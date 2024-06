La aplaudida reflexión de José Antonio Marina que se ha hecho viral: "Hay opiniones estúpidas"

"¿Es verdad que todas las opiniones son respetables?", es la pregunta que plantea el filósofo y ensayista José Antonio Marina, autor de libros como La inteligencia ejecutiva, Anatomía del miedo o Historia universal de las soluciones: En busca del talento político, en un vídeo compartido por la periodista Almudena Ariza en su cuenta de X.

En el viral clip, que supera las 660.000 reproducciones en la red social dirigida por Elon Musk, el escritor se cuestiona sobre la presunta respetabilidad de todos los puntos de vista, y nos deja una reflexión que ha sido aplaudida por numerosos usuarios.

"Lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición. La respetabilidad de las opiniones depende del contenido de las opiniones (...) Las opiniones tienen que venir acompañadas, si quieren que las tomemos en serio, de la argumentación de la opinión" confiesa Marina.

Porque no todas las opiniones son respetables… pic.twitter.com/zjA3Szy0xh — Almudena Ariza (@almuariza) June 14, 2024

El filósofo incide en la importancia de saber identificar las motivaciones que hay detrás de cada afirmación de este tipo, pues no todas son respetables. "Puede haber opiniones estúpidas, blasfemas, racistas, injustas... las respetaré o no", argumenta.

La reflexión de este escritor nacido en Toledo y director del podcast "Proyecto para una inteligencia" ha dado pie a un interesantísimo debate en redes sobre un tema francamente inususal en este tipo de plataformas: la filosofía.

"Hay una preocupación obsesiva por no molestar al opinante, sea cual sea la calidad de su opinión, y se crea la muletilla de que "Toda opinión es respetable". Al final, el problema radica en el rechazo al esfuerzo que requiere la argumentación", comentaba un usuario de una de las respuestas con mayor predicamento.

"En realidad, una opinión argumentada o demostrada... ... ya no es una opinión. El problema no es la respetabilidad del contenido de la opinión, sino el no distinguir entre la formulación de una opinión, una hipótesis o un conocimiento", comentaba otro en esta inesperada conversación en X.