He probado los Nothing Ear (open): unos auriculares abiertos muy cómodos y con un peculiar diseño

Nothing, con sede en Londres (Reino Unido), se ha convertido en la marca de móviles que más rápido ha crecido a nivel mundial, siendo España uno de sus mercados clave. La firma destaca principalmente por apostar por productos con una buena relación entre calidad y precio, y por apostar por un diseño transparente para sus dispositivos, como se pudo ver en sus smartphones Nothing Phone (2a) o Nothing Phone (2a) Plus o sus auriculares inalámbricos Ear (1) y Ear (2). Un aspecto que también traslada a los Ear (open), sus primeros cascos abiertos que resultan muy cómodos puestos.

Mientras muchos fabricantes apuestan por buscar el mejor aislamiento con sus auriculares, Nothing vuelve a sorprender con sus nuevos Ear (open). Unos cascos inalámbricos que tienen un precio de 149 euros y que buscan todo lo contrario: están diseñados para escuchar música al mismo tiempo que dejan pasar el sonido del entorno para que el usuario pueda estar pendiente de todo lo que sucede a su alrededor sin comprometer el audio y sin que el usuario tenga que dejar de escuchar su canción favorita.

Es decir, es un producto similar a los Huawei FreeClips, pero con un diseño totalmente diferente. En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos pasado varias semanas utilizando los Nothing Ear (open), unos cascos inalámbricos que ofrecen un aspecto peculiar, pero que resultan muy cómodos puestos y que cuentan con una gran autonomía y una buena calidad de sonido. Además, al ser abiertos, son interesantes de utilizar en aquellas ocasiones en las que uno no quiera o no pueda aislarse, pero no tanto para el día a día.

Diferentes y muy cómodos

Los auriculares abiertos son un formato que poco a poco van cogiendo más presencia en el mercado, pero supone un reto en cuanto al diseño. Por el momento se han podido ver modelos diferentes, como los mencionados de Huawei, que parecen unos pendientes puestos. En el caso de los Nothing Ear (open), estos cuentan con un aspecto peculiar y llamativo. Se tratan de unos cascos que se colocan alrededor de la oreja a través de un bastón flexible con forma de 'gancho' construido en silicona y con una punta en su extremo de plástico con un acabado metálico.

Una punta que actúa como contrapeso. Por su parte, el auricular no llega a entrar en contacto con el interior del canal auditivo, sino que queda apoyado y se sitúa entre la raíz helicoidal y el trago de la oreja. Gracias a ello los auriculares de la compañía permiten que pase el ruido del exterior para que el usuario esté pendiente de lo que sucede mientras escucha música. También ofrece una gran comodidad, incluso da la sensación de no llevar nada puesto.

Los Nothing Ear (open). Nacho Castañón El Androide Libre

Si a esto se le suma que el auricular pesa tan sólo 8,1 gramos y que se puede ajustar a cualquier forma y tamaño de oreja, hacen que sean posiblemente uno de los auriculares más cómodos del mercado. Y es que en sesiones largas no molestan y apenas se notan; aunque sí que al quitárnoslos nos ha pasado en alguna ocasión que hemos sentido la sensación de seguir sintiendo el bastón y la punta detrás de la oreja. Asimismo, y al estar 'enganchados' por detrás de la oreja, cabe destacar que no se caen, por lo que son ideales para salir a hacer deporte.

Incluso cuentan con una clasificación IP54, por lo que son resistentes al agua y al sudor. Los Nothing Ear (open) también mantienen el diseño transparente marca de la casa, al igual que su estuche de carga. Un estuche de carga que tiene un grosor de tan sólo 19 milímetros y una longitud de 12,5 centímetros, por lo que es delgado, pero algo grande, lo que hace que no sea tan cómodo de llevar en el bolsillo del pantalón; aunque sí se pueden deslizar perfectamente en una mochila o bolso.

Para escucharlo todo

El principal atractivo de los Ear (open) de Nothing es su diseño abierto, ideado para integrarse en la vida cotidiana. Y es que estos cascos permiten escuchar música y cualquier ruido del exterior para estar pendiente de lo que sucede, como puede ser el ruido de un coche girando por la esquina. Todo ello sin tener que parar el audio o sin tener que quitarse el auricular. Y, como es lógico, carecen de cancelación de ruido, ya que su misión no es la de aislar al usuario.

La idea de estos auriculares es la de permitir al usuario escuchar lo que sucede a su alrededor con claridad, incluso se pueden usar durante una conversación con otra persona sin tener que quitárselos. En cuanto a la calidad de sonido, los Nothing Ear (open) se basan en un diafragma con una forma única, cubierto en titanio para una mayor durabilidad y una gran calidad de sonido. De hecho, la firma señala que poseen un sistema de sellado acústico y altavoces direccionales para minimizar las fugas de sonido.

Los Nothing Ear (open) en la oreja. Nacho Castañón El Androide Libre

Y aunque tengan un diseño abierto, lo cierto es que la calidad de sonido es realmente alta, con una buena potencia, un audio claro, nítido y bien equilibrado. Además, el sonido apenas se escapa hacia el exterior, por lo que ofrece una buena privacidad y nadie sabrá que se está escuchando. En cuanto a los micrófonos, cumplen con su cometido. Durante estas semanas hemos utilizado los Nothing Ear (open) durante llamadas y videollamadas y el feedback recibido es que se escuchan bien y con claridad.

La batería es otro de los puntos fuertes de los nuevos Nothing Ear (open) y es que los auriculares tienen una pila de 64 mAh que permiten una autonomía de aproximadamente ocho horas de reproducción, que aumentan a 30 horas con el estuche de carga. De hecho, nos ha aguantado perfectamente una jornada laboral entera sin problemas. Además, cabe destacar que con apenas 10 minutos de carga se pueden obtener 2 horas de reproducción de música.

Los Nothing Ear (open) en su estuche de carga. Nacho Castañón El Androide Libre

Los Nothing Ear (open) también se pueden emparejar con dos dispositivos al mismo tiempo y con ChatGPT, como un control por voz o para realizar consultas sin recurrir al móvil; aunque solamente es compatible con el sistema operativo Nothing OS, es decir, con los teléfonos inteligentes de la marca. Los usuarios pueden usar estos auriculares con un dispositivo Android o un iPhone gracias a la aplicación Nothing X. Una app que es la misma que la firma emplea para sus otros modelos de cascos y que sirve para controlar y personalizar los Ear (open), como el ecualizador o escoger los controles táctiles de cada auricular; y hasta para actualizar el software.

¿Me los compro?

Los Nothing Ear (open) son unos auriculares inalámbricos que no están destinados a todo el mundo, sino que son realmente útiles para determinadas ocasiones. Lógicamente, si uno busca aislarse el mundo exterior para concentrarse mientras trabaja, no son una opción. Sin embargo, si lo que se quiere es escuchar música y al mismo tiempo estar pendiente de lo que sucede a tu alrededor, son una interesante alternativa.

En nuestro caso le hemos sacado mucho partido trabajando desde casa, durante el día, para estar pendientes del telefonillo y, por la noche, por si los niños se despiertan mientras uno está picando teclas. Incluso para hacer deporte o para ir por la calle y saber si pasan coches o alguien cerca. Para el resto de ocasiones en las que buscamos aislarlos, hemos utilizado los modelos con cancelación de ruido de la compañía. Aun así, son Ear (open) destacan por ser cómodos, su diseño peculiar y su autonomía; aunque su precio de 149 euros puede resultar algo elevado.