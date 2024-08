El garabato que más te represente de estos cuatro te dirá cuál es tu trauma infantil no resuelto

¿Crees que tienes traumas infantiles? Son experiencias dolorosas o perturbadoras que ocurren en la infancia y pueden tener efectos duraderos en la vida adulta. Estas experiencias pueden incluir abuso físico, emocional, negligencia o la pérdida de un ser querido.

Las consecuencias de estos traumas pueden manifestarse en problemas de autoestima, dificultades en las relaciones y patrones de comportamiento destructivos. Las personas que han sufrido traumas infantiles a menudo luchan con la ansiedad, la depresión y la desconfianza hacia los demás. Reconocer y abordar estos traumas es crucial para sanar y desarrollar una vida emocional más saludable y equilibrada en la adultez.

Con este test de personalidad podrás descubrir si todavía mantienes algún trauma infantil. Sólo tienes que elegir uno de los siguientes cuatro garabatos de la imagen. Una vez seleccionado, comprueba los resultados.

Elige un garabato

Resultados

Garabato 1: Si has seleccionado este garabato, es posible que tengas un trauma de la infancia vinculado a la humillación. Quizás experimentaste críticas por parte de tus padres o compañeros, lo que impactó tu desarrollo emocional. Este tipo de experiencias puede dejar marcas profundas, creando una necesidad constante de buscar la aprobación de los demás en cada aspecto de tu vida. A medida que creces, esta búsqueda de validación se convierte en un patrón que puede influir en tus decisiones y en la manera en que te relacionas con las personas que te rodean.

Garabato 2: Si has elegido este garabato, es probable que hayas experimentado el rechazo por parte de tus padres, lo que ha afectado tu autoestimación. Esta falta de apoyo en momentos cruciales de tu desarrollo puede llevar a sentir inseguridad y a cuestionar tu valía personal. Como consecuencia, te cuesta comunicarte con los demás, ya que el miedo al fracaso y al rechazo te limita. Estas emociones pueden crear barreras en tus relaciones, impidiendo que establezcas conexiones profundas y significativas con quienes te rodean.

Garabato 3: Si has seleccionado este garabato, es probable que tus padres no hayan estado presentes en tu infancia, o si lo estaban, no dedicaron el tiempo necesario para ti. Esta ausencia puede provocar un temor profundo a la soledad, llevándote a buscar compañía a cualquier costo. Desafortunadamente, esto puede resultar en atraer a personas tóxicas que no son saludables para ti. Esta dinámica puede hacer que te sientas atrapado en relaciones perjudiciales, dificultando tu crecimiento personal y tu capacidad para formar conexiones sanas y equilibradas.