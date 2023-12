El diseño es impresionante, y el sonido no se queda atrás: analizamos los auriculares Huawei FreeClips

Huawei ha pasado por una situación que muchos profetizaban sería la antesala de la desaparición de la empresa. El veto de Estados Unidos a poder usar componentes clave e incluso las aplicaciones y servicios de Google parecía que iba a eliminar a Huawei del sector de la electrónica de consumo. Sin embargo, aunque su división móvil se ha visto afectada, otras como las de ordenadores o accesorios cada vez es más interesante.

En lo relacionado a móviles Android hay que hacer especial mención a sus nuevos relojes y auriculares. Estos últimos siempre han sido una de las mejores opciones en mercados como el español, con propuestas enfocadas en la calidad de sonido, como los Huawei FreeBuds Pro 3 o en un diseño rompedor, como los Huawei Freebuds 5.

Estos últimos llamaron mucho la atención por su estética, muy diferente de lo visto hasta el momento, así como por no usar almohadillas, lo que gusta a un segmento muy concreto de los usuarios, que ven molesto el aislamiento que producen los auriculares con este tipo de tapones de silicona.

¿No son pendientes?

Los Huawei FreeClips son también un producto claramente centrado en el diseño, con una forma de U muy característica que hace que ponérselos sea una experiencia curiosa. Ambos auriculares son idénticos, no distinguiendo si se ponen en una oreja o en otra, e incluso en la caja de carga se pueden guardar de forma indistinta. Esto es algo que llama la atención y que algunos usuarios valoran, porque otros modelos son algo más tediosos de guardar. Y el peso, de 5,6 gramos por auricular, hace que llevarlos sea extremadamente cómodo.

El color, de un gris plomo muy elegante (hay otro modelo púrpura), hace que destaquen en la cabeza, pareciendo en ocasiones que se lleva un piercing o pendiente. Aún así, no es un problema llevarlos con estos últimos, aunque quizás sí si se tienen muchas perforaciones en ciertas partes. Además, la protección IP54 permite usarlos para hacer deporte, aunque la sujeción no es extrema.

Análisis de los Huawei FreeClips Alvarez del Vayo

La parte esférica es la que va en el pabellón auditivo, y la que tiene forma más alargada va detrás de la oreja, siendo ahí donde se aloja la batería y la mayor parte de los componentes. Algo que llama la atención es que, incluso puestos, se puede escuchar del todo el sonido ambiental, las conversaciones y demás, siendo este uno de los aspectos destacados de estos auriculares.

Un gran sonido abierto

La tecnología Open-Ear de Huawei busca ofrecer un gran sonido sin aislar del exterior, y esto se aprecia completamente en los FreeClips. Estos auriculares tienen un sonido muy decente, incluso en tonos graves, lo que llama la atención por lo extraño de su forma y lo escueto de su tamaño.

Huawei FreeClips Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es cierto que salvo que pongamos el volumen al máximo el sonido de fuera se cuela en lo que se esté escuchando, pero eso no es un defecto como tal. Si esto es algo que se quiere evitar hay que optar por otro tipo de auriculares. Hemos dejado usar este producto a varias personas y algunas nos han dicho que lo verían perfecto para usar en la oficina, porque te permite escuchar música sin que eso te aísle de las conversaciones de la gente, de avisos, etc.

[No todos los auriculares tienen la misma cancelación de ruido]

Como es lógico, estos Huawei FreeClips no cuentan con cancelación de ruido activa, ya que la propia premisa de los auriculares es no aislarte. Sí que cuentan con una cancelación de ruido en las llamadas para hacerlas más limpias.

Huawei FreeClips Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto a la autonomía, Huawei promete nada menos que 8 horas de uso con carga, y un total de 36 horas con el estuche. Hay que tener en cuenta que estas cifras se dan en mediciones de la empresa, con el volumen a un cierto nivel. Si ponemos el volumen al máximo la autonomía será menor. Es sí, el no tener ANC ayuda a que la batería dure más.

Las funciones adecuadas

Estos auriculares disponen de una aplicación de control desde el móvil Huawei AI, que permite modificar el comportamiento de los mismos. Por ejemplo, permite elegir qué harán los gestos, estando disponibles el doble y el triple toque. Además, tienen detección de uso, por lo que nos los quitamos la música se pausa.

Huawei FreeClips Álvarez del Vayo El Androide Libre

La aplicación tiene ecualizadores preconfigurados en función de si se va a escuchar música, pódcast, etc. No es la app más avanzada en este sentido pero también hemos visto otras que carecían incluso de las funciones de control de sonido más básicas.

Como buen producto del ecosistema de Huawei, permite el uso con dos dispositivos a la vez, además de poder buscarlos desde el móvil, por si no sabemos dónde hemos dejado alguno de los auriculares. La aplicación no ofrece ninguna función llamativa, pero ya hemos visto muchas veces que esas funciones quedan en algo curioso que no se acaba usando, así que tampoco las echamos en falta.

¿Me los compro?

Huawei es una de las empresas que más innova en la creación de producto. Sus ingenieros de diseño industrial parecen tener carta blanca y crean dispositivos que, literalmente, no se han visto en otras marcas. Los Huawei FreeClips entran perfectamente en esa categoría.

Estos auriculares parecen ir a pelearse directamente con los AirPods 3, unos auriculares de precio similar, sin cancelación de ruido activa. Huawei dice que ha detectado un segmento de mercado que pide no aislarse del mundo cuando lleva los auriculares y, para esas personas, estos FreeClips son una buena opción.

Huawei FreeClips Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero el punto más a favor de los mismos es su diseño. Muchos usuarios usan auriculares, prácticamente la totalidad de los jóvenes, y el poder diferenciarse es algo importante para ellos. Este tipo de producto permite eso, distanciarse un poco de las tendencias masivas, sin tener que renunciar a nada.

Huawei sabe que no serán estos sus auriculares más vendidos, pero desde luego está ofreciendo algo que pocas marcas tienen. Quizás Nothing es la única que, sin arriesgar tanto, también promete un diseño diferente en un producto que está ya, de facto, integrado en nuestro día a día.

