El emotivo mensaje de Paco González a Pepe Domingo Castaño en su primer programa sin él

"Hola, Pepe". Con este saludo al recientemente fallecido Pepe Domingo Castaño arrancó Paco González el 'Tiempo de Juego' de la Cope de este martes, el primero del locutor sin su íntimo amigo y alma de la redacción de Deportes de la cadena.

"Bienvenidos al primer programa sin Pepe. He comenzado saludando a Pepe y después a los oyentes. Lo he hecho así durante 31 años y lo voy a seguir haciendo. Siempre ha sido así y así será", explicaba Paco González, visiblemente afectado y con la voz resquebrajada.

"Estoy convencido de que Pepe está por aquí, y que me va a ayudar", se arengaba. "Lo primero a que no me tiemble la voz y a no llorar. Sé que me va a ayudar porque lo hizo desde el primer día y así hasta el último", continuó el emocionado discurso dedicado amigo.

Las palabras de Paco González eran muy esperadas por los fieles al programa, líder en su franja horaria y con legiones de seguidores. "También cuento con la serenidad de su familia. Ellos están muy agradecidos por todas las muestras de afecto. Pepe era de todos", ha añadido.

"Creo que hay una cadena invisible de buenas personas, en esa cadena Pepe era un eslabón inmenso que unía a sus compañeros, que son los míos, sus amigos, que son los míos, a su familia... a gente de todas partes", ha elogiado.

El director de 'Tiempo de Juego' ha querido destacar dos mensajes que ha recibido estos días. "Uno me lo dijo Sergio Sauca: "Cada vez que te escuchemos a ti también le estaremos escuchando a él". Es una frase que me llena de responsabilidad, pero la agradecí muchísimo", ha reconocido.

La otra procedía del abuelo de un compañero y apelaba a todo el equipo del programa. "El que mejora lo que hereda honra lo que hace. Así que tenemos mucho trabajo por delante. Hay que tener talento, voluntad y fuerza. Y este es un equipo muy fuerte", ha motivado a la redacción. "Con todo el orgullo de esta cadena de buenas personas, que hemos descubierto con Pepe y gracias a Pepe vamos a empezar con el "hola, hola de Pepe".

