El SOS desesperado de una actriz madrileña que aparece en Star Wars: "Me encantaría actuar"

La actriz española Dafne Keen, que ha alcanzado recientemente la fama internacional por su interpretación en Star Wars: The Acolyte, ha querido reivindicarse ante el cine español recordando sus orígenes madrileños: "Me encantaría actuar en España, nunca he actuado en España...", confesaba.

En un vídeo subido por la cuenta de TikTok Ehuniverso, la joven, nacida en Madrid hace 19 años y que también tiene nacionalidad británica, confiesa uno de sus deseos relacionados con su prometodra carrera como actriz.

La intérprete, que también ha participado en la película estadounidense "Logan" o en las series "Refugiados" o "La Materia Oscura", insinúa que su participación en estas megaproducciones extranjeras juega en su contra a la hora de encontrar trabajo en suelo español.

"Nadie se entera de que soy española, por favor, directores españoles, os lo ruego, soy de Chamberí", confiesa lacónica Keen, en un vídeo que acumula más de 580.000 reproducciones en la red social de vídeos cortos y casi 500 comentarios a la publicación.

Algunos de ellos se han tomado con humor las palabras de la joven, como el de este usuario, que afirmaba necesitar "a Dafne Keen saliendo en al menos un episodio de La que se avecina", mientras que otros han optado por aconsejar a la de Chamberí: "Pasar del cine americano al español sería un bajón, espero que siga haciendo cine americano que es donde se triunfa".

Aunque sin duda, la reacción mayoritaria a esta confesión ha sido de sorpresa. Pocos usuarios daban crédito con que este joven talento de la interpretación fuese español, y los comentarios dejados por los usuarios así lo han reflejado. "Me he tragado la serie entera de La Materia Oscura donde ella es protagonista y no sabía que era española" o "¿en serio es la de Logan?" son sólo algunos de ellos.