediseño de la app de cámara con iconos actualizados y más limpios, al igual que la interfaz se ha optimizado para el uso de la cámara con una única mano.

También ha aparecido la renovación de las animaciones del sistema para una experiencia más fluida al igual que se han renovado algunos iconos. En todo su conjunto, y según las filtraciones y las palabras de Samsung, One UI 7 basado en Android 15 va a ser una gran actualización, y que al menos sirva como la mejor justificación ante el retraso sufrido.