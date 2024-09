Llega iOS 18 oficialmente: las 5 mejores novedades que llegan ya a tu iPhone hoy mismo

El verano se está difuminando poco a poco en España, y con él el recuerdo de una WWDC 2024 histórica, en la que se presentaron todas las novedades de IA de Apple, incluyendo Apple Intelligence y su suite de funciones. Después de una larga espera en forma de betas, ya es oficial: iOS 18 llega hoy, y se podrá instalar en todos los iPhone compatibles desde este día 16 de septiembre.

Esta es la fecha oficial en la que iOS 18 saldrá de las betas y se desplegará de forma oficial para todos los iPhone que puedan recibirla. Y no solo este sistema; macOS Sequoia, watchOS 11 e incluso la nueva versión de visionOS también estarán disponibles hoy 16 de septiembre para su descarga oficial, por lo que será un día cargado de actualizaciones.

Por supuesto, es innegable entender que la actualización de iOS es sin duda la más importante de todas. Te contamos si tu iPhone puede instalar iOS 18, cómo se instala y sobre todo cuáles son sus funciones más relevantes para entender cómo funciona esta revolucionaria versión.

iPhone compatibles con iOS 18

Básicamente, todos los iPhone lanzados desde 2018 en adelante podrán ejecutar iOS 18. De hecho, los modelos más antiguos que podrán correr este nuevo sistema son los iPhone Xs, Xs Max y Xr, por lo que si tienes uno de estos, podrás recibir la actualización. En el caso de modelos alternativos, como los iPhone SE, solo los dispositivos de 2ª generación en adelante podrán tener iOS 18.

¿Qué significa esto? Que todo aquel iPhone más antiguo se quedará sin iOS 18. Algunos ejemplos serían los iPhone SE de primera generación, los iPhone X de 2017 y lógicamente los iPhone 8 y sucesivos. Si quieres disfrutar de lo último en novedades de software y tienes uno de estos modelos, es imperativo cambiar a un iPhone superior.

iPhone Xr, el modelo más antiguo que admite iOS 18.

El proceso para instalar iOS 18 es increíblemente sencillo. Tan solo deberás ir a los ajustes del iPhone, e ir al apartado General y de ahí, a Actualización de software. Solo cuando esté la actualización disponible aparecerá ahí, y será tan simple como seguir los pasos adecuados para instalar la actualización.

Si bien no hay una hora exacta a la que se comenzará a desplegar la actualización, se estima que la actualización llegará a España peninsular sobre las 19:00 de la tarde (una hora antes en Canarias). Cabe aclarar que debido a que la actualización se liberará para un gran número de personas, esta podría tardar más de lo esperado en descargarse e instalarse.

Las mejores funciones de iOS 18

Desgraciadamente, Apple Intelligence no estará disponible de inicio para iOS 18. Partimos de la base de que dicho software no se puede usar fuera de Estados Unidos de momento, pero no será hasta iOS 18.1 que comenzarán a llegar las primeras funcionalidades. Dicho esto, repasemos las mejores características que dan vida a iOS 18 como tal.

Nueva personalización de iOS 18 Apple Omicrono

Lo primero es lo primero: la personalización. Apple ha tomado notas de Android y ha decidido dar no solo más opciones a los usuarios para personalizar su escritorio, sino que ha rediseñado muchas de estas partes del sistema. El Centro de Control, una de las más importantes, se ha renovado y rediseñado, permitiendo el uso de grupos de controles y de páginas que aglutinan nuevos controles y herramientas. Grupos y páginas que también se pueden personalizar.

iOS 18 permite por fin colocar iconos de apps y widgets en cualquier espacio libre de la pantalla de inicio, incluso encima del propio 'Dock' del sistema. Además, los iconos se pueden 'entintar' o colorear para aplicarles el color o tono que se desee y así hacer que combinen con nuestro fondo de pantalla. Así, la obligatoriedad de usar la cuadrícula queda en el olvido.

Personalización en iOS 18. Apple Omicrono

La personalización llega a tal punto que se han ampliado las opciones en la pantalla de bloqueo. Los controles inferiores, que hasta ahora eran completamente inamovibles ahora se pueden cambiar por otros accesos directos. Sí, características que ya estaban presentes mucho antes en dispositivos de la competencia, pero que Apple ha llevado a su terreno.

La nueva app de Fotos

La cosa no solo va de sistemas: también de aplicaciones. Fotos es una de las grandes beneficiadas de iOS 18, con un nuevo diseño que busca aumentar la usabilidad en el momento. De esta manera, y en palabras de Apple, el usuario se pasará menos tiempo buscando imágenes y más disfrutando de estas fotos.

La app de Fotos en iOS 18. Apple Omicrono

Fotos ahora integra Colecciones, que organiza la biblioteca de fotos en base a diversos temas, que van desde viajes hasta personas, pasando por mascotas, días recientes, etcétera. Junto a Colecciones se encuentra el nuevo Carrusel, que destaca los contenidos más interesantes de la galería en un formato que imita el de los pósters más clásicos.

La clave está en su interfaz, que ofrece una vista única simplificada que recoge todos estos elementos en un mismo lugar, mucho más accesibles. Se pueden fijar colecciones para acceder a ellas de forma más directa, se habilita una reproducción automática de contenidos para dar vida a estas imágenes y su interfaz favorece bastante más su uso a una mano.

La app de contraseñas

La seguridad sigue siendo una constante para Apple y su filosofía de diseño. Lo ha demostrado con su nueva app de contraseñas, que almacena las contraseñas del usuario fácilmente en un mismo lugar. Además de contraseñas, almacena claves de redes WiFi, códigos de verificación e incluso llaves de acceso. ¡Y funciona en iPhone, iPad, Mac y Windows, con sincronización entre dispositivos incluida!

La aplicación de Contraseñas de iOS 18. Apple Omicrono

Así, recoge el testigo de la app Llavero y se postula como una alternativa integrada a los gestores de contraseñas más habituales. Apple especificó en la WWDC que Contraseñas (el nombre de esta nueva app) lanzará notificaciones al usuario de iOS 18 para advertirle de vulnerabilidades, como contraseñas afectadas por filtraciones de datos o contraseñas demasiado débiles.

Nuevo modo Juego

Ya lo recibió macOS hace unos meses, y ahora está presente en el iPhone: el modo Juego especializado para los más amantes del gaming. El modo en cuestión rebaja la actividad en segundo plano del sistema al mínimo posible para que la tasa de fotogramas se mantenga estable y el juego se sienta fluido. Idóneo para los iPhone que cuentan con tasas de refresco de 120 Hz.

Nuevo modo juego. Apple Omicrono

Además de ello, el modo Juego duplica la tasa de sondeo del Bluetooth, logrando que el tiempo de respuesta tanto de los AirPods como de los mandos que se usen de forma externa se reduzca. Los desarrolladores tendrán la posibilidad de usar el sonido espacial de los iPhone para implementarlo en sus juegos y ayudar al usuario a tener una mayor maniobrabilidad en los títulos competitivos.

Mejoras en Safari

El navegador de iOS sigue mejorando poco a poco, y su última actualización es buena prueba de ello. Se incluye la función Destacado, que revela la información más relevante de una web y la resalta, mostrando indicaciones, enlaces asociados para encontrar más información, etcétera. Su modo para acabar con elementos distrayentes (como los típicos pop-ups de cookies) se ha vuelto viral en las betas.

Nuevo sumario de Safari. Apple Omicrono

Su nuevo modo lector y su tabla de contenidos servirán para ofrecer un resumen organizado de lo que ofrece una web que incluya artículos. Por ejemplo, artículos divulgativos tendrán su propia tabla de contenidos, con un sumario y una división por apartados para ayudar al dueño del iPhone a entender de un vistazo la información que se le presenta.

Mapas topográficos

El eterno rival de Google Maps de Apple es otra de esas apps que reciben novedades interesantes con iOS 18. La clave está en sus nuevos planos topográficos, que ofrecen redes de senderismo y rutas detalladas, al menos referentes a Estados Unidos. Apple vuelve a fijarse en Google, y otorga a Apple Maps la capacidad de descargar mapas en el dispositivo para usarlos sin conexión.

Además de ello, Apple Maps ahora permite guardar rutas, guardarlas sin conexión y crear nuevas rutas de senderismo personalizadas. Todo ello de forma súper accesible, ya que se pueden establecer rutas de ida, ida y vuelta o circulares con apenas un par de toques sobre la aplicación.

Bonus track: la privacidad

Es imposible no mencionar los nuevos añadidos en lo que a privacidad se refiere de iOS 18, como son las apps bloqueadas o privadas. El sistema ahora da la opción al usuario de bloquear una app para obligar al dispositivo a pedir Face ID o Touch ID para acceder a ella. Por ejemplo, si se bloquea la nueva app de Fotos, solo será posible desbloquearla con un sistema biométrico o en su defecto, el código de bloqueo.

Nuevas funciones de privacidad de iOS 18. Apple Omicrono

No solo eso; si el usuario no quiere bloquearla, siempre puede ocultarla y moverla a una carpeta compartida entre apps ocultas y bloquearlas, y que solo será visible usando Face ID como sistema de desbloqueo. El contenido de dichas apps se ocultará además de las previsualizaciones de las notificaciones y de Spotlight.

iOS 18 también incluye una opción muy aplaudida entre los usuarios: permitir elegir qué contactos se comparten dentro de una misma app. Por último, los desarrolladores dispondrán de una opción para permitir que accesorios de terceros se conecten al iPhone sin mostrar el resto de dispositivos de la red del usuario.