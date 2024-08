Los grandes reportajes que se aprenden a hacer en sólo seis mes de Máster de Periodismo de El Español

En la decisión de estudiar un Máster cuando se acaba un grado universitario es necesario valorar varios factores. La primera pregunta que surge es la utilidad. Porque: ¿tiene sentido y es provechoso invertir más tiempo y dinero en nuevos estudios retrasando la incorporación al mercado laboral?

Preguntar es relativamente fácil; contestar con acierto es más complicado, como bien sabemos los profesionales del periodismo.

Es el dilema al que muchos post universitarios se enfrentan en estas semanas al no tener el trabajo deseado a la vista. Una duda que es necesario resolver con cierta celeridad. Agobia el miedo al vacío; el vértigo de perder un año si no se toma una decisión sobre qué hacer después de las vacaciones.

Si la respuesta es "merece la pena" la aventura del Máster y te decantas por un postgrado de Periodismo, al ser graduado en esta carrera o simplemente porque quieras dedicarte a la Comunicación, la última pregunta es por cuál de los que hay en el mercado.

El diario EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela ofrecen un 'máster de másteres' de Periodismo, llamado así por la extensión y profundidad de su propuesta. Comenzó en el curso 23/24, con su resultado muy positivo para la primera promoción, como veremos más adelante.

Como el plan de estudios está explicado en otras piezas y puedes consultarlo en esta misma página, un consejo práctico para no errar o, al menos, sentirte seguro de tu elección es ver, testar, chequear, investigar qué ha pasado con los alumnos que hace ahora un año decidieron formar parte de la promoción 23/24 de EL ESPAÑOL.

Las opiniones son libres, pero los datos son incontestables, decimos también en el periodismo.

Los 14 estudiantes -el número 15 tuvo que interrumpir el Máster, pero se reincorporará en esta siguiente edición— son en su mayoría graduados en Periodismo, aunque otros han hecho carreras como, por ejemplo, Literatura Comparada. Todos ellos están haciendo prácticas desde abril pasado en EL ESPAÑOL, en secciones decisivas como España, Invertia, Internacional, Reportajes, Sociedad, Madrid o en el grupo de Redes Sociales.

Con éxito y con reconocimiento interno. Si el compromiso del diario era que al menos dos de los 'masterianos' se quedarían a trabajar en la redacción central al acabar las prácticas, cosa que sucederá a finales de septiembre, la noticia interna es que muy probablemente se superará este número de contratados.

Angela Rimini en su primer día de trabajo en El Cultural. Esteban Palazuelos

Pero con ser la empleabilidad importantísima para todo joven con ganas de trabajar -para eso se hace un Máster-, más decisivo aún para ti, dubitativo aspirante a aprender bien la profesión de informador, debe ser saber qué hacen exactamente los alumnos del Máster de Periodismo del curso 23/24 en la redacción del diario líder de la prensa española, cómo han crecido profesionalmente, cómo se desenvuelven en el día a día, qué escriben, cómo han progresado...

Como todos ellos publican varias piezas a la semana, una muestra objetiva para valorar qué aprendieron durante los seis meses de Taller de Periodismo en el campus de la UCJC, en la capital de España, es la lectura de los grandes reportajes que están publicando todos los domingos.

El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL lleva a rajatabla su promesa de enseñar periodismo real practicandolo desde el primer día de curso.

Quizás la expresión máxima del sentido útil del 'máster de másteres' de este diario es que hasta el mismo Trabajo de Fin de Máster (el llamado TFM), módulo 6 del programa, es un gran reportaje que por su nivel e interés podría publicarse seguramente en cualquier cabecera de la prensa española.

Los TFM de este Máster están pensados para ser leídos, escuchados o vistos por la audiencia millonaria de este periódico. Y, desde luego, para que formen parte del Portfolio que todo periodista ha de hacerse a lo largo de su vida profesional, desde sus inicios.

El único seguro de trabajo a la larga en la carrera de un periodista es lo que firma, la calidad de sus piezas, verdadera carta de presentación que puede enseñar en todo momento. No se olvide, no obstante, que hay otros periodistas que no firman habitualmente y son tan necesarios como los mejores; su trabajo permite la continuidad de la maquinaria de una redacción.

David Palomo, redactor jefe de reportajes, da indicaciones a Andrea Gómez y Rocío López Lara. Javier Carbajal

Estos grandes reportajes de los jóvenes periodistas del Máster, como decíamos antes, están siendo publicados en EL ESPAÑOL, concebidos en los formatos actuales del periodismo multimedia: con texto, imágenes, datos, infografía, vídeos, pódcast, orientaciones para tener recorrido en las redes sociales...

De los 14 TFM-Reportajes elaborados ya se han publicado nueve. Es seguro que cuando estos alumnos comenzaron el Máster en octubre de 2023 no habrían sido capaces de realizar historias con el nivel, profundidad y fundamento como las siguientes:

1. Teresa, la camarera que se gastó 200.000 euros para ser madre: así funciona el negocio de la fertilidad en España. Por Victoria Villafranca.

2. La tragedia de mi tatarabuelo, el masón republicano de Badajoz asesinado en 1936. Por Álvaro Guzguti.

3. Alcorlo, el pueblo ahogado y convertido en pantano. No murió, lo asesinaron y echaron a sus vecinos. Por Clara Arrabal.

4. Los otros Roberto Saviano: 22 periodistas viven bajo escolta amenazados por las mafias. Por Angelica Francesca Rímini.

5. Detectives y un Tinder para casados: el negocio de la infidelidad que seduce a 1,7 millones de españoles. Por Andrea G. Cilleruelo.

6. Carreras ilegales, tráfico de drogas y robos: el uso ilícito de coches de alquiler en España. Por Rocío López.

7. Anatomía de un intento de suicidio: por qué cientos de policías se quitan la vida en nuestro país. Por Sara S. Bas.

8. La misofonía, un trastorno casi desconocido: "Mi vida se ha convertido en una tortura sensitiva". Por Claudia Hernández.

9. Después de secar la Axarquía de Málaga, los aguacateros buscan nuevos pozos en Cádiz. Por Juanele Villanueva.

En próximos domingos continuarán publicándose los que faltan. Con su lectura, posgraduados en Periodismo o en otras carreras pero apasionados de la Comunicación, podréis haceros una idea de lo que se avanza en unos meses en el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL. Más allá de las posibilidades de contratación internas en el diario.

Al final, se trata de lo mismo: el mercado laboral está difícil, pero cuanto más refuerces tus conocimientos para el ejercicio diario del Periodismo mayores posibilidades tendrás de conseguir trabajo fuera o dentro de EL ESPAÑOL.

Si sigues teniendo dudas, pregunta directamente a los autores si la aventura de aprender periodismo con periodistas profesionales les ha merecido la pena.