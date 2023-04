Huawei lo ha bordado: analizamos los auriculares Huawei Freebuds 5

Si hay una marca de tecnología que se ha tenido que reinventar a lo grande en los últimos años esa ha sido, sin duda, Huawei. El veto de Estados Unidos a muchas tecnologías ha hecho que su principal activo, los móviles, haya pasado a un segundo plano, pero eso no ha hecho que la empresa china haya caído en desgracia.

La compañía se ha volcado en otros productos, en los que está destacando de manera bastante notable, como monitores, portátiles, relojes inteligentes y auriculares.

Es en este último tipo de productos donde puede alcanzar un público mayor, con dispositivos tan particulares como los que analizamos hoy, los Huawei Freebuds 5.

Características de los Huawei Freebuds 5

Colores

Plateado, blanco, coral.

Control por gestos Disponibles, con control de volumen.

Llamadas Cancelación de ruido activa.

Tecnología ANC.

Códec de audio Huawei L2HC y LDAC.



IPX4.

Conectividad Bluetooth 5.3.

Radio de conectividad de 10m.

Peso y tamaño Funda de carga.

Peso: 5,4 g cada auricular.

Carga USB tipo-C.

Carga inalámbrica.

Autonomía 5 horas para los buds / 3,5 horas con ANC activo.

Hasta 30 horas con funda de carga.

Un diseño único

Queda claro incluso antes de abrir la caja de carga que Huawei ha apostado por el diseño como seña de identidad de estos auriculares.

El modelo cedido, de color plateado, recuerda a una gota de mercurio líquido, y nos trae a la mente esculturas como la Cloud Gate del escultor Anish Kapoor en Chicago.

Huawei Freebuds 5

Está claro que se ha pensado para ser algo elegante, que incluso pase desapercibido en ciertos escenarios, como en el caso de llevar pendientes largos. La integración es increíble.

Además, la caja de carga se abre de manera diferente a lo que estamos acostumbrados, con una tapa más grande, que recuerda a las cajas para joyas.

Huawei Freebuds 5

Los auriculares parecen hechos de una pieza, aunque una ligera inspección visual nos hará comprobar que no es así.

Hay que destacar que se trata de auriculares sin almohadillas de silicona, con lo que eso implica para la comodidad y para la calidad del sonido.

Huawei Freebuds 5

Hay gente que prefiere no tener la sensación de sellado que dan los auriculares con puntas de silicona, y es a ese tipo de perfil al que se enfocan estos Huawei Freebuds 5.

Buen sonido, pero sin estridencias

Huawei Freebuds 5

Los nuevos auriculares de Huawei tienen una buena calidad de sonido, pero no están a la altura de los modelos Pro de la empresa.

Por un lado, esto es normal ya que el diseño hace que la inmersión no sea la misma, y que la cancelación de ruido activa, presente en este modelo, no sea tan potente como en otros.

Además, el volumen máximo no llega a ser molesto, lo que nos da una idea de que no es tan notable como en muchos otros modelos. De hecho, en la semana que hemos estado usando estos auriculares no hemos bajado el volumen del máximo cuando salíamos a la calle.

Gestos incluso para el volumen

Huawei Freebuds 5

Huawei es una de las marcas que más cuida sus auriculares, y se nota en aspectos como los gestos. Aunque no integra la pulsación simple, para evitar falsos positivos, sí que tiene doble y triple pulsación, además de pulsación prolongada para cambiar entre los modos de sonido.

También tiene gestos para controlar el volumen, aunque me han parecido algo erráticos, quizás por el diseño de los auriculares.

Autonomía

Huawei Freebuds 5

Los Huawei Freebuds 5 disponen de una batería con carga rápida, además de carga inalámbrica, lo que se agradece.

La autonomía según el fabricante es de 5 horas para los auriculares con una carga si no usamos la cancelación de ruido activa y de 3,5 horas con ANC activo.

La caja de carga da entre 20 y 30 horas de uso extra en función de si tenemos o no encendido la cancelación de ruido activa.

Con aplicación, pero fuera de la Play Store

Huawei usa la app Huawei AI Life para controlar los auriculares, actualizar el firmware o cambiar el uso de los gestos. Esta app no se encuentra en la Google Play Sore, y podemos descargarla o desde la web de Huawei o desde la App Gallery, la tienda de aplicaciones de la empresa.

Huawei AI Life

Funciona bien y nos ofrece características como ecualizadores predefinidos en función del uso que le vayamos a dar a los auriculares, además de otro configurable para que elijamos la configuración de sonido que prefiramos.

Huawei AI Life

Yo solo he echado en falta la opción de configurar una acción para un toque sencillo, no dos o tres, aunque hubiera venido apagada por defecto y solo la usáramos unos pocos.

El diseño lo es casi todo

Huawei ha apostado por crear unos auriculares que llaman la atención por su estética, eso está claro. Pese a eso, no ha descuidado aspectos como el sonido, la existencia de carga inalámbrica o cancelación de ruido activa, y eso se agradece.

Además, aunque el precio no es bajo, tampoco es especialmente alto, con un PVP en España de 159 euros.

Esto lo hace muy interesante para esas personas que valoran mucho el diseño incluso en sus aparatos tecnológicos, sobre todo en unos que se ven en nuestra cara durante tanto tiempo.

