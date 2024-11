El nuevo proyecto de Celia Vega-Penichet, sobrina de Ana Obregón, en una selecta escuela de negocios y su gran ilusión

Cuenta a EL ESPAÑOL alguien que conoce bien a Celia Vega-Penichet (32 años), sobrina de Ana García Obregón (69), que la joven está viviendo un dulce y exitoso trance después de que en mayo de 2023 anunciara, para sorpresa de propios y extraños, su ruptura del que era su pareja, Julio Jiménez-Blanco, y la cancelación de su compromiso.

No fueron aquellos unos días fáciles para una mujer como Celia que, además, no está acostumbrada a verse en los titulares de los medios de comunicación por cuestiones que atañen directamente a su vida privada. Este diario, además, pudo conocer que Vega-Penichet y su hoy exnovio, Julio, se dejaron de seguir en redes sociales.

La relación entre ellos, pese a la buena voluntad inicial -"estamos muy bien. Julio es top, un chico estupendo, y siempre va a estar ahí", aseguró ella a la prensa-, no transitó en demasía por el camino de la cordialidad. El tiempo pasa, todo se atempera y la vida sigue. Más de un año después de aquel quiebre amoroso, Celia está feliz.

Celia Vega-Penichet en una fotografía de sus redes sociales.

Amén de que a EL ESPAÑOL se cuenta que habría alguien "especial" en su vida -eso sí, ella sigue "soltera". Es una joven que "se divierte"-, la prima del malogrado Álex Lequio ha estrenado una ocupación laboral que la tiene muy ilusionada. El mundo del negocio es su auténtica pasión.

Si bien desde abril de 2022 hasta este pasado mes de agosto Celia Vega-Penichet, que estudió la carrera de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, ejercía de jefa de Estructuración y Ejecución de Fondos en Azora Capital -una empresa líder en inversión y gestión de activos-, ahora afronta una ilusionante temporada, como reza su LinkedIn.

Celia Vega-Penichet en una imagen de sus redes sociales.

En concreto, fue el pasado mes de septiembre cuando Vega-Penichet inició una formación académica muy especial. Ingresó en el Business School de Madrid para comenzar un proyecto -que durará hasta julio de 2025-, el International MBA. Se trata de un programa "para profesionales de los negocios. (...) Una formación a medida para alcanzar tu mejor versión", reza la web.

Y se añade: "El International MBA es una experiencia de aprendizaje diseñada pensando en ti: se trata de un programa a tiempo completo que se amolda a las necesidades de los participantes. Es el primer MBA que aplica un enfoque holístico en cada individuo, empleando un modelo único que pone el foco en sus fortalezas, necesidades y objetivos".

Detallan a EL ESPAÑOL que Celia está muy contenta con esta oportunidad que, entiende, le abrirá puertas profesionales en un futuro. En la línea del aprendizaje, el pasado mes de mayo ¡HOLA! se hizo eco de que la sobrina de Ana Obregón iba a emprender un nuevo reto: un máster que realizó en Londres, y que le impidió acudir a la boda de Javier García-Obregón y Eugenia Gil Muñoz, el pasado 1 de mayo.

En otro orden de cosas, explica la fuente con la que se contacta que Celia Vega-Penichet está, en el plano familiar, también atravesando un bonito momento, ejerciendo como madrina de la pequeña de la casa, Ana Sandra Lequio Obregón, la nieta de Ana Obregón e hija biológica de Álex Lequio.

Fue en agosto de 2023 cuando Ana Obregón, vía papel couché, desveló que será Celia quien se ocupe de Ana Sandra cuando, en un futuro, ella falte. "Ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina. ¿Tú crees que esta decisión no la he meditado? (...) Celita era como la hermana de Aless y está enloquecida con Anita", aseguró.

Y añadió: "Ya lo he hablado con ella y le he dicho: 'Ya está en el testamento: cuando yo no esté, tú vas a cuidar de Anita'. Celia tiene 30 años. Va a cuidar perfectamente de Anita cuando yo ya no esté. Además, va a ser su madrina de bautismo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Celia Vega-Penichet (@thegocvp)

De acuerdo a lo que se desliza a este medio, Celia Vega-Penichet está feliz y visita casi diariamente a la menor. En ella -como le pasa a Ana como madre- ve mucho de su primo. Celia Vega-Penichet es abogada y una de las sobrinas que más parecido físico guarda con Ana García Obregón.

Compartía la misma edad con Álex -sólo se llevaban cinco meses de diferencia- y fue una de sus mejores compañeras durante su tratamiento en Estados Unidos.

Celia Vega-Penichet era como una hermana para su primo Álex. Ambos nacieron en el año 1992, han crecido siendo vecinos de la urbanización La Moraleja y han veraneado juntos toda su vida: desde Marbella hasta la casa familiar en la Costa de los Pinos en Palma de Mallorca.

Y no sólo estuvo con Álex en los momentos más gloriosos, también lo acompañó durante parte de su delicado tratamiento contra el cáncer en Nueva York y Nueva Jersey.