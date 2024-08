La pesadilla de Amparo: lleva seis años viviendo de alquiler porque su 'inquiokupa' no le paga

Amparo es la propietaria de un piso en un barrio de Sevilla Este. Hace seis años decidió colocarlo en alquiler por medio de una inmobiliaria. Adama, conocido como Jimmy, es un senegalés que se interesó, aportó la documentación y firmó el contrato. Pagó los primeros meses, luego empezó a retrasarse en los pagos y ahora debe 32.000 euros.

Sería una más de las historias que vemos a diario sobre inquiokupación, pero va más allá. Según cuenta Amparo a EL ESPAÑOL, hace un año y medio se intentó negociar para que desalojen la vivienda perdonando la deuda, a lo que se opuso Jimmy, con la disculpa que no tenía a donde ir.

El inquiokupa decía que se mudaría apenas encontrara otro lugar y lleva así tres años. Lo último que ha declarado es que no se va a marchar voluntariamente, va a esperar que la justicia lo eche. Mientras que Amparo desde 2018 vive de alquiler con su madre.

El año pasado Amparo Meléndez fue informada por sus vecinos que Jimmy tenía un negocio ambulante en la calle López de Gómara con República Argentina en Sevilla capital. Salió en algunos medios que su negocio sufrió un incendio y recibió una donación de 11.000 euros.

Según informa un agente de la inmobiliaria Compostela, empresa que fue la mediadora para el acuerdo comercial, Jimmy presentó una Declaración de la Renta, donde indicaba que tenía un pequeño piso.

Jimmy, un senegalés acusado de ser inquiokupa en Sevilla. EP

Jimmy presentó la escritura de una vivienda a su nombre como aval, que lo puso en alquiler y con esa ganancia se pagaría el piso de Amparo. También declaró que trabajaba con su pareja en el negocio de bisutería a nivel nacional e internacional, por lo que tenían que viajar con frecuencia.

La justificación para querer ser inquilino era que necesitaba un espacio más grande para él y su familia y puso su piso como garantía. Posteriormente el abogado de Amparo comprobó que Jimmy ya no era propietario porque el banco se lo había quitado.

"Grande ha sido mi sorpresa al enterarme que era vendedor ambulante, de haberlo sabido no le dejaba mi piso. Uno actúa de buena fe pero no todos obran de la misma manera", expresa Amparo.

El misterioso incendio

"No sé si ese incendio fue real o no, porque un ambulante debería tener licencia municipal y seguro obligatorio. Si ocurrió algún siniestro pudo ser indemnizado en su momento. No entiendo como le donaron 11.000 euros, mientras que a mí no me pagaba el alquiler", manifiesta Amparo.

Parte exterior del edificio donde vive el inquiokupa Adama, conocido como Jimmy. Cedida

Según se informó en diversos medios, el incendio se produjo en extrañas circunstancias. Cuando Jimmy se dirigía como cada mañana a trabajar lo encontró en escombros. Es un puesto es de cinturones, gafas y bolsos en la calle López de Gómara con República de Argentina en el barrio de Los Remedios, en Sevilla.

Pero, no se trataba de un quiosco como de prensa por ejemplo, sino que, era de venta ambulante. Sostenido con un toldo, que se monta y desmonta en el día, es decir, todos los días se retira la mercancía.

Mientras en Los Remedios, Jimmy es muy querido, en Sevilla Este, en la calle Médicos sin Fronteras, vive sin pagar el alquiler varios años. El piso en cuestión está valorado en casi 300.000 euros, tiene cuatro habitaciones, dos baños, un salón grande, cinco aires acondicionados y cocina completamente amoblada.

Corrían los tiempos de la pandemia y el sector inmobiliario fue golpeado. Jimmy vivía con su mujer y sus cuatro hijos. Pagaba 820 euros de alquiler. Amparo al saber que tenía familia, era flexible con los días de retraso, que se convirtieron en meses hasta años. Luego le subió el alquiler a 1.000 mensual.

A consecuencia de los impagos de Jimmy, la propietaria Amparo, se vio obligada a pedir un préstamo bancario para cubrir los atrasos y poder vivir.

Jimmy en su puesto de venta ambulante en el barrio sevillano de Los Remedios. Cedida

Pago de la hipoteca

Amparo recibe una pensión de 1.200 euros tras un accidente laboral y ese importe es para pagar la hipoteca y la comunidad de propietarios donde está el inquiokupa. Quedándole poco dinero para pasar el mes.

Actualmente Amparo vive en un pequeño piso de alquiler sin ascensor y cuida a su madre que es una persona con discapacidad y dependiente. "No es justo que pase estas penurias, mientras otros lo tienen todo fácil", señala.

"Tengo que cumplir puntualmente con el banco, porque no voy a ensuciar mi nombre. No voy a aceptar el chantaje de perdonarle la deuda y quitar todas las denuncias. En su momento se le dio esa oportunidad, pero desde que me enteré que recibió 11.000 euros en donación, no voy a ceder".

Alberto Setién, pertenece al despacho Setién & Vilamor Abogados que representa a Amparo, explica a este periódico que su patrocinada está firme en su decisión y quiere que se pague todo lo que se debe.

Contactamos con Jimmy y no quiere dar ninguna explicación, porque señala que ha recibido la indicación de su abogado que no declare nada. Según él, los abogados de ambas partes están conversando para llegar a un acuerdo.

Por otra parte, el abogado Alberto, indica que las demandas hacia Jimmy son varias, por la deuda de 32.000 euros y por el desahucio. Además, varias denuncias penales por estafa, falsedad y por usurpación del garaje que no incluye en el contrato de alquiler y lo ocupa con frecuencia.

Amparo en el interior de una vivienda. Cedida

Amparo manifiesta que en una de las ocasiones que le exigía el pago del alquiler, el senegalés la denunció falsamente sin fundamento, por amenaza de muerte a él y a su familia. El juez le dio la razón a ella.

Vacaciones de verano

Otro de los puntos que genera indignación en los vecinos de Sevilla y de Amparo es que ven que esa familia todos los veranos se van de vacaciones a Senegal, de dos a tres meses.

Jimmy ha manifestado al agente de la inmobiliaria que se va a declarar familia vulnerable para no pagar la deuda a Amparo y quedarse en la vivienda cuatro o cinco años más sin pagar hasta que le eche la justicia.

"Todos los veranos el hombre me informa que va a viajar a Senegal con su familia por distintas causas, prometiendo que a la vuelta resolverá todo. Algo que es mentira", cuenta Amparo.

La sevillana refiere que si desde un inicio hubiese tenido conocimiento que esa persona era un vendedor ambulante no le alquilaba nada. "Da la impresión que ya tenía premeditadamente la intención de ocupar la vivienda", refiere.

Toda esta situación ha generado que Amparo tenga que recibir tratamiento psicológico, debido al fuerte estrés al que está sometida, mientras la justicia se toma su tiempo para evaluar y dictaminar un resultado.

"Siempre he sido una persona positiva, optimista, tengo muchos proyectos personales en los que me quiero enfocar, pero esta injusticia y el descaro de esa persona, se lleva toda mi energía y me desgasta emocionalmente. Solo quiero volver a mi casa que compré con mucho esfuerzo", enfatiza Amparo.