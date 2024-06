El vídeo de la 'rajada' de Paco González contra Adrián Barbón por no "presumir de Asturias"

Paco González, director del programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope, ha respondido con gran dureza al Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, después de que este le dedicara un hilo en X con motivo de unas palabras del periodista sobre la situación por la que atraviesa la comunidad que Barbón preside.

Todo empezó el pasado domingo, cuando, con motivo de la victoria del Oviedo ante el Espanyol, González confesó que Asturias no podía "presumir de mucho". Esta afirmación no sentó nada bien al mandatario, quien se despachó en su cuenta de X afirmando que Asturias puede "presumir de ser gente humilde, trabajadora, leal, con valores, solidaria, que se está labrando su futuro… y que no somos unos faltosos. No todos pueden decir lo mismo".

pic.twitter.com/KsvpKcMwmr — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) June 18, 2024

El hilo, en el que el mandatario hace hincapié en la buena salud que goza el Principado actualmente, no ha sentado nada bien al periodista, que durante la retransmisión del Croacia - Albania de la Eurocopa de este miércoles ha empleado 15 minutos en dar réplica al socialista.

"Te lo voy a decir muy clarito, Barbón. Cuando hablen los mayores tú te callas la boca. Cuando tú te limpiabas los mocos en la manga de tu jersey en el colegio, yo ya presumía de Asturias en un micrófono para toda España. Cuando hablemos los mayores te callas, ¿vale, Barbón?", comenzaba González su intervención.

Tras ello, el periodista recordaba los orígenes asturianos y humildes de su familia, y advertía al Presidente de lo inadecuadas de sus palabras en redes. "No vengas a darme ninguna lección de mierda demagógica política. Esa te la guardas para ti y para los tontos que te crean", concluía.