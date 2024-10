Ana Obregón, emocionada al recordar a su hijo: "Le hablaré siempre a Anita de lo valiente y lo maravilloso que fue"

Ana Obregón (69 años) ha demostrado en los últimos años su implicación con causas solidarias como la que se celebró el pasado miércoles, 16 de octubre, en el palacio de Santoña de Madrid. La revista ELLE reunió en un mismo espacio a rostros conocidos de España con el único objetivo de recaudar fondos para una mayor investigación.

La actriz, que no suele ser un rostro muy habitual en eventos multitudinarios por decisión propia, no dudó en acudir a esta cita que ya ha celebrado su cuarta edición y volvió a reivindicar la necesidad de mayor inversión contra el cáncer.

EL ESPAÑOL estuvo presente en la cita y pudo hablar con Ana Obregón, quien no esquivó ninguna pregunta, pero tuvo que dejar de responder a los medios de comunicación allí presentes por la emoción que sintió al hablar de su hijo y el legado que dejó tras su fallecimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

No podía faltar en un día como este.

Hoy no se puede faltar. Ya sabéis que no voy a absolutamente nada. Solo salgo de casa para ir con Anita a sus cosas, al super, a trabajar con Sonsoles Ónega... eventos y salidas de casa, cero. Hoy no podía faltar. Se tiene que visibilizar el tema del cáncer, la gente tiene que ser consciente de que se necesita dinero para investigar porque es lo único que salva vidas. Está muy bien la prevención, está muy bien cuidarse... pero si no existieran esos miles de científicos que dedican su vida de una forma anónima y que no ganan casi dinero y que son los que van a salvar, si tienes suerte, la vida de un hijo, de un padre, de una madre, de un amigo. Se necesita dinero.

¿Qué tal va la Fundación Aless Lequio?

La Fundación va fenomenal, tenemos un montón de donativos. Aprovecho para deciros una cosa. El día 28 de diciembre se celebra el tradicional partido de artistas y famosos, que van más de 100. Ay, es que me emociona porque este año se dona a la fundación de mi hijo, a su beneficio. No es una inocentada, es una causa muy solidaria que tendrá lugar en Fuenlabrada. Ya lo recordaré y estaré ahí haciendo el saque de honor.

¿Qué cree que estará diciendo el cielo de usted?

Lo único que quiero es que mi hijo vea, porque sé que está, que todo lo que él quería y no pudo hacer, lo está haciendo su madre. Eso es lo único que quiero.

Ana Obregón en el evento de ELLE for HOPE. Gtres

¿Le molesta que se cuestione que siempre habla de lo mismo?

Mi hijo nos pidió en el hospital que nunca le olvidáramos y mis redes sociales son un homenaje a mi hijo y voy a hacerlo hasta que me muera.

¿Qué tal está Anita? Es la viva imagen de su padre.

Anita es la copia de su papá, es que yo no me parezco tanto a mis padres. ¿Cómo puede parecerse tanto? Me emociono mucho hablando de estas cosas.

¿Habla de su padre?

Anita tiene a su padre presente todos los días, porque en casa hay fotos de Álex por todas partes. Ella sabe que es su papá. Por las mañanas se levanta, ve una foto de su papá y le dice: "Hola".

¿Le habla mucho de él?

Claro. Y le hablaré siempre de lo valiente y de la maravillosa persona que fue su padre. No puedo hablar ya.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

¿Ha conocido ya Alessandro a la pequeña?

Eso siempre lo digo, eso pertenece a nosotros. Dejarnos que nos guardemos esa parcelita para nosotros. Sabéis que yo comparto todo.

¿Te cae bien Alessandro?

¿Qué si me cae bien? Alessandro es maravilloso y me ha dado lo mejor de mi vida, que ha sido mi hijo y luego a mi nieta.

¿Qué tal esta nueva etapa con Sonsoles?

Es una profesional como la copa de un pino, una escritora demostrada. Estoy muy feliz.