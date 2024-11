Belén Junco, periodista: “En HOLA nunca nos tuvimos que inventar la información para hacer una portada”

Nacida en el seno de la familia que inició la estela de la revista HOLA, la periodista y escritora Belén Junco siempre ha estado ligada al mundo de la información y la vida social, siendo parte fundamental en la visibilidad de historias de celebrities de todo el mundo.

En la actualidad, su vida ha dado un giro de 360 grados, dedicándose en cuerpo y alma a la literatura, acumulando a sus espaldas dos novelas de ficción. En este episodio de En Marcha con Nuria March, cuenta cómo ha sido su trayectoria profesional y cómo esta ha influido en sus libros junto a Nuria March. Tras 50 años al servicio de la información, nuestra invitada de esta semana es una apasionada del periodismo y de cómo este influye en la sociedad.

"De mi estancia en medios de comunicación me he llevado un tremendo bagaje de un trabajo apasionante que me ha gustado desde el primer minuto, no por ser familia tendría que haber estado allí", subraya, ya que Junco es sobrina de los fundadores de la revista y tía del actual director. Como señala "HOLA nunca me ha defraudado", tanto es así, que ha sustentado el cargo de directora adjunta de la misma durante años.

Al servicio de la información

La invitada cuenta a Nuria March cómo esta revista ha sido para ella no solo un espacio para dar cabida a la información, sino un lugar en el que poder crear conexiones: "La revista hace de los personajes que salen, una familia", afirma. De la misma forma, también reflexiona acerca del cambio de paradigma con la aparición de las redes sociales.

"Ahora la gente no vende su vida, la regala en Instagram". Asimismo, cuenta ápices sobre el funcionamiento de las noticias y exclusivas que ha tenido entre manos durante años. "La noticia no se retiene, la puedes retrasar, pero siempre sale", comenta haciendo hincapié a la forma en la que el nuevo periodismo ha provocado que todo cambiara de forma significativa. Además, añade: "En HOLA nunca nos tuvimos que inventar nada para hacer una portada".

Sus nuevas 'hijas'

Belén Junco es madre y abuela, pero ahora tiene dos nuevas razones de ser en su vida, sus novelas de ficción, a las que llama "sus nuevas hijas". La periodista cuenta a Nuria March en esta conversación cómo ha sido su andadura en el mundo de la literatura desde que dejara la revista.

Con la publicación de "La reina de Nairobi" y "Las tres vidas de la duquesa de Grosvencer", Belén se ha reinventado, dando paso a historias ficticias en torno a mujeres con las que ha querido representar mundos en los que a pesar de llevar vidas aparentemente perfectas, se enfrentan a conflictos y añade: "Toda mi vida he estado en la realidad de los demás y ahora en la ficción".

Detrás de las cámaras

Ambas comentan algunas anécdotas vividas por la escritora tras sus años entre bastidores, como aquellas bodas que determinaron portadas o historias que calaron en ella, como los trágicos fallecimientos de personajes como Lady Di, John John Kennedy o Stefano Casiraghi. "Recuerdo que la muerte de Lady Di fue un domingo y llamaron a mi casa, fue muy impactante, me dejó muy triste", expresa.

También recuerdan momentos en los que ha habido buenas noticias: "Las bodas son lo que más gusta a los lectores y lo que más se vende porque reúnen romanticismo, moda, lifestyle e invitados", confiesa Belén. Además, resalta cómo han trabajado durante años como si fueran periodismo en directo, resaltando el arduo trabajo de una revista semanal publicada en papel.



Junco ha tenido y tiene en su agenda a los rostros más conocidos del panorama nacional e internacional y como apostilla: "Sigo disfrutando de la mayoría de las amistades de los famosos con los que he trabajado un año y medio después de ya no estar en HOLA".

Un futuro literario

Belén Junco se prepara para dar luz verde a un tercer libro que está en camino y reflexiona junto a Nuria sobre cómo fue dar el salto a la literatura. "Escribí mi primer libro sin saber si se iba a publicar y con mucho miedo a hacer el ridículo", confiesa.

Belén ha sido capaz de transmitir en sus dos títulos, esa carga emocional que da voz a su conexión con las protagonistas y concluye: "Me he sentido como si estuviera adentrándome en la casa de mis personajes", una perfecta catarsis sobre su pasado, con los personajes a los que presentaba en los reportajes y su vida actual, llena de historias inspiradoras que contar, pero ahora desde la mirada de la ficción.

Esta semana, no puedes perderte la historia de una mujer que acumula todo un "cajón" de anécdotas de una vida al servicio de la información. Belén Junco sienta las bases de la prensa en papel en En Marcha con Nuria March.