¡34! tortillas de A Coruña (y algunas de Betanzos y Coirós) que tienes que probar

La tortilla de patatas es el plato español más conocido y que los propios españoles consideran más representativo de la gastornomía. El CIS, que no siempre hace encuestas de política, llegó a esta conclusión hace tan solo unos días, zanjando además el debate sobre si la tortilla debe ser con o sin cebolla: un 71,8% la prefiere sin.

En Galicia este plato alcanza su máxima excelencia y para comprobarlo solo hay que ver el palmarés del campeonato español de tortilla de patatas. O Cabo, cerca de la plaza de Lugo de A Coruña, se ha alzado con este galardón este domingo tras ser segundo el año pasado, continuando una racha triunfal de locales gallegos. En 2022 había sido O'Pote, que revalidó así su título de 2011.

El primer ganador de esta competición fue en 1999 José Manuel Crespo, "Crispi", autor de la ya legendaria tortilla de El Manjar, que tantas negociaciones de fichajes del Súper Dépor alimentó. Otros ganadores gallegos fueron en 2003 O'Bo, de A Coruña, y en 2004 "La Casa de las 5 Puertas", de Pontevedra.

La victoria de O Cabo coincide además con la celebración, desde hoy 4 de octubre, de la Semana de la Tortilla de Betanzos. La ciudad de los caballeros celebra su plato más célebre durante unos diez días donde se podrá degustar por todo lo alto en la ciudad.

Es posible que tanto O Cabo como Betanzos estén impracticables estos días para poder comer tortilla, así que en Quincemil hemos preparado esta guía de no quince como siempre, sino treinta, sitios donde degustarla en A Coruña y Betanzos, con un invitado especial en Coirós.

Las tortillas más conocidas de A Coruña

En casi todos los restaurantes y bares se sirven raciones y tapas de tortilla en la ciudad herculina, pero algunos son muy famosos por ella. El caso más conocido es el de O Cabo (1), que, además de la excelencia demostrada, también es famoso por ser la parada de referencia de Alberto Núñez Feijóo cuando está en A Coruña. Entre tapa y tapa de tortilla se recuperó el presidente del PP de su operación de desprendimiento de retina este verano. Está en el número 2 de la calle Picavia.

La segunda tortilla más conocida de A Coruña es de las diferentes Penelas que hay en la ciudad, aunque quizás la más famosa, por céntrica y concurrida, se la de la Taberna da Penela (2) en María Pita. Como La Penela tiene sucursales por todo el mundo, famosamente en Madrid, esta tortilla atrae a la mayor cantidad de turistas, y está hecha con un fiel estilo Betanzos. Isabel Díaz Ayuso, entre otros, se han declarado fans de esta especialidad. La Penela tiene más restaurantes de A Coruña, uno justo enfrente, en la misma plaza, y otro en la ronda de Outeiro, en lo que fue La Caseta de Aurora.

Cerca de María Pita se encuentra la taberna de La Pulpeira de Melide (3), en plena Plaza de España, que además de pulpo hace una deliciosa tortilla, y otro clásico de leyenda de la ciudad, el bar Pontejos (4). Está situado en la calle del mismo nombre, recién reformado y no solo sirve in situ numerosas tortillas al día, sino que también hace muchas por encargo.

Primer plano de la tortilla de Pontejos

En la calle Galera, las tortillas de La Bombilla (5) y Vita-K (6) son conocidas y muy disfrutadas, con un estilo más sólido y contundente al tener que ser degustadas en un pequeño plato, y levantadas con un palillo. Sí es betanceira la muy cercana tortilla de La Taberna da Galera (7), hermana de las que sirve el Culuca en la Avenida de Arteixo y La Taberna da Tabacalera en la plaza del mismo oficio.

Llegando a la plaza de Vigo hay otros dos grandes referentes de la tortilla local. El primero es O'bo (8), en la calle Menéndez Pelayo, ganadores del Mundial 2003 y un referente de la hostelería de la zona durante décadas. Muy cerca, hacia el final de Federico Tapia, se encuentra O'Freixo (9), que en 2019 tomó el nombre del mítico bar de A Espenuca (Coirós) y desde entonces sirve en el centro de A Coruña las truchas, la carne asada y la característica tortilla betanceira. También las envía a domicilio.

Diego Viñán y Laura Mirella Lastra de Picnic Bar

Pero quizás la tortilla más comida de A Coruña sea la de Picnic (10), el gran referente por variedad, cantidad y envío a domicilio. Este negocio con presencia en dos locales, uno en el número 57 de la Avenida de Monelos y otro en el número 9 de Félix Acevedo, sirve la friolera de 44.000 tortillas al año. Las hace todas con aceite de oliva, pero hay una gran variedad para elegir: con o sin cebolla, con chorizo, paisana y un largo etcétera, donde destacaríamos la de grelos con chorizo.

El pionero de la tortilla a domicilio en la ciudad fue en su momento "Teletortiya", cuyo cartel todavía puede verse en la Ronda de Nelle, pero el negocio cerró hace ya unos años.

Tortillas para "insiders"

Además de las tortillas conocidas, famosas e incluso premiadas de la ciudad, hay otras muy buenas que no gozan de tanta fama y que incluso son "para locals", o incluso para otras generaciones que se han olvidado de comentárselas a los más jóvenes.

No es este el caso de dos sitios muy cercanos entre sí: en el entorno de la calle Durán Loriga están Casa Martín (11) y Forno Alameda (12), dos sitios con muy buena tortilla que no es tan fácil de probar. El motivo son los horarios. Casa Martín se adelantó años a Yolanda Díaz y solo abre unas pocas horas al día, de 7:30 a 18:00 horas, siendo un referente para los trabajadores de las inmediaciones. Cierra sábados y domingos.

Forno Alameda, por su parte, es famoso por sus empanadas pero también tiene una tortilla con muchos seguidores. Abre solamente de 7:30 a 17:00 horas de lunes a sábado, por lo que es posible que muchas personas jamás hayan visto abierto este local.

Muy cerca se encuentra La Urbana (13), un bar que se relaciona con su terraza, con las cañas y con el entorno Inditex, pero que no tanta gente sabe que tiene una tortilla excelente. Abre, además, desde por la mañana, así que es posible disfrutarla fuera de la hora punta. Está situada en la plaza José Sellier Loup, que fue un francés afincado en A Coruña, pionero de la fotografía y el cine, incomprendido y olvidado. La ciudad le intentó hacer justicia dedicándole esa plaza, pero el destino ha sido doblemente cruel con él, y todo el mundo la conoce como plaza de La Urbana.

En la Ciudad Vieja hay varios sitios poco conocidos que tienen una tortilla sensacional. El más famoso de todos ellos es O Remo (14), situado al inicio del paseo de O Parrote, pero que mucha gente ni siquiera conoce. Tan solo tiene una pequeña puerta que hace también de ventana y no tiene rótulo ni cartel. Dentro se sirve una de las mejores tortillas de la ciudad, con huevo suelto al estilo Betanzos, de segundo carrilleras, todo apuntado en papel y lápiz, y a buen precio.

Aquí se encuentra O Remo, para desconocimiento de muchos coruñeses

Internándonos en la Ciudad Vieja hay otro sitio muy conocido a través del boca a oreja que lleva décadas en la ciudad y acaba de abrir tras una breve pausa. Se trata de El Sauce (15), escondido en una pequeña plazuela de la calle Sinagoga, que entre otras cosas sirve una tortilla deliciosa. Muy cerquita de este, llegando a la iglesia de los Dominios, se encuentra el Momos (16), uno de los restaurantes con mejor relación calidad-precio de la ciudad, y con una de las mejores tortillas.

Hay otros dos grandes referentes de la tortilla en la ciudad que la gente no relaciona a primera vista, pero con una clientela fiel. Uno es el Tira do Playa (17). Está especializado en pescados y mariscos, pero con José Manuel Crespo "Crispi" de chef, mencionado en el tercer párrafo de este artículo como primer ganador del mundial de tortillas. Por lo tanto, si no te apetece lubina puedes probar una de las mejores tortillas de la ciudad.

La tortilla del Tira do Playa

El otro desconocido para el gran público (pero no para su clientela) es la marisquería Cancelo (18), situada en el 258 de la ronda de Outeiro. Se trata de uno de los mejores sitios de marisco de A Coruña, sobre todo de centollas, pero la sorpresa es que de segundo hay tortilla estilo Betanzos. Del mismo modo que los americanos llaman "surf & turf" a tomar marisco con carne, en Cancelo proponen esta curiosa combinación de los más exquisitos frutos del mar con una de las mejores tortillas de la ciudad. Tienen también uno o dos platos de carne y pescado por si eres alérgico al huevo.

Tortillas de barrio sensacionales

Sin la rotación del centro de A Coruña y sin apenas turistas, por los barrios de la ciudad hay grandes referentes de la tortilla de patatas para sus vecinos. Quizás el más conocido sea el caso de Los Ángeles (19), en la calle San Juan, que lleva más de 50 años siendo un referente con este plato.

Además de los ya mencionados casos de Picnic en Monelos y Elviña o El Sauce y Momos en la Ciudad Vieja, hay grandes tortillas como la del Bar Cabanas (20) en Ciudad Escolar, O Roncudo (21) en Novo Mesoiro, Vila46 (22) en Agra do Orzán, el cercano Ajetreo (23) en la plaza das Conchiñas, Manila (24) en la Falperra, Puerto del Mar (25) en A Palloza (que tiene un contador de tortillas hechas con el que quieren llegar al millón) o Aqua (26) en Los Rosales.

Semana de la tortilla de Betanzos

Tortillas en Betanzos y Coirós

19 restaurantes participan en la semana de la tortilla de Betanzos, y desde Quincemil os recomendamos cinco. En la estrecha calle del Progreso están O Pote (27), Casa Miranda (28) y O Noso Recuncho (29), mientras que en la igualmente estrecha y paralela calle Venela Campo se encuentran el Bar Galicia (30) y el Bar Kutako (31). Este último ha participado en el campeonato nacional de tortillas. A unos mestros de estas callejuelas estrechas que bajan desde la plaza Hermanos García Naveira se encuentra el muy recomendable O Candil (32), que está cerrado temporalmente y no participa en la Semana da Tortilla.

Y en Coirós recomendamos El Caserío de Tión (33), situado en plena N-VI y a unos metros de la salida 560 de la A-6. Este restaurante de carretera tiene una excelente tortilla, pero no es estilo Betanzos, sino estilo Coirós. Argumentan que la verdadera receta de tortilla con el huevo suelto no nació en la ciudad de los caballeros, sino en su municipio vecino.

A solo unos metros, en el interior de Coirós de Abaixo, se encuentra casa Tomé (y 34), un lugar que lleva más de 55 años haciendo tortillas al horno de leña y que ha recibido durante este tiempo la visita de políticos, empresarios, deportistas y todo tipo de personalidades.