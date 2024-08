El mail que prueba que Damián está vivo tras casi un mes desaparecido: "Lo han secuestrado"

El pasado 17 de julio fue la última vez que se vio en Madrid a Damián Alexander Rodríguez Lourenco, un joven de 19 años que después de una discusión con su madre, desapareció con 300 euros en el bolsillo y sin dejar rastro alguno.

Casi un mes después de su desaparición, el caso podría haber dado un giro de los acontecimientos después de que su madre recibiese un correo electrónico que podría ser suyo en el que el joven afirma que está bien.

Su madre no tiene del todo claro que se trate de Damián, pero de ser así cree que defendería su hipótesis de que el joven se encuentra "secuestrado por alguien o por una secta".

¿Dónde está Damián?

De tratarse este mail de Damián podría cambiar la situación del caso, dando pista de que el joven sigue con vida y abriendo una vía de contacto directo con el chico.

Sin embargo, su madre apunta que dicha cuenta de correo electrónico no es la que suele usar Damián por lo que no puede afirmar que se trate del chico. "No está del todo claro si es él o no, me parece muy raro", cuenta la madre a EL ESPAÑOL.

También ha descartado la posibilidad de que el joven haya hecho vida en Madrid durante todos estos días. Tanto porque no conoce a nadie en Madrid como por su sorpresa de que no le haya visto nadie en estas semanas. "Si estuviese haciendo vida normal, cómo es que nadie lo ha visto", apunta a este medio.

Los padres de Damián continúan la búsqueda de su hijo. Cedida

Por ello, la mujer ahora tantea la hipótesis de que el joven haya desaparecido de forma no voluntaria: "Creo que está retenido. Ha pasado mucho tiempo y no tenía apenas dinero, creo que está secuestrado por alguien o por una secta. Pero no tengo nada claro".

Las otras hipótesis que tanteó la policía en el momento de la desaparición fue que el joven se hubiese marchado a Portugal, donde vive su abuela, o a Tenerife, donde vive su padre y solía vivir el joven también pero su nombre no figuraba en ningún vuelo.

Caso Damián

En la noche del 16 de julio en Xátiva, Damián acompañaba a su madre a hacer la compra. Después de una pequeña discusión, el joven decidió permanecer fuera del supermercado mientras su madre compraba. No obstante, la mujer acabó de hacer la compra rápidamente y cuando salió se dio cuenta de que no había rastro del joven.

Al día siguiente, Damián fue visto caminando por la zona madrileña de Fuencarral por unas compañeras de clase que iban a participar en un torneo de tenis. Al parecer la noche anterior, el joven se había marchado con lo puesto, 300 euros y montado en un AVE dirección Madrid.

La decisión del joven sorprendió a sus progenitores, quienes no comprenden que Damián eligiese la capital cuando "no conoce nadie allí" ni "nunca había mostrado interés por irse a Madrid".

Así, desde su desaparición, sus padres se han recorrido todo Madrid colocando carteles y preguntando si alguien ha podido verlo pero, por el momento, nadie sabe nada de Damián.

Adicciones y esquizofrenia

El motivo de la marcha voluntaria del joven recae en que el desaparecido tenía una adicción a las pantallas. Por lo que después de varias discusiones y advertencias en casa, sus padres acabaron retirándole el portátil y el teléfono smartphone, dándole un móvil de teclas en su lugar. El joven, ante la situación y a causa de su enfado, decidió marcharse.

En adición a su adicción a las pantallas, Damián solía usar Internet con el modo incógnito, es decir que todo su rastro en la red desaparecía una vez cerraba las ventanas de Google.

Por ello, esto ha dificultado que se pudiese revistar las conexiones o búsquedas del joven antes de su desaparición, no descartando que sus padres desconociesen que Damián tuviese algún contacto virtual en Madrid y por eso eligiese la capital como su destino para huir.

Además, también están especialmente preocupados dado que es posible que el joven pudiese haber heredado la esquizofrenia de su abuela. Antes de su desaparición llevaron a Damián a varias sesiones de psicólogo pero nunca se le llegó a diagnosticar oficialmente. Su madre tampoco descarta que la esquizofrenia sea una de las razones para la repetina desaparición del joven.

Colaboración policial

Una de las cosas que reclama la madre de Damián es la poca ayuda que afirma recibir por parte de la policía para encontrar a su hijo.

"Cuando fui a la policía de Fuencarral, el último sitio donde le habían visto, me dijeron que de Homicidios Valencia no les había llegado ningún informe de Damián ni tenían conocimiento de su desaparición", recuerda la mujer a este medio.

La mujer también teme que las autoridades no estén buscando al joven al tratarse de un mayor de edad y una desaparición voluntaria. Por ello pide la colaboración ciudadana para que cualquier persona que haya visto o sepa algo de Damián se ponga en contacto con ellos.

De cualquier manera, los padres se mantienen esperanzadores con la desaparición de su hijo y le mandan un mensaje a Damián: "Quiero decirle que, por favor, me contacte. Si ve la búsqueda, que vuelva a su casa. No podemos dormir ni comer. Está situación es insostenible. Que entre en contacto y nos diga dónde está y qué ha pasado".