Álvaro, del Máster a las Prácticas en El Español: “Estoy preparado para cualquier redacción”

Desde que comencé el máster, en octubre de 2023, intenté dirigir mi camino hacia la sección España en EL ESPAÑOL. Ya en la carrera, había descubierto el periodismo político leyendo a sus redactores: Daniel Ramírez, Alberto Prieto, Lorena Maldonado, Luis Casal o Diego Rodríguez Veiga, entre otros. De todos ellos quería aprender y formarme como un verdadero periodista.

Muchos de ellos, de hecho, formaron parte del equipo de profesores que me dieron clase en el taller de Periodismo previo a las prácticas.

Si uno tiene más o menos clara la especialidad que le interesa, mi consejo es no perderla nunca de vista, pero estar abierto al resto de posibilidades. Los profesores -profesionales todos en activo de EL ESPAÑOL y otras empresas- pedirán escribir sobre cualquier ámbito del periodismo, te empujarán a salir de tu ‘zona de confort’.

De todo se aprende y, como mencionaré a continuación, yo mismo he pasado por dos secciones muy distintas. Todas ellas ofrecen grandes oportunidades y aprendizaje.

Taller de Periodismo

Las clases son una gran preparación técnica para el trabajo que luego se desarrollará en las prácticas. En estas clases, además de conocer de primera mano a grandes periodistas, los jefes de sección y redactores del periódico enseñan todo lo que hay que saber para empezar a desenvolverse en la redacción. Aprenderás a utilizar todas las herramientas necesarias para trabajar, con especial énfasis en una de ellas, quizá la más inmaterial de todas: el olfato.

Álvaro Guzguti, trabajando en la redacción de EL ESPAÑOL Laura Mateo

El olfato periodístico no sólo significa identificar dónde está la noticia de un hecho, sino en saber darle un enfoque distintivo a la actualidad diaria, y se aprende escribiendo. Esto es crucial en la sección España.

[Sara S. Bas, la alumna del Máster de El Español que hace Investigación: "Mi experiencia"]

No todos los días pueden obtenerse exclusivas como las que publican Jorge Calabrés y Javier Corbacho -de la mano ahora de Sara S. Bas, compañera de mi promoción-, de modo que tu valor residirá en la capacidad de saber encontrar aquellas historias que aún no se han contado de un hecho ya conocido. No es fácil, pero bajo la tutela del jefe de la sección de Nacional, Vicente Ferrer, se aprende lo necesario.

Sección España

Una vez que, en efecto, me seleccionaron para entrar en esta sección, intenté mentalizarme para proponer temas. Vicente me asignó la cobertura de Vox. Aún recuerdo mi primer día: había programada una rueda de prensa rutinaria en Bambú, la sede del partido de Santiago Abascal. Ésta se encuentra a pocos metros de la redacción de EL ESPAÑOL.

Allí me presenté para hacer el seguimiento e intentar lanzar alguna pregunta. Como a muchos otros medios, Vox nos tiene vetados, de modo que no me permitieron acceder al interior. La primera lección que aprendí fue esa: a veces la realidad no te va a poner las cosas fáciles, hay que saber adaptarse.

Álvaro junto al periodista Alberto Prieto en la sección España Laura Mateo

Comencé publicando historias relacionadas con las acciones de este partido, contrastando o refutando los datos que lanzaban a sus potenciales votantes, haciendo un seguimiento de sus campañas en cada cita electoral, o incluso cubriendo el acto internacional de Vistalegre al que acudieron distintos líderes políticos como Javier Milei o Marine LePen.

También es importante ser consciente de cuáles son tus puntos fuertes. Así, propuse y realicé distintas entrevistas: primero a Mikel Buesa, víctima de ETA, luego a Dolors Montserrat, candidata del PP a la Eurocámara, e incluso al exministro Rafael Arias Salgado, confidente de la dimisión de Adolfo Suárez.

De esta última estoy especialmente orgulloso, porque logré aprovechar una oportunidad que la actualidad ofrecía. Pedro Sánchez había hecho pública su primera carta y se iniciaban los cinco días de "reflexión". En aquel momento todos dudamos de su continuidad en el cargo. Arias Salgado, uno de los primeros en conocer el discurso de dimisión de Adlofo Suárez, analizó el movimiento de Sánchez.

Trabajando en la sección España de EL ESPAÑOL Laura Mateo

Todo se trata de aprender, y no perder la iniciativa es un punto importante en el proceso. Así, se presentó más tarde la oportunidad de viajar con Izquierda Española, un partido de reciente fundación que se presentó a las elecciones europeas del mes de mayo.

[Los grandes reportajes que se aprenden a hacer en sólo seis meses de Máster de Periodismo de El Español]

Sin dudarlo, me embarqué en este viaje con su líder, Guillermo del Valle, que había organizado un acto en el País Vasco. Cumplí otro objetivo profesional al tiempo que viví una experiencia para el recuerdo. Conocer personas, hablar con ellas y hacerte con tus propias fuentes será imprescindible.

Esta última fue la lección definitiva cuando se me asignó la cobertura del Partido Popular, principal partido de la oposición, durante varias semanas.

Salto a Redes

La siguiente lección aprendida no fue menos importante: una redacción, aunque divida en distintas secciones, es un equipo. Ha de estar bien engrasado y para ello es crucial la coordinación, el trabajo bien hecho, y que todos estemos dispuestos a seguir aprendiendo de nuestros compañeros.

En el plató de vídeo de EL ESPAÑOL, grabando un post para Redes Laura Mateo

Mario Díaz, director adjunto, me propuso dar el salto a la sección de Redes para potenciar una vertiente del periódico que cada día coge más relevancia. No es para menos, pues supone la ventana de entrada al medio de gran cantidad de potenciales lectores.

Allí he aprendido a manejar multitud de herramientas multimedia, un área en la que no estaba tan entrenado. Premiere, Figma, X Media Studio, o CapCut serán tus aliados en el día a día.

También a seleccionar las informaciones publicadas en el periódico y dirigirlas a todo tipo de público. La experiencia no puede estar siendo más entretenida. Repleto de talento joven, me ha abierto a un nuevo campo lleno de oportunidades laborales.

Trabajo, iniciativa e ilusión. Esa es la clave. Es pronto para saber qué me deparará en mi futuro como periodista, pero tengo claro que este es un punto de partida inmejorable y que estoy plenamente capacitado para trabajar en cualquier redacción.