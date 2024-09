Maite Casademunt: "Mi madre me enseñó la cultura del esfuerzo. Y quiero transmitirle ese valor a mi hija"

"Mi madre se quedó viuda en 1981, con cuatro hijos a su cargo, y decidió comprar una pequeña mercería en Barcelona. Así comenzó todo". Con estas palabras se confesaba Maite Casademunt, directora creativa de LOLA CASADEMUNT, a Nuria March en el último capítulo de su pódcast. En aquel momento, la diseñadora no se imaginaba lo que lograría la firma familiar en tan solo unas décadas.

Este 2024, la firma colaboró con Solán de Cabras, patrocinador oficial del New York Yacht Club American Magic. La marca de agua mineral natural y la diseñadora lanzaron el accesorio de la temporada: un exclusivo pañuelo navy inspirado en los minerales esenciales de Solán de Cabras con los que Barcelona brilló como nunca antes como anfitriona de la Louis Vuitton 37.ª America’s Cup.

Maite Casademunt

La competición de vela más importante del mundo, que se celebra del 22 de agosto hasta finales de octubre, no solo reúne a la élite de este deporte, sino que también se erige como un escaparate internacional de moda y estilo.

A este logro se sumó la presentación de la nueva colección de LOLA CASADEMUNT en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y próximamente en la de Barcelona. Maite Casademunt no para y es, en medio de esta maravillosa vorágine, que se sincera con Magas, a la espera de afrontar nuevos retos y aventuras.

¿Cómo surgió la colaboración con Solán de Cabras?

La iniciativa surge de una manera natural, ya que ambas somos marcas españolas que estamos vinculadas a la Copa América a través de nuestra colaboración con uno de los equipos participantes, el New York Yacht Club American Magic.

Por un lado, Solán de Cabras, como marca perteneciente a Mahou San Miguel, es patrocinador oficial de American Magic para la America’s Cup, y nosotros, LOLA CASADEMUNT hemos diseñado los uniformes formales para American Magic y somos patrocinador oficial del equipo femenino para la Puig Women’s America’s Cup.

¿Cuál fue el proceso creativo del pañuelo? ¿Cómo trabajaste en el diseño?

Con este pañuelo hemos querido fusionar los minerales propios de Solán de Cabras con la raya náutica; un diseño elegante que conecta con el agua y el mundo de la vela.

Además, con una gama cromática que refleja a la perfección el azul del mar y el rosa femenino que tanto caracterizan a Solán de Cabras y a LOLA CASADEMUNT respectivamente.

¿Qué pretende plasmar?

He querido plasmar la esencia LOLA CASADEMUNT, lo que nos identifica, la fuerza del color y el print, con la deportividad y el mar. Me encantaba la propuesta de hacer un pañuelo, en sí, me recuerda a la ligereza del agua mineral y el dinamismo y delicadeza que caracteriza los barcos de competición de la Copa América. Con este diseño hemos querido rendir homenaje a los atributos más característicos de ambas marcas, todo ello relacionado con el mundo del mar y la vela.

¿La naturaleza es la mejor inspiración a la hora de crear? ¿Y el deporte?

La naturaleza, con su paleta de colores, texturas y formas, nos ofrece una belleza infinita. La energía, el movimiento y la funcionalidad que se encuentran en el mundo deportivo nos motivan a diseñar prendas que no solo sean estéticamente atractivas, sino también cómodas y versátiles.

La fusión de estos dos mundos nos permite crear colecciones que celebran tanto la belleza de la naturaleza, como en este caso el mar, como la vitalidad y la fuerza del deporte y la competición.

Barcelona vuelve a ser una gran pasarela durante la America’s Cup. ¿Crees que la moda se vive de forma diferente allí? ¿Cómo definirías la moda española?

Barcelona, sin duda, es un escenario vibrante y lleno de estilo durante eventos como la America’s Cup, al igual que la moda en esta ciudad tiene un aire muy especial, ya que combina la influencia de su rica cultura y su toque cosmopolita, con su inconfundible comodidad y el relajado estilo de una ciudad de mar.

Esto hace que en Barcelona la moda se viva de manera más desenfadada y creativa, con un enfoque en la individualidad y la expresión personal. La gente tiende a mezclar estilos, lo que refleja la diversidad de la ciudad.

Es esta influencia de la que nos hemos servido para diseñar los uniformes formales del equipo New York Yacht American Magic. Una fusión de esa creatividad relajada a la vez mezclándola con un estilo cosmopolita y con referencias al equipo.

En septiembre, habéis vuelto a desfilar en la MBFWM. ¿Qué nos puedes explicar sobre tu nueva propuesta?

En esta colección, la feminidad, la sutileza y la atención minuciosa al detalle, características de las geishas, se reflejan en prendas con motivos florales y brillos, además de siluetas tanto fluidas como estructuradas, y colores vibrantes que evocan la prenda japonesa por excelencia: el kimono.

Tejidos fluidos y delicados contrastan con materiales más estructurados y casuales a través de los detalles. Amplios volúmenes en faldas-pantalón, mangas con caída y prendas con mucho vuelo se complementan con vestidos entallados, prendas reforzadas y patrones geométricos.

Los accesorios también juegan un papel fundamental en esta propuesta. Las okobo, las sandalias tradicionales, junto con fajines y cinturones, evocan los obis que suelen acompañar los kimonos de las geishas.

Esther Cañadas, en el desfile de LOLA CASADEMUNT. Gtres

Nieves Álvarez es imagen de la marca desde hace años. ¿Qué valores representa? ¿Con qué otras personalidades te sientes identificada y te gustaría contar?

Sí, Nieves es fantástica y encarna unos valores con los que en LOLA CASADEMUNT nos sentimos muy identificados. Además, es una mujer con actitud, como las mujeres que nos gusta vestir en LOLA.

En este último desfile, hemos podido contar con la también top model Esther Cañadas que, al igual que Nieves, además de ser grandes top internacionales, son personas y profesionales de excepción con las que hemos encajado y trabajado divinamente.

¿Qué balance haces de estos años al mando de LOLA CASADEMUNT? ¿Cómo dirías que ha evolucionado el estilo de la marca?

Al mirar hacia atrás en estos años al mando de LOLA CASADEMUNT, puedo decir que ha sido un viaje emocionante y lleno de aprendizajes. La marca ha evolucionado de manera significativa.

Hemos logrado mantener la esencia de la marca, que siempre ha sido sinónimo de elegancia y feminidad, pero también hemos incorporado elementos más contemporáneos y versátiles. Esto nos ha permitido conectar mejor con una audiencia más amplia, sin perder nuestra identidad. La innovación en los diseños y la atención a los detalles han sido clave en esta evolución.

¿Y el sector de la moda en general?

El sector de la moda ha experimentado cambios significativos en los últimos años y ha sido fascinante observar cómo se ha adaptado a nuevas realidades. La sostenibilidad se ha convertido en un tema central, al igual que la digitalización ha transformado la forma en que interactuamos con los consumidores.

¿Qué aprendiste de tu madre? ¿Qué te gustaría transmitir a tu hija Julia?

De mi madre aprendí muchas lecciones valiosas que han moldeado tanto mi vida personal como profesional. Su dedicación, su tenacidad, su pasión por el trabajo y su capacidad para enfrentar desafíos son cualidades que siempre he admirado.

Me enseñó la cultura del esfuerzo, la importancia de la autenticidad y de ser fiel a uno mismo. A mi hija Julia me gustaría transmitirle esos mismos valores. Quiero que entienda la importancia de seguir sus sueños y de no tener miedo de ser quien realmente es.

Maite Casademunt y Ona Carbonell, en la fiesta de celebración de su participación en Copa América

¿Sientes presión a la hora de crear? ¿Te afectan los comentarios?

Sí, definitivamente hay momentos en los que siento presión al crear. La industria de la moda es muy dinámica y siempre está en constante cambio, lo que puede generar una sensación de urgencia para innovar y mantenerse relevante.

Aunque tengo que reconocer que esa presión se disminuye cuando tienes un ADN muy marcado, como tenemos en LOLA CASADEMUNT, y al final, es el sello que imprimimos en todas nuestras colecciones adaptado y en línea con las tendencias e innovación que siempre vamos incorporando.

Sin embargo, trato de ver esa presión como un motor que me impulsa a dar lo mejor de mí, y a explorar nuestra creatividad e impulsar nuevas ideas. En cuanto a las críticas, aprecio las críticas constructivas, ya que me ayudan a crecer y a mejorar.

Sin embargo, también he aprendido a filtrar las opiniones y a no dejar que los comentarios negativos me desanimen. Al final del día, lo más importante es ser fiel a mi visión y a lo que quiero transmitir a través de la marca. Yo sé quién soy, qué hago y a dónde quiero llegar con el proyecto.

El estampado animal es una de las señas de identidad de LOLA CASADEMUNT. ¿Dirías que la más importante? ¿Te preocupa el 'encasillamiento' estético?

El estampado animal definitivamente es una de las características más distintivas de la marca. Aporta un toque de identidad y personalidad a nuestras colecciones, y muchas de nuestras clientas lo asocian con la esencia de la marca.

Sin embargo, no diría que es la única seña de identidad; también valoramos otros aspectos como la calidad, la feminidad y la versatilidad en nuestros diseños. En cuanto al 'encasillamiento' estético, es algo que siempre está presente en la mente de un diseñador. Si bien es importante tener una firma reconocible, también creo que la evolución es esencial.

Me preocupa que una marca se quede estancada en un solo estilo, por lo que siempre busco explorar nuevas tendencias y técnicas, sin perder de vista lo que nos hace únicos.

¿Qué objetivos tienes a nivel personal y profesional?

A nivel personal, uno de mis principales objetivos es seguir cultivando y priorizando a mi familia y amigos. Creo que el apoyo y la conexión con las personas que amamos son fundamentales para nuestro bienestar.

En el ámbito profesional, no tengo límites. Mis objetivos son seguir innovando y expandiendo LOLA CASADEMUNT y llevando la firma a nuevos horizontes. Hacer de LOLA CASADEMUNT una marca referente fuera de nuestras fronteras es algo que me mueve mucho. Hay que estar orgullosos de nuestras marcas dentro y fuera del territorio.