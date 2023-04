OnePlus Nord Buds 2, análisis: auriculares de buen precio con gran sonido y cancelación de ruido

Junto con el OnePlus Nord CE 3 Lite 5G la compañía ha presentado los nuevos auriculares de la familia de gama media, los OnePlus Nord Buds 2, que vienen a reemplazar a la primera generación, ofreciendo una buena calidad de sonido, autonomía decente y un diseño algo diferente al de sus rivales.

Características OnePlus Nord Buds 2

Colores

Negro, blanco.

Control por gestos Pulsación simple.

Doble pulsación.

Reproducir/ pausar música; contestar/ terminar llamada.

Pulsación triple.

Ir a la próxima canción.

Pulsación prolongada en un lateral.

Rechazar llamada.

ANC Cancelación de ruido activa de 40 dB.

Tecnología Modo de baja latencia 94 ms.

IP55.

Asistente de voz.

Conectividad Bluetooth 5.2.

Radio de conectividad de 10 m.

Peso y tamaño Funda de carga.

67,9 x 35,5 x 28,68 mm

Peso: 37.8 gramos (los 2 buds y la funda de carga). 4,8 gramos 1 bud.

Carga USB C.

Autonomía 7 horas para los buds.

30 horas con funda de carga.

Mismo diseño, nuevo color

Tanto los auriculares como la caja de los mismos son iguales que las del modelo del año anterior. No tuve la oportunidad de probar los OnePlus Nord Buds y reconozco que me ha gustado su diseño.

Como era de esperar, tienen almohadillas para mejorar la cancelación de ruido, y aunque eso pueda echar para atrás a algunos, personalmente lo veo como un acierto.

Además, la parte exterior, de líneas muy rectas, es perfecta para agarrar los auriculares y ponerlos o quitarlos. Incluso los toques de los gestos funcionan bien en esa superficie plana.

Lo que no me ha gustado tanto es la caja, porque es demasiado grande para llevarla en un bolsillo sin que se note, y obviamente no cabe en el pequeño bolsillo interior de algunos vaqueros.

Además, el color de la unidad cedida, el gris, es raro porque tiene una especie de brillo que, en el día a día, parece suciedad. Incluso amigos que los han probado han intentado quitar las motas de polvo que creían que tenían, siendo eso parte del diseño.

Gran calidad de sonido

Me ha llamado la atención lo bien que suenan estos OnePlus Nord Buds 2, en especial los graves. Ayuda el sistema de ecualizador que tenemos en los ajustes de los auriculares, que además podemos personalizar para adaptarlo a nuestras preferencias.

Además, la cancelación de ruido es bastante buena, algo que no nos esperábamos, seguramente porque estos son auriculares de gama media, no como los OnePlus Buds 2 Pro que probamos hace unas semanas, que cuestan 100 euros más.

Buenos gestos, pero falta uno

En el apartado de los gestos tenemos sensaciones encontradas. Por un lado, me encanta que haya posibilidad de usar un toque, en vez de dos o tres obligatoriamente, y que se haya optado por toques y no por presión, como vimos en los Nothing Ear (2).

Se echa en falta, no obstante, la posibilidad de cambiar el volumen desde los auriculares, algo que nos obliga a sacar el móvil de donde lo tengamos.

Pero el mayor problema no es ese, sino la ausencia de un sensor de presencia. Esto hace que cuando nos quitamos los auriculares no se pause la música, lo que es un embrollo. En eso los auriculares de Nothing brillaban.

Una buena autonomía

La batería de estos auriculares nos promete una batería de unas 7 horas de forma continuada con unas 30 extras desde la caja de carga.

Como siempre, esto dependerá de varias cosas, como si tenemos o no la cancelación de ruido activa puesta, del volumen de la música, de si hablamos mucho por teléfonos, etc.

Lo que no tenemos aquí es carga inalámbrica, algo normal ya que se suele reservar para los productos de gama alta.

Conclusión

OnePlus ha acertado al crear unos auriculares de buen sonido, bonito diseño y precio ajustado, al menos para los estándares actuales.

Los 69 euros del PVP de estos OnePlus Nord Buds 2 pueden parecer algo elevados, pero no lo son si los comparamos con los Nothing Ear 2 o los OnePlus Buds Pro 2 que probamos hace poco.

Mantienen el buen diseño, la calidad de sonido y la cancelación de ruido activa, pero prescinden de los materiales premium y de la carga inalámbrica para ahorrar costes. Y no es una mala estrategia.

