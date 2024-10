Te han robado el móvil. Con lo nuevo que ya está llegando a Android no podrán quitarte las tarjetas ni tus datos

Conforme los móviles Android se vuelven más 'premium', también se vuelven más atractivos para los ladrones. Pero lo peor, al menos para las víctimas, es que pueden perder mucho más que su nuevo móvil: pueden perder todo su dinero e información privada que no quieren que nadie más vea.

Y es que nuestro móvil se ha convertido en el centro de nuestra vida diaria; pagamos con el móvil con las tarjetas que hemos metido en Google Wallet, hacemos fotos de nuestra familia y las guardamos en Google Fotos, y enviamos dinero con Bizum y la app de nuestro banco. El ladrón ahora tiene acceso a todo eso y a más, sólo con quitarnos el móvil; si nos lo roba mientras que lo tenemos desbloqueado (por ejemplo, si nos lo 'birla' de la mano), da igual que tengamos el bloqueo por huella dactilar o por número PIN.

La última novedad de Google soluciona esto, al menos en parte. La nueva protección contra el robo tiene un nombre un poco extraño porque, en realidad, no evita que nos roben el móvil; lo que evita es que puedan usarlo y obtener nuestros datos y tarjetas si nos lo roban. Después de ser anunciadas el pasado mes de mayo, finalmente Google ha iniciado el lanzamiento global de funciones que van a hacer nuestro móvil inútil para los ladrones.

La primera de estas funciones es la más avanzada. La detección de robo es capaz de saber si nos han robado el móvil al instante, usando aprendizaje automático para detectar movimientos extraños con los sensores. Los algoritmos son capaces de saber si alguien nos ha quitado el móvil y echado a correr, ya sea a pie o en moto. En ese caso, el sistema se bloquea automáticamente y para usarlo tendremos que desbloquearlo como hacemos normalmente.

Otra función interesante es el bloqueo cuando el móvil está desconectado de la red. Si el sistema pierde la conexión a Internet de manera repentina, automáticamente se bloqueará y no podrá ser usado hasta que lo desbloqueemos. Esto se hace porque muchos ladrones saben que estos móviles se pueden encontrar con la función "Encontrar mi dispositivo", así que los desconectan de Internet para evitar que puedan 'chivarse'.

Por último, la función de bloqueo remoto nos permite, como su nombre indica, bloquear nuestro dispositivo; eso es algo que ya permite "Encontrar mi dispositivo", pero la diferencia es que sólo requiere el número de teléfono del móvil, y no necesita que iniciemos sesión en nuestra cuenta de Google.

Lamentablemente, y como es habitual en Google, no hay mucha información sobre este lanzamiento; simplemente, algunos usuarios han empezado a encontrar las funciones en la configuración del móvil. Concretamente, es una nueva sección en Configuración, Google, Todos los servicios, y en la sección "Seguridad personal y del dispositivo", aunque también aparece al hacer una búsqueda en la Configuración.

Aunque inicialmente parecía que las funciones sólo estaban disponibles en los Estados Unidos, muchos usuarios de Reddit de países como el Reino Unido y Brasil están reportando que ya tienen acceso a las funciones. Sin embargo, en EL ESPAÑOL - El Androide Libre aún no hemos podido encontrar las funciones en ninguno de nuestros dispositivos en España. Además, muchos de los usuarios que han recibido la actualización no pueden usar todas las funciones, y están limitados a usar sólo el bloqueo cuando el móvil está desconectado; no está claro si hace falta algo especial en el móvil para obtener el resto de funciones.

En definitiva, la falta de transparencia de Google con las actualizaciones vuelve a sabotear un lanzamiento muy esperado por los usuarios; es algo habitual, como saben los usuarios de Android Auto.