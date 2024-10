Así se hace la mejor tortilla de España en O Cabo de A Coruña: "No tiene secreto"

La mejor tortilla de España se elabora a diario en el número 2 de la calle Picavia de A Coruña. Los artífices de este manjar deseado cada vez por más gente son los responsables del restaurante O Cabo, que se coronaron como reyes nacionales de esta especialidad en un concurso gastronómico organizado en Alicante en septiembre. Anteriormente quedaron en segunda posición en el mismo certamen, pero este 2024 se han superado.

Este martes 22 de octubre, tras tres semanas de merecido descanso, el establecimiento ha abierto de nuevo sus puertas y no bajarán la marcha previsiblemente hasta después de Reyes en enero de 2025. Eran muchos los que en este regreso tras ver la puerta abierta entraban rápidamente a hacerse con una reserva a varias semanas vista para disfrutar en fechas navideñas con amigos o familia de la tortilla de O Cabo.

¿Cuál es el secreto que hace a esta tortilla única? Uno de los dueños, Ramón Rodríguez, asegura que "no lo tiene", que simplemente no posee una técnica estipulada, lo que sabe lo ha aprendido anteriormente de su suegro, con el que trabajó en otro local, y sobre esa base "la fue personalizando un poco".

Elaboración de tortilla de O Cabo. Quincemil

Detalla que el proceso a seguir es: pelar las patatas, picarlas, freírlas (la sal ya ha sido echada previamente), dejar que se fría bien la patata en aceite de oliva en la sartén y cuando esté bien frita añadir el huevo que ya se ha batido.

Tras estos pasos, Ramón "va dando forma a la tortilla en la propia sartén", con cuidado de que no se peguen los bordes y apunta que le suele dar dos o como máximo tres vueltas a todos los ingredientes pasándolos de la sartén al plato. La ejecución, que podría realizar con los ojos cerrados y que realiza mecánicamente, dura aproximadamente 20 minutos por tortilla.

"Me gusta hacerla a temperatura alta y que se haga pronto, no me gusta que la tortilla pase demasiado tiempo en la sartén", aclara. Para cada tortilla emplea 13 huevos y kilo y medio de patatas que peladas pueden quedar en 900 gramos aproximadamente. Una tortilla es lo ideal para unas cuatro personas; es decir, ocho tapas.

"No es exactamente estilo Betanzos, no llega a ese nivel de estar deshecha, pero tampoco que esté seca. Está líquida, a medio camino entre ambas opciones".

Patatas de Coristanco y decenas de tortillas a diario

Comedor de O Cabo. Quincemil

Normalmente, utilizan las patatas de Coristanco, de donde es natural Ramón, aunque debido a veces a la falta de producción, los responsables de O Cabo reconocen que usan otros tipos, como la amarilla o la Monalisa, que les funcionan bien a la hora de cocinar.

"Se despachan decenas de tortillas al día, pero sobre todo de 10:00 a 11:00 horas de la mañana se acaban rápidamente entre ocho y diez, además de multitud de tapas al mediodía", ha calculado Isabel Gesto, pareja de Ramón y la otra mitad del alma de O Cabo, en el que recientemente ha comenzado a trabajar su hijo, Pablo Rodríguez. Cada tortilla tiene un precio de 18 euros y la tapa a 3 euros.

Pablo, hijo de los responsables de O Cabo. Quincemil

Asimismo, entre sus clientes más ilustres y asiduos se encuentran figuras destacadas como la del expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo o Luis Moya, uno de los copilotos de rally más laureados y que además es coruñés. Los clientes pueden encargar las tortillas e ir a recogerlas para consumo personal, además de que las empresas pueden hacerse con ellas para servirlas en caterings de eventos.

De cara a la Navidad, para la que restan apenas dos meses, los responsables de O Cabo reconocen que no admiten grupos grandes de más de 20 en su sala. Aunque ha sido reformada recientemente, es de dimensiones limitadas, con 17 mesas para unos 70 comensales.