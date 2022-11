Belén Junco, directora de ¡HOLA! Fashion: "De lo inalcanzable a nuestro armario solo hay un paso"

Directora de ¡HOLA! Fashion, ¡HOLA! Living y ¡HOLA! Novias, entre otras muchas publicaciones ligadas a su casa, como considera a la revista ¡HOLA! que celebró antes de la pandemia su 75º aniversario. En esta cabecera mítica, fundada por Antonio Sánchez y Mercedes Junco, empezó de prácticas nada más empezar su carrera de Periodismo y hoy es directora adjunta, a cargo de los grandes reportajes de moda, decoración y lifestyle.

[La vida de Mercedes Junco, fundadora de '¡HOLA!']

Esteban Palazuelos



Diez años ya de ¡HOLA! Fashion...

La idea, como todo en esta casa, surgió casi por una necesidad de acercarnos todavía más a nuestras lectoras por medio del mundo de la moda. Porque en el ADN de ¡HOLA! está la moda. Mi tía Mercedes Junco fue quien trajo a España los emblemáticos figurines de la moda que luego serán nuestro número especial o extraordinario de la moda, en el que hace ya 70 años trasladaba a todas las españolas las pasarelas de París.

Aquello fue una gran novedad y, además, con fotografías de gran formato y a todo color, muy impresionantes, como nos gusta hacer en ¡HOLA! Y se convertirá en la publicación por antonomasia de la moda entonces. Ella continuó con este número extraordinario hasta que falleció, haciéndolo maravillosamente, y nosotros seguimos con él también.

Pero queríamos una moda más cercana, del día a día, para que nuestra lectora se sintiera absolutamente informada de la moda que había hace diez años, porque es una industria que se ha desarrollado muchísimo.

Y Eduardo Sánchez Pérez, el actual director, te encargó a ti la misión.

Sí, Eduardo me lo encargó y, como me encanta la moda y la he vivido de cerca desde hace muchos años, pues me decidí a hacerlo. ¿Qué queríamos con ello? Acercarnos y acercar a nuestros lectores al fabuloso mundo de la moda, a vibrar y a ilusionarse con los nuevos diseños, con las nuevas creaciones y también ayudar a las mujeres a estar más seguras de sí mismas.

Lo bonito, lo más bello, lo más caro... es inalcanzable. Pero de ahí a nuestros armarios sólo hay un paso, y eso es lo que queríamos y creo que hemos conseguido. Nos hemos acercado, nos hemos conocido y las lectoras de Fashion así nos lo confirman cada mes.

¿En qué se diferencia ¡HOLA! Fashion de otros mensuales en España?

Pues, precisamente, en esa cercanía con la lectora y en la cercanía del mundo de la moda para todos los gustos. Fashion me va enseñar bien lo que se lleva y también cómo alcanzarlo.

Pero no queríamos volvernos unas fashion victims, eso no nos gusta, sino disfrutar viéndolo, presentar información rigurosa sobre la moda y, después de eso, que cada uno saque sus propias conclusiones para ir a comprarlo o para abrir el armario y decir voy a mezclar esto con esto, porque lo he visto en Fashion y me encanta.

O sea, hacer más creativo el mundo de la moda y no tan lejano e inalcanzable. En definitiva, yo creo que podemos hablar de democratizar el mundo de la moda, pero siempre teniendo por estandarte que con lo que soñamos es con los grandes diseños.

Las grandes marcas son el motor que mueve el mundo de la moda y nosotros estamos en él gracias a las ideas que nos dan también.

También habéis intentado incluir una diversidad de tallas…

Sí, queríamos que se lo pusieran no sólo modelos fabulosas de un 1,80, que también se lo ponen, pero nosotros presumimos de que en nuestras páginas puede estar cualquier mujer, siempre que aporte algo también en su entrevista: mujeres que son diseñadoras, que son emprendedoras y a quienes les encanta el mundo de la moda.

Hay también algunas influencers y modelos, pero hemos recogido un poco toda la gama de mujeres que tenemos en España, que es fabulosa, aunque no todas tienen las medidas ideales para llevar la alta costura, la mayoría no las tienen, de hecho.

Y sí que en los reportajes damos esa sensación, porque están hechos con muchísimo cuidado, con muchísimas aportaciones: buscamos que el fotógrafo sea estupendo, que la iluminación sea estupenda, pero estas mujeres que posan para nosotros igual miden 1,60, tienen la talla 42 y están ideales, buscando que la moda se acerque también por el personaje que la está llevando.

Que tienen, además, mucho que contar.

Sí, todas ellas nos aportan muchísimo, sobre todo en cómo vivimos las mujeres. La moda hoy nos empodera porque nos ayuda a sentirnos bien y a estar como nos gusta a nosotras mismas, no como les gusta a los demás. Para mí la primera carta de presentación de una persona es cómo va vestida y con ello quiere decir mucho.

Porque la moda es un lenguaje...

Sí, es un lenguaje con el que creas la primera impresión y traslada en cierta forma, también, tu carácter.

Esteban Palazuelos

Y ¡HOLA! Fashion cumple una década solo tres años después de que, en 2019, ¡HOLA! cumpliera 75 años.

Con lo que sí coinciden los diez años de Fashion, igual que los cuatro que ha cumplido ¡HOLA! Living, es con un alarde de valentía de esta casa. Tengo que decirlo porque hemos salido con muchas publicaciones nuevas cuando los demás, tristemente, algunos han tenido que cerrar o rebajar sus expectativas o renunciar a muchas de sus ilusiones, o reducir equipos valiosísimos.

Y nosotros, quizás porque sea una empresa familiar, no lo sé, pues hemos decidido hacer todo lo contrario, y ya se verá sí hemos acertado pero, por ahora, con Fashion lo hemos logrado porque nos va muy bien. Somos, y me gustaría remarcarlo, la revista femenina mensual que más se vende en quiosco ya, por encima de otras que son muy históricas.

Eso significa que conoces bien a vuestras lectoras

Es que eso es lo que hay que hacer con la comunicación: tienes saber lo que quieres comunicar, tienes que saber a quién vas y tienes que tener un lenguaje mutuo y lo hemos logrado con un mensual.

¡HOLA! siempre había estado cerca de la moda



Sí, la revista semanal siempre termina con un reportaje de moda, siempre. Y mi tía hacía los cuatro números extraordinarios de la moda (dos de alta costura y dos de pret a porter) todos los años. Pero el mundo de las femeninas exigía todavía más cercanía con la auténtica moda. Y bueno, nos están dando la razón, gracias a Dios.

¿Qué valores del ADN de ¡HOLA! habéis trasladado al Fashion?

Pues creo que el respeto absoluto al personaje que aparece en nuestros reportajes y el respeto absoluto a las lectoras. Nuestros shootings de moda están hechos con una persona que es un ser humano, no es una modelo que nos traslada una chaqueta y un pantalón, es un ser humano con su trabajo diario, con sus ilusiones, con sus sueños, con su familia.

¡HOLA! Fashion no lleva temas del corazón, pero sí que está hecha con el corazón. En ese sentido, queremos que estén muy guapas, queremos que se sientan muy cómodas, y por eso es una moda que se percibe como más cercana.

Si tenemos cinco o seis editoriales de moda en cada número, en cada mes, cuatro son con personas que no son modelos profesionales, aunque han posado fabulosamente, gracias a un equipo estupendo.

Estás muy orgullosa de tu equipo.

Es que mi equipo es fabuloso. Y quisiera decir que para cualquier director creo que lo más importante es tener el equipo adecuado y contagiarles de tu ilusión y de tu fuerza a la hora de enfrentarte a todas las vicisitudes diarias que tenemos.

Pero estábamos hablando del respeto absoluto a la lectora...

Sí, para que esté segura de que nosotros estamos hasta el último momento mirando todo lo que sale, todo lo que se presenta, todo lo que hacen las marcas, para trasladarles un mundo que, por el glamour que refleja podría parecer frívolo pero que es muy serio.

Aquí hay muchas empresas textiles detrás, que mueven tantísimos puestos de trabajo y que además, y esto también hay que decirlo, hacen que permanezcan muchas artesanías, que si no se perderían, como bordadoras, costureras, sombrereros.

Todo esto se habría perdido y se fabricarían en serie. Y en cambio, sobre todo la alta costura o la costura, hace que todo esto permanezca los talleres abiertos.

Y ahora que se contempla tanto no perder nuestra esencia pues estas atresanías son parte de nuestra esencia. Fíjate todo lo que ha hecho a favor de la moda española el desfile de Dior en Sevilla: más de mil sombreros en una fábrica sevillana. Todas las chaquetas fueron bordadas por bordadoras andaluzas...

Luego, además, nos gusta también decir lo que se lleva, cómo se lleva y quién lo lleva, pero sobre todo, cómo lo podemos llevar nosotras. Y cuando digo nosotras me refiero a miles de mujeres españolas desconocidas para el gran público.

Bueno, tengo que decir, en Portugal ¡HOLA! Fashion encanta, así que podemos decir que nos dirigimos a españolas y portuguesas a las que les encanta el mundo de la moda. Y queremos decirles cómo lo pueden llevar a ellas y animarlas a mezclar.

En España, hasta ahora, las mujeres normales y corrientes vistiendo hemos sido un poco de sota, caballo y rey.

Sí, pero ¡HOLA! Fashion les dice: “Atrévete a mezclar, que no es tan caro, que hace que tu creatividad se desarrolle y ponte un rojo con un fucsia. Esto ya lo adelantó Yves Saint Laurent hace muchos años, pero ahora nos lo ponemos para ir a trabajar o para ir a tomar una copa.

Porque ahora nos vestimos a las 08:00 de la mañana para volver a las 20:00 de la tarde. Son 12 horas seguidas en las que tanto tienes una reunión como tienes una comida o un almuerzo, como tienes el trabajo diario con tu equipo, pero tienes que estar vestida y además vestida bien y cómoda.

Sobre todo cómodas, porque vamos corriendo todo el día...

Sí, yo creo que una de las victorias absolutas de la mujer actual, y que se ha llevado ya a todas las pasarelas del mundo, pero sobre todo la de París, hasta en alta costura, es que han bajado los centímetros de los zapatos, pero en el 80% y ya casi todos los looks, por muy elegantes que sean, van con deportivas. Ha sido un triunfo para la mujer.

Y además, además de los tacones, que creo que el protocolo en el vestir, en general, también se ha relajado.

Sí, se ha relajado y, además, se ha actualizado y se ha hecho más divertido. Porque el traje de chaqueta, continuamente, todas iguales, era ya muy aburrido. Ahora tenemos otra mentalidad, por eso animamos a nuestra lectoras a la mezcla y a divertirte vistiéndose, porque es un punto más de nuestra personalidad y no podemos estar estereotipadas.

Cada una somos como somos y somos, y trasladar nuestra personalidad auténtica es ahora factible. Y ha sido gracias al low cost. Hay que decir que también ha democratizado muchísimo la moda y que podemos hacer ya conjuntos por poco precio, que nos divierten y que nos hacen sentirnos bien.

Esteban Palazuelos

Desde tu área hacéis contenidos de lifestyle para 20 ediciones de la revista y para la web hola.com, para HOLA TV... Ya sabes que dice Bill Gates que el contenido es el rey.

Pues yo también lo creo y en mis áreas somos creadores de contenido propio, todos los reportajes son hechos por nosotros, y yo creo que lo que más hemos hecho en esta casa, desde todas las publicaciones, es conocer a nuestras lectoras y trasladar una mirada propia y un gusto determinado.

Y todo es contenido propio, todos los reportajes son hechos por nosotros, casi hemos desarrollado un apartado nuevo de producción.

Resulta preocupante la cantidad de quioscos que han cerrado tras la pandemia. Se hablaba de casi 20.000 en toda España...

Hay que lucharlo porque el quiosco es muy valioso. Yo hablo mucho en mis editoriales de los quiosqueros y animo a las lectoras a que busquen el tiempo para ir al quiosco.

Y para celebrar el décimo aniversario hicisteis una gran fiesta, con la primera entrega de los premios al talento.

Sí, los premios son la primera vez que se hacían y quisimos premiar el talento español porque Fashion está muy cerca del talento joven y nuevo: muchas de las jóvenes emprendedoras a las que sacamos trabajan en el mundo de la moda de sol a sol y tienen un mensaje muy potente que contar, porque ahora la moda tiene que ser cercana.

Y vuestros trofeos tienen forma de corazón...

Quisimos que fuera un corazón, porque la casa madre es puro corazón. Nosotros somos moda, pero moda con corazón. Y agradezco tanto a los premiados como a todos los invitados que todos han respondido con muchísimo cariño, vinieron guapísimos y fue un fiestón, pero muy cercano también. Porque lo que la verdad es que lo que nos gusta es estar cerca de las personas.

De tu faceta más personal, yo sé que eres madre trabajadora de familia numerosa y una abuela sesentañera.

[Risas] Ya soy abuela de diez nietos, porque lo fui por primera vez muy joven, con 50 años. Y he ejercido mucho de abuela porque me encanta. Soy muy niñera, siempre lo he sido, pero ahora más todavía me entiendo muy bien con mis nietos y se creen que soy su amiga. Entonces eso me ha hecho estar muy cerca también de la vida, de la creatividad y no he perdido ni un ápice de ilusión en todos los años que llevo trabajando.

Que son muchos, porque empezaste muy joven.

Con 17 años, empecé a trabajar con mis tíos, los fundadores y propietarios de la revista, porque Mercedes Junco era hermana de mi padre. Y yo, que era una lagartija, pues ya me quise incorporar y trabajar todas las tardes, y empecé desde ahí haciendo pies de fotos, luego textos y titulares.

Luego ya era una más de la redacción, me involucré a tope y he pasado por todo, por redactora, redactora jefe, subdirectora, directora adjunta y ahora, directora de estas revistas. Y también soy madre y abuela muy feliz.

Y ese cerebro tuyo sigue lleno de ideas, ilusión y creatividad.

Es que además cuanto más inviertes en la creatividad más te sale. A mí me impresiona. Yo creo que el cerebro del hombre y de la mujer tenemos que cuidarlo, pero como cuidamos la piel o como cuidamos el riñón o como cuidamos nuestras articulaciones.

Por eso quienes ahora deciden retirarse o jubilarse están haciendo otras cosas porque su creatividad y su cerebro siguen funcionando a tope y siguen deseando probar cosas nuevas o sacar adelante proyectos.

No tienes más que ver la acumulación de anuncios de publicidad con personas con pelo blanco pero mayores de verdad, no jóvenes que se han teñido el pelo de blanco, por ejemplo, Mango, o Valentino, que hizo una pasarela en que el 20% eran señoras mayores de 60 años.

Sí, también en la Semana de la Moda de Madrid o Madrid Fashion Week ya hemos visto modelos de todas las edades y de todas las tallas.

Cierto, y también es un triunfo. Por eso yo hablo de cómo es que se lleva, como se lleva, quién lo lleva y cómo lo podemos llevar todas, señoras de todo tipo, madres, abuelas, tías, trabajadoras y artistas con nuestras edades y nuestras tallas diferentes.

¿Cuál será tu siguiente proyecto?



Pues no se, ya he hecho demasiado y los jóvenes también tienen mucho que trasladarnos, pero esta es mi casa y lo será siempre, por familia y por corazón. En sus 75 anos de historia, ¡HOLA! nos ha enseñado a ser transmisores de noticias, buenas y menos buenas, pero con respeto y gusto, de acontecimientos sociales y de las realidades de los protagonistas de la noticia, pero siempre informando y sobre todo entreteniendo.

El fundador decía que informamos sobre “la espuma de la vida” y eso seguiremos haciendo. Y en Fashion, en la comunicación de la moda, pues igual… Seguiremos informando de las novedades, las colecciones, los nuevos diseñadores, las tendencias y, por supuesto, de la belleza de los diseños y de sus grandes diseñadores con la ilusión, siempre, de hacer soñar.

¿Hay algo que te gustaría añadir?

Tengo que decir una cosa, porque cada mes digo lo mismo: "Gracias lectoras", porque me parece un milagro llegar a ellas y que ellas vayan al quiosco a comprarlas. Efectivamente, estoy hablando aquí de papel, pero doy las gracias también a las lectoras de la web. Pero como yo soy muy de papel todavía, pues me parece todavía más milagroso. Y desde aquí quiero decir:" Gracias, lectoras. Sois mis amigas".

Sigue los temas que te interesan