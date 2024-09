O Cabo, la mejor tortilla de España en A Coruña: "El jurado le decía a Ramón que lo suyo era magia"

Ramón Rodríguez e Isabel Gesto, responsables de O Cabo en A Coruña sabían que iban a hacerse con el premio del XVII Campeonato de España de Tortilla de Patatas de este domingo ya antes resultar ganadores. A lo largo del certamen, el presidente del jurado del concurso, Rafael García Santos, se había referido en varias ocasiones al chef por ser de los pocos participantes que hacía la tortilla sin emplear técnica alguna.

Todavía recuperándose de la resaca post victoria, Isabel Gesto, socia y pareja del cocinero, atiende a Quincemil todavía desde Alicante para contar cómo recibieron la noticia. Un año después de lograr el segundo puesto, en la pasada edición del concurso, y luego de darle la vuelta a unas cuantas tortillas de más, finalmente O Cabo obtuvo la ansiada medalla de oro.

"El jurado les decía al resto de concursantes que se fijara en Ramón. 'No hace nada y lo hace todo', decía por ahí", cofiesa Isabel Gesto. Y es que al parecer, de entre todos los concursantes era el único que no seguía ningún tipo de técnica. "Lo llamaban el mago, porque hacía magia con sus tortillas", añade.

Cuando el presidente del jurado procedió a desvelar el nombre de los concursantes, Ramón sabía que se estaba refieriendo a él, ya que hablaba del peculiar "don" para hacer tortillas del cocinero coruñés. "Estábamos súper nerviosos", confesaban. Cuando salió el nombre del restaurante O Cabo entre los galardonados, la espinita que tenían clavada del año pasado salió del tirón. Encima de la medalla de plata se colgaron la de oro.

El truco

La tortilla de patata de O Cabo.

¿El truco? Las patatas de Coristanco del huerto del padre de Ramón. "Son las mejores", explica Isabel. Directas a Alicante. Y los huevos, los de Coren que corren a cuenta del certamen. Todo lo demás es técnica, que por lo que dicen, viene innata. Ramón hace las tortillas con los ojos cerrados, lo lleva en la sangre.

Ramón Rodríguez e Isabel Gesto aprendieron la receta de la madre de ella, que junto a su padre abrió hace años la cafetería Alcalá de A Coruña, donde ambos trabajaron antes de montar su propio restaurante. Normalmente utilizan las patatas de Coristanco, de donde es natural Ramón, aunque debido a veces a la falta de producción, los responsables de O Cabo reconocen que usan otros tipos, como la amarilla o la Monalisa, que les funcionan bien a la hora de cocinar.

Reapertura de O Cabo

El restaurante O Cabo permaneció cerrado este fin de semana a causa del concurso. Al no estar presente el maestro de las tortillas, no tenía sentido alguno abrir sus puertas. Es raro el coruñés que no haya probado el plato estrella de este lugar, aunque alguno habrá todavía. Para aquellos que quieran hincarle el diente a este insuperable manjar, podrán hacerlo a partir del 21 de octubre, mientras tanto, las puertas del local permanecerán cerradas.