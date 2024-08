El tiktoker marroquí que se ríe de la policía española: "No sabía que era ilegal ser sincero"

¿Te ha parado la policía alguna vez en un control de tráfico? ¿Te has puesto más nervioso de lo habitual a pesar de saber que eras completamente inocente y no tenías nada que ocultar? Esto mismo debió pensar el protagonista de esta historia, un cómico viral en Internet que ha preferido tomarse esta escena cotidiana en nuestras carreteras con humor.

Se trata de Monirosky, un instagramer marroquí afincado en España que en su cuenta de TikTok, seguida por más de un millón de personas, comparte gags de escenas cotidianas que vive en su día a día y que a más de uno le resultarán familiar.

Concretamente uno de sus últimos vídeos está arrasando en la red social china y está dando mucho que hablar. En él podemos ver a este cómico siendo detenido en un surrealista control policial, dando unas irreverentes respuestas a un agente de agente que ue muy pocos se atreverían a hacerlo, aunque muchos hayan estado tentados alguna que otra vez.

"¿Sabes por qué te paro?", comienza preguntando el policía en esta parodia. "Porque he querido, si no no me pillas", contesta el cómico, dejando claro que no va a facilitarle el trabajo al agente. A partir de ahí, una tras otra se suceden una batería de ingeniosas y rápidas respuestas

"¿Que si he tomado algo? Sí, un café con leche delicioso", "he atropellado a esa abuela porque da más puntos que los niños" o "si me has pillado es porque tú ibas más rápido que yo, ¿te multo yo a ti?" son algunas de las frases que podemos escuchar en el vídeo.

La parodia de este cómico marroquí está batiendo récords en TikTok, donde bordea los tres millones y medio de reproducciones y supera las 250.000 interacciones. De esta manera tan original nuestro protagonista pretende reírse de los estreotipos y de los prejuicios asociados a su nacionalidad, y no duda en incluir aquellos clichés más polémicos o políticamente incorrectos.

Cuando el agente de policía informa a nuestro protagonista de que le van a hacer un test de drogas, el irreverente conductor no duda en responderle "vale, no voy a dar positivo, yo solo vendo". De esta manera Monirosky nos demuestra que se puede hacer humor de todo, y tal y como podemos leer en los comentarios de la publicación, sus frases, muletillas y expresiones son aplaudidas y replicadas por sus cientos seguidores.

"No sabía que era ilegal ser sincero", confiesa el propio tiktoker al final del viral vídeo.