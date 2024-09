Oficial: Este es el plato típico de Galicia que los gallegos consideran más representativo

Preparación masiva de pulpo á feira en la Festa do Pulpo do Carballiño

El CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) no solo hace encuestas políticas que tanta polémica suscitan, sino también todo tipo de estudios entre la población española. Uno de ellos, publicado esta misma semana, ha preguntado a los españoles sobre turismo y gastronomía, y entre las pesquisas está el de cuál es el plato típico de cada comunidad. Los gallegos han respondido y hay un resultado que destaca por encima de los demás.

Para sorpresa de nadie, los gallegos consideran que el plato más representativo de la gastronomía gallega es el pulpo á feira, la elaboración más popular de este molusco, cortado en pequeñas rodajas y sazonado con sal, pimentón y aceite. El 53% de los gallegos que han participado en el estudio del CIS han optado por este plato.

A mucha distancia del pulpo a la gallega está el marisco (en general), con el 27,9% de las respuestas, el cocido gallego, con el 11%, el pescado (en general) con el 4,8% y por último los callos con el 3%.

En la encuesta no se preguntaba por otros platos típicos de Galicia como la empanada y los pimientos de Padrón, los únicos que quizás podrían hacerle sombra al pulpo á feira.

La tortilla, sin cebolla y poco hecha

Otra curiosa conclusión de este estudio del CIS es lo relativo a la tortilla de patatas. Se han usado fondos públicos para lograr llegar a la verdad: los españoles la prefieren sin cebolla. Un 71,8% cree que debe hacerse sin cebolla, un 21,8% la prefiere con cebolla, un 6,5% la come indistintamente y un 0,4% no sabe o no contesta. No existe dato desglosado por autonomía.

Además, los españoles en general creen que la tortilla ha de hacerse más bien suelta (pero no se indica si tanto como con el estilo Betanzos). Un 52,9% la quiere poco hecha, un 28,3% muy hecha, un 17% en su término medio (en su punto), a un 1,4% le resulta indiferente y un 0,3% no se dedice en esta cuestión.

Además, los españoles consideran que la tortilla de patatas es el plato más típico de la gastronomía nacional. Hasta un 66,2% de las personas lo sitúan en primer o segundo lugar. En dura competencia está la paella valenciana, con un 63,1% de las respuestas, mientas que la medalla de bronce es para el jamón ibérico, lejos de los dos primeros, con el 32,3%.