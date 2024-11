De viajar con Emmanuel Macron a vestir a 'Emily in Paris': así es Gabriella Cortese, la diseñadora de Antik Batik

Gabriella Cortese, establecida en París, nació en Turín. Allí, pasó una infancia aprendiendo el oficio del bordado de su abuela húngara. Esta mezcla de culturas e influencias es quizá la que explique que su proyecto, Antik Batik, se haya convertido en una de las firmas de moda de mayor calado en el sector.

De inspiración boho chic, tiene como objetivo vestir a la mujer moderna, nómada y elegante, con un importante compromiso social y medioambiental. Como nos lo recuerdan cada vez más diseñadores, resulta ya casi imposible concebir la moda desde un punto de vista meramente estético. Cabe dar un paso más allá.

Hablamos con la fundadora de la firma, que celebra la multiculturalidad con buen gusto y honestidad.

Colabora habitualmente con artistas y marcas, el último de ellos, Cabana. ¿Cómo definiría esta colección?

Son sobre todo encuentros: el de Martina Mondadori y yo, el de Cabana y Antik Batik, pero sobre todo el de la historia y el arte. Esta colección está inspirada en la Ruta de la Seda, en el impacto que tuvo y que todavía tiene hoy. También es una colección dirigida a mujeres que viajan, que son libres y que se atreven.

Foto de la campaña de Cabana

Hace eco a su enfoque estilístico, muy centrado en las culturas. ¿Es la moda una forma de entender el mundo que nos rodea?

Sin lugar a dudas. La moda está hecha para comprender, pero también para apropiarse del mundo. Lo vemos claramente durante la Semana de la Moda, los desfiles siempre reflejan la actualidad, de una forma u otra.

Por ejemplo, hoy en día existe un verdadero aprecio por la artesanía artística, y lo vemos con la opulencia de los bordados en cada vez más colecciones. Para nosotros, este ha sido siempre nuestro credo: resaltar el saber hacer y preservarlo.

¿Cuál fue su trayectoria hasta la creación de Antik Batik? ¿Cómo nació la marca? ¿Qué recuerdos tiene de esta época?

Antik Batik nació de mi amor por los viajes. Después de mis estudios, decidí lanzarme a la aventura y descubrir nuevas culturas. Cuando llegué a Bali, descubrí la técnica de impresión con cera (Batik). Dibujé entonces un estampado en la esquina de la mesa y pedí que se reprodujera sobre un pareo. Cuando regresé, todos mis amigos me preguntaron cómo conseguir el mismo. Así nació Antik Batik.

Tengo recuerdos muy felices de esos años. Éramos libres, todo quedaba por hacer. Cuando eres nuevo en el mercado, es más difícil porque tienes que encontrar tu lugar, pero también más fácil porque no hay expectativas.

Celebró el 30 aniversario de Antik Batik. ¿Qué valoración hace de estos años? ¿Estás particularmente orgulloso de un hito? ¿Te arrepientes de algo?

Creo que hemos conseguido mantenernos fieles a nuestros valores: saber hacer, calidad, atemporalidad… y es gracias a ello que hemos podido sobrevivir tres décadas. Estoy particularmente orgullosa de haber construido relaciones duraderas con los artesanos con los que trabajamos; hemos trabajado con algunos durante más de 30 años.

También me siento orgullosa de no haber optado por la facilidad, de haber mantenido el mismo rumbo, cualquiera que fuera la tendencia del momento. Como todo viaje, el nuestro no fue lineal, pero no me arrepiento. A veces hay que reducir la velocidad para mantener el rumbo.

¿Cómo defines el estilo 'boho chic'?

Libre, inspirado, referenciado, atrevido.

¿Consideras que Antik Batik puede vestir a todas las mujeres?

Por supuesto, y todos los hombres con Antik Batik THE MAN. Creo que hay que atreverse, salir a veces de la zona de confort, pero sin sentir nunca que se está traicionando a uno mismo.

Evidentemente, tenemos un vocabulario bastante preciso: bouti, bordados, prendas de punto, chalecos, etc., pero lo hemos ampliado y ofrecido más prendas de sastrería o athleisure, para el máximo deleite de nuestros clientes.

Los estampados tienen una presencia especial en sus colecciones. ¿Por qué son tan importantes para ti?

Son un testimonio excepcional de un saber hacer ancestral. Diseñamos todos nuestros estampados en nuestro estudio de París. Luego hacemos tejer los tejidos, antes de imprimirlos a mano. Ya nadie hace eso hoy.

Un estampado puede realzar cualquier look. Un look total black con una blusa o un cárdigan estampado añade inmediatamente un cierto je ne sais quoi que marca la diferencia.

Gabriella Cortese, durante uno de sus viajes.

¿Cómo prepara sus colecciones?

Muchas veces todo parte de una exposición, un libro o una película. Podría ser un bordado o un cuadro. De ahí surgen piezas, luego una mirada. Al final es bastante orgánico.

En el estudio somos dos los que diseñamos las colecciones, luego hay otras dos personas en la producción. Tenemos una trazabilidad bastante única de la cadena de producción porque nosotros mismos tejemos y teñimos los tejidos. Como las colecciones se producen en el extranjero, esto me obliga a viajar, con frecuencia, dos a tres meses al año.

Le da una gran importancia a la artesanía. ¿Considera que está en peligro? ¿Es la falta de mano de obra profesional el principal problema?

Creo que Occidente finalmente ha comprendido la importancia de la artesanía y el patrimonio cultural que representa. Necesitamos una propuesta entre el lujo y la moda rápida para democratizarla; eso es lo que he estado intentando hacer durante más de 30 años.

¿Cómo diría que ha cambiado la moda en los últimos años? ¿Cree que vivimos en la era del conformismo estilístico?

Gracias a Internet todo se ha vuelto accesible. Las marcas realizan envíos a todo el mundo y casi todo está al alcance de su mano. Creo que la gente tiene varios estilos hoy en día.

Pueden ser bohemios un día y totalmente negros al siguiente. Antes se podía ver una tendencia general, pero hoy en día hay muchas microtendencias. Estamos siendo testigos de temporadas en las que el año 2000 se codea con el lujo tranquilo… esto es bastante paradójico.

¿Cómo combatir el greenwashing? ¿En qué sentido Antik Batik es una marca responsable?

Para los clientes, la única solución es informarse. Tenemos que cuestionarnos cómo se hacen las cosas, y si es demasiado increíble para ser verdad, es porque lo es. Sobre todo hay que consumir bien, y que la pieza dure —y eso tiene un coste determinado—.

Somos una marca responsable por varios motivos:

Hemos creado una plataforma vintage para animar a nuestros clientes a dar una segunda vida a su ropa Antik Batik.

Trazabilidad del abastecimiento: nuestras colecciones son tejidas, teñidas y producidas en los mismos talleres, garantizando al mismo tiempo altos estándares en la cadena de suministro.

Relación única con nuestros talleres y artesanos: trabajamos con los mismos artesanos desde hace más de 30 años. Estamos comprometidos con prácticas de fabricación éticas y sostenibles.

Uso de materiales reciclados: utilizamos algunos materiales reciclados en nuestras colecciones, como la lana reciclada.

Envases ecológicos: estamos rediseñando nuestros envases para hacerlos más sostenibles, utilizando por ejemplo materiales a base de fibras de maíz, y llevamos varias temporadas utilizando plástico reciclado.

Promoviendo un saber hacer único: destacamos las artesanías artísticas que contribuyen a la calidad y durabilidad de nuestros productos, en todo el mundo. Alentamos a nuestros clientes a invertir en piezas confeccionadas para durar.

¿A quién le encantaría vestir?

Me encantaría vestir a Charli XCX con uno de nuestros calzoncillos bordados, o a Beyoncé en su próxima gira.

Uno de sus modelos, la capa bordada Trudy, apareció en Emily in Paris. ¿Has notado un boom en las búsquedas?

Sí, nuestro Instagram se ha visto inundado de solicitudes. Gracias a nuestra pata reconocible entre mil, la gente reconoció que la capa era nuestra. Una vez que estuvo en línea, el tráfico del sitio se disparó. Emily tiene la capa más parisina, y ahora todos pueden tenerla también (risas).

Gabriella Cortese, durante uno de sus viajes.

También acompañó al presidente Emmanuel Macron a la India, como parte de su delegación cultural y artística. ¿Qué aprendió de esta experiencia?

Fue un honor formar parte de la delegación oficial francesa en la India y ser la única elegida para representar la moda francesa ante los artesanos indios. Es un país que conozco bien, lo descubrí de una manera más oficial. Fue muy bonito presenciar el encuentro de dos países que aprecio mucho.

¿Cree que la moda francesa ha añadido debido a su estatus?

Sí, esperamos mucho de la moda francesa, y con razón. Durante mucho tiempo, París fue la capital mundial de la moda. Además, Francia tiene una historia y debemos respetarla. Tenemos la suerte de contar con excelentes escuelas de moda y diseño, tenemos muchos jóvenes con mucho talento, así como diseñadores consagrados.

Foto de campaña de Antik Batik. Carmine Romano

¿Cuál es, en su opinión, la receta del éxito?

Trabajo, trabajo y trabajo. Este es el único factor predominante. No debes soltar nada. También debes establecer un rumbo claro y tenerlo presente sea cual sea la dirección del viento. Este es el secreto para durar. Evidentemente, también hay que saber rodearse y escuchar, pero nunca olvides que solo hay un capitán que mira la brújula.

¿Cuáles son sus proyectos?

Lanzamos la colección masculina hace dos temporadas, seguiremos haciéndolo. Fue un verdadero éxito y estamos muy contentos. Queremos seguir desarrollándonos en varios mercados, especialmente en China, donde a los clientes les encantan nuestras colecciones.