Morgane Sézalory, fundadora de la firma Sézane, a punto de abrir tienda en Madrid: "La clientela española es muy leal"

La palabra exitosa se queda corta para calificar una firma que se ha convertido en un fenómeno en el mundo de la moda. En tan solo unos años, Sézane ha logrado conquistar el corazón (y los armarios) de las expertas más exigentes, por un listado casi infinito de factores que encabezan el compromiso y la humildad.

Para entenderlo, cabe remontarse a su origen. Sézane fue fundada en 2013 por Morgane Sézalory (la marca es una contracción de su nombre y de su apellido) con el visionario concepto de ser la primera marca francesa nacida online. Su objetivo era y sigue siendo sencillo pero contundente: crear piezas excepcionales, estéticamente preciosas, con una calidad impecable, a un precio justo y con un fuerte compromiso sostenible.

Con boutiques físicas en París, Londres y Nueva York, entre otras (afortunadas) ciudades, Sézane abre puntualmente pop-up en puntos clave del globo, que se convierten en un punto de encuentro de fanáticas de la moda. Madrid contó con varios, cuyo éxito fue contundente. La historia de la firma con la capital española escribe, este 2024, un nuevo capítulo: Sézane abre una tienda, esta vez definitiva, en el corazón del barrio de Salamanca.

Morgane Sézalory nos cuenta que era una opción evidente: "Una de nuestras particularidades reside en nuestra comunidad leal y comprometida, ¡y nuestros clientes españoles lo ilustran perfectamente! Buscábamos el lugar perfecto para poder ofrecer la mejor experiencia, un espacio que se pareciera a nosotros y que cobrara vida a lo largo de las temporadas. La moda francesa y la moda española son, en mi opinión, muy complementarias".

Esta nueva apertura física confirma la necesidad de mantener un vínculo más allá de la pantalla: "Es una forma aún más concreta de conocer a nuestros clientes, agradecerles una y otra vez y sorprenderlos. Vemos nuestras boutiques como lugares que nos permiten sumergirlos en nuestro mundo".

Una trayectoria ejemplar

Esta iniciativa corrobora el auge de una firma que ha encontrado su propio camino, en un sector donde la competencia es ardua. Sézane lleva más de diez años triunfando y, a diferencia de otras marcas que perdieron seguidores en el camino, el interés que genera no decrece. Incluso entre personalidades y royal: Kate Middleton y la reina Letizia se decantaron por numerosos modelos de la firma.

Sézalory recuerda sus inicios, cuando aún no era consciente del triunfo que le esperaba: "Todo pasó muy rápido... Después de bachillerato, decidí tomarme un año para pensar en lo que realmente quería hacer, en lugar de lanzarme de lleno a estudiar".

Se abrió paso en el sector, de forma progresiva, con su talento como motor y una ayuda familiar de por medio. "Poco después, mi hermana se fue a Londres, dejando tesoros en su vestidor. Con ellos en una mano y una cámara en la otra, probé suerte en Ebay, sin grandes expectativas y para ganar algo de dinero. Muy rápidamente, algunos apasionados de moda siguieron mis selecciones y me di cuenta de que Internet me permitiría crear mi propia profesión", confiesa.

Siguió adelante, con ilusión: "Dos años más tarde, creé mi primera web, Les Composantes, donde ofrecía una selección vintage de aproximadamente un centenar de referencias cada mes, como si fuese una cita. Luego llegaron mis primeras creaciones. En 2013, Les Composantes se convirtió en Sézane para marcar un punto de inflexión definitivo hacia la creación".

Morgane Sézalory

Este 2024, el balance de Morgane es más que positivo. Se enorgullece de haber conseguido preservar su alma, pese al paso del tiempo. "La marca ciertamente ha evolucionado, pero aún mantiene sus promesas iniciales. Estoy feliz de haberme asegurado de cultivar y mantener la creatividad, el optimismo, la calidad, la hiperproximidad, la sorpresa, la libertad, la humanidad en el corazón de Sézane… ¡La marca también ha crecido! Hemos dado la bienvenida a Octobre Editions (marca masculina), Les Composantes (marca Lifestyle) y, desde finales de agosto de 2024, Petit Sézane (marca infantil). ¡Una hermosa aventura, destinada a compartir!", explica con entusiasmo.

Desde la humildad, Morgane Sézalory confiesa que no se esperaba semejante éxito: "Siempre he vivido esta aventura de un día para otro, sin pensar demasiado en ello y teniendo en cuenta mis prioridades: ¡la calidad y las personas en el centro de la aventura! Imagino todas nuestras piezas para las mujeres que me rodean, de cerca o de lejos, y que me inspiran, pero también, en términos más generales, aquellas que he conocido a lo largo de mi experiencia o que veo a diario".

Aun así, este triunfo no supone una presión extra para la fundadora. Se presenta más bien como un aliciente: "Lo que está claro es que nuestras clientas nos animan constantemente a dar lo mejor de nosotras mismas".

La cuenta de Instagram de la marca, seguida por más de cuatro millones de personas, es una de las mejores pruebas de su notoriedad. Con publicaciones diarias, puede alardear de mantener un diálogo constante con las usuarias: "La comunidad de la marca es consecuente, sobre todo en Instagram. Creo que las redes sociales son formidables por la proximidad que brinda con los clientes. Permiten transmitir mensajes, dialogar, documentarse, explorar... Una marca necesita, de manera complementaria con la ropa y el estilo, considerar este diálogo de hiperproximidad con la gente. El humano debe estar en el corazón de todo".

Otro de los puntos clave de la firma es su compromiso sostenible. Cuenta con las certificaciones B Corp y GOTS, unas de las más exigentes. "Trabajamos constantemente en mejorar en este aspecto y ofrecer las piezas más ecoresponsables posibles; desde el material hasta los complementos y detalles de las prendas. La obtención de la etiqueta GOTS, por ejemplo, fue uno de los primeros pasos en el proceso hacia nuestros compromisos sostenibles", asegura.

Su esfuerzo ha sido y sigue siendo constante: "La certificación B Corp representó un verdadero desafío en varios sentidos: producción, trabajo de apoyo a nuestros proveedores, la investigación y el desarrollo con nuestros equipos para encontrar buenos materiales, realizar pruebas, limitar la sobreproducción... ¡Tuvimos que cumplir con especificaciones muy precisas! Quiero ser lo más transparente posible con nuestros clientes. Y esto también implica destacar nuestro progreso diario en nuestra web".

La inclusividad es otro de los factores a destacar. Con un abanico de tallas amplio (algunos diseños se encuentran disponibles desde la 32 hasta la 48), Sézane también se presenta como una de las protagonistas del cambio en el sector: "La moda debe ser inclusiva, para todas las edades, todas las morfologías. Ya se están realizando muchos esfuerzos en el sector pero queda camino por recorrer. Por nuestro lado, siempre estamos intentando hacerlo mejor".

Un perfil único

La evolución de la firma no hubiera sido posible sin la pasión y el talento de Morgane. La fundadora se define a sí misma como "aventurera". ¿El motivo? "Definitivamente tienes que serlo cuando comienzas a emprender. Desde el principio siempre he tenido ese deseo abrumador de explorar, de crear divirtiéndome y maravillándome con todo. Confié en mi instinto. ¡Me dejo llevar por mis deseos y mis pasiones!", dice.

Su pasión por la moda y el vintage viene de su madre, y antes de ella, de su abuela, "quienes siempre han querido transmitirme piezas que ellas mismas habían recibido de sus padres y de sus abuelos. Me han enseñado a tener en cuenta cada detalle, los materiales, los colores, la composición de los tejidos... y de cuidar cada prenda para guardarla toda la vida. Para mí era evidente impregnarme de lo que amaba profundamente para plasmarlo en mis colecciones".

La fundadora pudo, en cierta manera, dar vida a este legado: "¡No hay nada más hermoso que una prenda que se transmite, que perdura, que lleva recuerdos y que atraviesa generaciones! Me encanta esta idea de que un objeto o prenda de vestir se esconde y cuenta una historia".

En la actualidad, confiesa que ha conseguido encontrar el equilibrio entre su rol de creadora y de jefa de la empresa: "Intento, en la medida de lo posible, estar disponible para mis colaboradores y hacer malabarismos entre el estudio creativo -donde paso la mayor parte de mi tiempo- y los demás departamentos. Cada división es importante en Sézane y para mí es fundamental dedicar el tiempo necesario a cada empleado. ¡Mi puerta siempre está abierta!".

Cuestión de estilo

Sézane se define como una firma "nacida en París, con piezas de calidad destinadas a durar". Al igual que otras, se presenta como una guardiana de la moda francesa, con la presión implícita que conlleva. ¿Pero qué hay de cierto en el mito de la parisina? "Creo que hacer soñar, porque siempre está elegante sin pensarlo mucho. Este toque effortless fascina en todo el mundo. La gente suele preguntarme '¿cuál es el secreto para tener estilo francés?'. Siempre respondo que solo necesitas buenos básicos, de buena calidad y con los que te sientas bien".

Por ello, Morgane Sézalory confiesa que Sézane "no está anclado en un estilo o una moda particular, cada uno puede apropiarse de las piezas y asociarlas a su gusto. Intentamos crear diseños atemporales que perduren en el tiempo. Realmente veo nuestras colecciones como cuadros, con piezas para siempre, imaginadas en los materiales más preciosos: una hermosa blusa de seda, un cárdigan de punto... Sézane ofrece, sobre todo, básicos de armario femenino, con pequeños detalles que marcan la diferencia, un corte perfecto, un tejido bien elegido y, sobre todo, una cuidada relación estilo/calidad/precio".

Entre sus best-sellers destaca, desde hace varias temporadas, el Gaspard, un cárdigan de punto que alberga todos estos criterios: "El Gaspard, el Betty, el Emilie… cada una de nuestras prendas de punto (y de nuestras piezas, de manera más global) nace de la voluntad de concebir el producto con los materiales más suaves y cómodos, cortes adaptados para todas las morfologías. Son diseños que deseamos tener en varios colores para poder imaginar diferentes looks".

Sea cual sea la elección, la fundadora lo tiene claro. El secreto de un estilismo exitoso consiste en "sentirse bien antes que nada. Más que seguir tendencias, priorizo el saber estar; la libertad de movimiento y el bienestar con la ropa".

Tras once años, nuevas boutiques y seguidores, Sézane vislumbra un futuro tan prometedor como su presente. Morgane Sézalory sueña, a nivel personal, con ver crecer a sus tres hijas y disfrutar de su familia. "¡Estos momentos juntos son tan importantes!", se exclama.

A nivel profesional, espera seguir retándose a diario "con Sézane, Octobre Editions, Les Composantes y más recientemente Petit Sézane, por supuesto. Explorar todas las posibilidades creativas, que las colecciones reflejen cada vez más la libertad que siento y la riqueza de los materiales y del savoir-faire que nos rodea. Quedan muchas puertas por abrir y proyectos por desarrollar". Y para terminar, una máxima: "Sigo mi instinto, sencillamente".