El último vídeo de Damián antes de desaparecer y ser "secuestrado": su imagen por las calles de Madrid

El pasado 16 de julio a alrededor de las nueve de la noche, Damián acompañaba a su madre al supermercado en Xátiva, un municipio al sur de Valencia. Sin embargo, el joven decidió quedarse esperando fuera mientras su progenitora hacía la compra.

Después de hacer la compra rápidamente, la madre de Damián abandonó el supermercado pero cuando salió, vio que no había rastro del joven. La mujer buscó por los alrededores pero el chico y trató de contactar con él pero sin suerte. El chico había desaparecido sin dejar huella.

La mujer no tardó en llamar a las autoridades por una posible desaparición. Pero poco esperaban que en la mañana siguiente, unas compañeras de clase de Damián le vieron circulando por la zona madrileña de Fuencarral, a más de 350 kilómetros de dónde le había visto su madre por última vez.

El vídeo

Las compañeras de clase de Damián acudían ese 17 de julio a un torneo de tenis en la capital. No obstante, mientras circulaban por el distrito de Fuencarral-El Pardo, les sorprendió ver al chico, de quien ya se tenía constancia de su desaparición. Por ello, decidieron grabarle mientras caminaba pero sin llegar a interactuar con él.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a ese vídeo en el que se ve al joven caminar de forma casual con una camiseta verde, unos pantalones cortos grises y unas zapatillas negras mientras carga con una pequeña bandolera en el hombro.

El último vídeo de Damián antes de su desaparición.

Esas son las últimas imágenes de Damián antes de que desapareciese totalmente. Desde ese 17 de julio, su familia decidió viajar a Madrid para colocar carteles por toda la ciudad y preguntar si alguien había podido ver al chico. Sin embargo, hasta el momento nadie sabe nada.

¿Dónde está Damián?

Prácticamente un mes después, no hay novedades sobre Damián y sus progenitores continúan con su búsqueda recorriendo Madrid de arriba a abajo.

Algo que podría cambiar el rumbo del caso es un correo electrónico que recibió la madre del chico en el que Damián asegura estar bien y fuera de peligro pero su madre no tiene del todo claro que se trate de él. "No es la cuenta de correo que suele usar Damián. No está del todo claro si es él o no, me parece muy raro", afirmó la mujer a este medio.

Por ello, con tanto tiempo desaparecido y habiéndose ido con 300 euros, sus padres están extrañados que no haya habido ningún avistamiento del joven. "Es imposible que pueda vivir con 300 euros y menos en Madrid", aseguraba el padre.

Mientras, la madre tantea la posibilidad de que esté secuestrado: "Creo que está retenido. Ha pasado mucho tiempo y no tenía apenas dinero, creo que está secuestrado por alguien o por una secta. Pero no tengo nada claro".

A los padres les sorprendió la decisión de que el chico tomase un tren hacia la capital cuando nunca antes habían estado allí ni "había mostrado interés por ir a Madrid".

La policía tuvo la hipótesis de que el chico tan solo hubiese pasado por Madrid hacia un tercer destino como Portugal, donde vive su abuela, o hacia Tenerife, donde habita su padre y solía residir el joven. No obstante, no hay constancia de que el chico haya estado en algún vuelo.

Desaparición voluntaria

Una de las razones por las que la madre de Damián denuncia la desaparición de su hijo en los medios es por lo que define como una "falta de colaboración" por parte de las autoridades ya que cree que al tratarse de una 'desaparición voluntaria', la policía no se estaría tomando tan en serio el caso.

Lo cierto es que Damián se fue después de una discusión con su madre ya que el chico tenía una adicción a las pantallas. Por esa razón, sus padres decidieron retirarle primero el portátil y luego el smartphone, dejándole con un móvil con teclas que a las horas de desaparecer dejó de dar señal.

Además, sus padres están especialmente preocupados ya que la abuela del chico padecía de esquizofrenia por lo que no descartan que Damián lo haya podido heredar dado que, pese a que se llevó al chico a psicólogos, nunca se le llegó a diagnosticar oficialmente.

Ahora los progenitores del joven se mantienen esperanzadores con el caso y piden la colaboración ciudadana para que cualquiera que haya visto a Damián o sepa algo de él se pongan en contacto.

Incluso su madre deja un mensaje al propio Damián: "Quiero decirle que, por favor, me contacte. Si ve la búsqueda, que vuelva a su casa. No podemos dormir ni comer. Está situación es insostenible. Que entre en contacto y nos diga dónde está y qué ha pasado".