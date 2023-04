Todas las formas posibles para acceder a ChatGPT: desde el móvil, web y más

Microsoft SwiftKey ahora ya tiene ChatGPT a través de la beta para así acceder desde este teclado de gran popularidad que está disponible en Android e iOS. Por ello, vamos a mostraros todas las vías posibles para acceder a la inteligencia artificial que le ha dado la vuelta al mundo tal como lo conocemos.

[Si creías que ChatGPT era bueno, prepárate para GPT-5: sería indistinguible de un humano]

Cada vez hay más vías de acceso a ChatGPT e incluso hay webs o plataformas que ya incluyen la tecnología de OpenAI para dotar a bots de su capacidad para procesar texto y mantener conversaciones de gran extensión. Vamos con todas las posibles y más cercanas que tenemos a mano.

Vía web

Cuando fue lanzado ChatGPT a finales del año pasado, la única forma de acceder era a través de la web de OpenAI. Casi se puede decir que de alguna forma u otra todos hemos pasado por este sitio, así que prácticamente es la más sencilla.

ChatGPT El Androide Libre

Lo único que hay que hacer es crear una cuenta, se puede usar la de Google, y acceder a ChatGPT desde este enlace. Después de la primera fase inicial OpenAI incluyó el servicio premium de pago para tener acceso, pero a día de hoy es fácil tener disponible a ChatGPT sin sufrir alteraciones.

Bing Chat

Justo después del acceso temprano a la web de OpenAI, Microsoft anunció la llegada de su IA a Bing, su buscador. Una acción que puso bien nerviosa a Google que de la noche a la mañana se sacó de la chistera a Bard, su IA generativa que todavía dista un poco de lo visto con ChatGPT.

Bing Chat ahora permite hacer hasta 15 preguntas seguidas

Desde cualquier navegador web podemos acceder a Bing Chat y así tenemos el acceso a GPT-4, la base para ChatGPT en este explorador web y una de las vías más sencillas sin tener que preocuparnos de instalar nada.

Bing para Android e iOS

La diferencia ante la anterior alternativa es que aquí instalamos el mismo buscador en nuestro móvil Android. De esta manera accedemos a la IA de Microsoft con la gran ventaja de ser bien eficaz y rápida en las respuestas.

La app Bing para móviles El Androide Libre

Lo mejor de esta opción es que podemos tener a esta IA generativa desde nuestro móvil y así se convierte en una manera sencilla de acceder a su experiencia.

Navegador Edge de Microsoft

Poco después recibimos la gran llegada de ese resurgir de sus cenizas con Edge de Microsoft. Este navegador permite acceder a ChatGPT desde el escritorio o el mismo móvil.

Eso sí, hay un truco para poder usar Bing en un móvil Android, ya que de momento está en fase de desarrollo en Edge y no está disponible ChatGPT en la estable. Por lo que hemos de ir a una nueva pestaña y en el campo de la dirección hay que teclear: edge://flags.

Activando Bing en Edge El Androide Libre

Ahora en la búsqueda en esa página para activar ciertos desarrollos ponemos "Bing" y pondremos "Enabled" en la opción "New Bing always show on toolbar". Lo que hacemos es poner Bing siempre en la barra de herramientas para un fácil acceso.

SwiftKey, el teclado de Microsoft

La última y gran incorporación de la IA de OpenAI es en el teclado de Microsoft para móviles, SwiftKey. Éste llega con algunas novedades interesantes, aunque quizás la que más nos podría interesar no está disponible y no es otra que una predicción de palabras más efectiva gracias a la IA.

Está de momento en fase beta y permite usar de tres maneras a ChatGPT: buscador, tono y chat. La primera lo indica su propio nombre y nos permitirá hacer búsquedas en Bing.

ChatGPT en SwiftKey El Androide Libre

Tono es la mejor herramienta ahora mismo de las tres opciones, ya que permite introducir un texto para que ChatGPT lo mejore de una forma profesional, casual, educado o redes sociales. La tercera sirve para iniciar un chat con la IA y se convierte así en la vía más rápida para acceder a ChatGPT.

Tres webs para acceder a GPT-4

Aparte de la oficial hay alternativas que están disponiendo distintos desarrolladores y plataformas para así acceder a la última versión de ChatGPT, GPT-4, como un modelo más avanzado para así disfrutar más de la experiencia.

Ora.sh El Androide Libre

La primera de esas web es Ora.sh, una plataforma web que permite explorar GPT-4. Nos vamos a Or.sh y sin límites de mensajes podremos disfrutar de ChatGPT sin incluso crear una cuenta.

Nat.dev está creada por el antiguo CEO de Github y es una herramienta para comparar varios modelos LLM. Puedes usar ChatGPT con un límite de 10 consultas al día. Lo único que hay que cambiar en "Modelo" a GPT-4 en el panel derecho.

ChatGPT El Androide Libre

HuggingFace es la plataforma donde Yuvraj Sharma ha dispuesto GPT-4 de forma totalmente gratuita. El único límite son los 4096 tokens y a veces hay que esperar un poco para poder preguntar a ChatGPT.

Discord se abre a ChatGPT

Clyde es el bot de Discord que ahora usa la tecnología de OpenAI El Androide Libre

Discord anunció el uso de ChatGPT para su bot llamado Clyde. Esto lo que significa es que si usas Discord diariamente para tus juegos o cualquier otro tipo de comunidad, se va a poder utilizar el bot de Discord en los servidores, aunque de momento está en fase de pruebas en varios de ellos.

Con la inclusión de la tecnología de OpenAI vamos a tener otra vía para poder estar ante ese modelo coloquial que usará Clyde para así responder a preguntas o tener conversaciones extensas con nosotros o nuestros amigos.

Finalmente, Discord es uno de los mejores ejemplos de la incursión de ChatGPT en multitud de experiencias gracias al API dado por OpenAI y así pueda ser utilizado por los desarrolladores para todo tipo de experiencias.

Es cuestión de tiempo que lo veamos disponible en otras plataformas, pero de momento estas son las vías más fáciles para acceder a ChatGPT en su versión GPT-3 o GPT-4 como hemos dado en algunos sitios web.

