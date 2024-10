Cristina Pedroche, tras superar una difícil etapa: "La mujer que era antes de dar a luz ya no está y no va a volver"

El palacio de Santoña de Madrid se vistió este miércoles, 16 de octubre, de gala para celebrar una noche solidaria. La revista Elle reunió en este histórico enclave a rostros conocidos de nuestro país con un único motivo: apoyar la lucha contra el cáncer.

Esta gala benéfica, que celebró su cuarta edición, comenzó con el objetivo de recaudar fondos para diversos proyectos de la Asociación Española contra el Cáncer y premiar también a personas comprometidas con la causa.

A la cita no faltaron personajes reconocidos de nuestro país como Sara Carbonero (40 años), Ana Obregón (69) y Eva González (43), que ejerció de presentadora de la gala. Quién tampoco quiso perderse la cita fue Cristina Pedroche (36), que sorprendió con un espectacular vestido con unas grandes alas como protagonistas. EL ESPAÑOL pudo hablar con ella sobre maternidad, su próximo cumpleaños y su relación con Dabiz Muñoz (44).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Ha elegido un look muy rompedor.

Un evento así de importante, merecía un look así de importante. El diseño es de Juana Martín, apoyando la moda española.

Es una noche muy solidaria e importante para dar visibilidad al cáncer.

Cada uno desde nuestra posición tenemos que aportar lo que podamos y en lo que estemos cómodos, pero que todos podemos hacer algo.

También es importante el altavoz que tienen para visibilizar estas causas.

Por eso vengo. Ya sabéis que no soy muy dada a eventos así sin más, pero creo que la causa lo merece.

Una de sus últimas apariciones públicas fue durante la presentación de su libro Gracias al miedo, donde habló de los miedos de las madres. ¿Cómo se encuentra en ese sentido?

Voy mejor, estoy avanzando con buena letra. No puedo decir que esté ya al cien por cien. Creo que la mujer que era antes de dar a luz ya no está y no va a volver. Pero estoy encontrando cosas que me recuerda a mí yo del pasado y estoy mucho mejor, mucho más tranquila. No digo que ya no llore nunca, porque de vez en cuando todavía tengo alguna bajona. Pero estoy mucho mejor.

Y al final también ha aprendido.

Ya no es solo aprender, es tener paciencia y a ser flexible con uno mismo. No todo saldrá como me imagino, pero lo importante es que la niña esté bien, esté feliz, esté creciendo y eso es porque lo estoy haciendo bien. Eso es lo que me digo todo el rato.

Cristina Pedroche en la gala ELLE x HOPE. Gtres

Hace unos días fue tendencia por su cambio de look, del que ya no queda ni rastro.

Como sabía que me iban a criticar dije: "Voy a hacer lo que me dé la gana, voy a jugar y voy a divertirme". Sino... ¡qué aburrido todo! Solo tenemos una vida.

¿Tiene pensado otro cambio de look?

La verdad es que no, siempre me ronda lo de cortarme el pelo, pero también soy muy de Vallecas.

Dentro de unos días celebra su cumpleaños, ¿qué planes tiene para este día?

El año pasado no lo disfruté mucho porque era el primero que ya tenía a la niña y dicen que el primer año siempre te cambia mucho. La verdad que este ya me apetece como celebrarlo y disfrutar. Hay gente que dice: "Es que me hago vieja" No, joder. Que guay poder disfrutar cada año. Lo celebraremos aunque sea de forma súper íntima con mi familia.

¿Qué balance hace de este año?

Los balances los hago a final de año. Pero veo que me gusta la persona que soy y es el balance que hago cada día. Me gusta la persona que soy y en la que me estoy convirtiendo. Miro atrás y digo: "Qué guay en lo que me he convertido". La de antes también me gustaba, pero ahora me gusta más. Creo que soy más madura, más paciente... cosas en las que he trabajado y que he conseguido.

Hablando de fin de año... ¿preparando las Campanadas? ¿Algo que nos pueda contar?

Se puede decir que va a ser lo puto más. Es el año 11 y los 10 primeros ya se olvidan. Este empieza una nueva década, una nueva época, una nueva de todo... O sea, es todo. Hay sorpresas por todos los lados. Antes era solo el vestido, la causa. Este año hay más cosas y hay que estar atento todo el rato. Sigo confiando, como siempre, en Josie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

¿Dará alguna pista antes del gran día?

Normalmente, intento que pase mi cumpleaños y luego ya empezar. Pero sí, va a ser espectacular. Creo que es el año que es más yo, pero claro, de la que soy ahora.

¿Qué tal está su relación con Dabiz?

Siempre hemos trabajado la idea de que no somos un matrimonio al uso, somos un equipo y nos hacemos fuertes el uno al otro y nos apoyamos. Ahora yo he necesitado más apoyo y ahí siempre ha estado. No solo es un padre maravilloso, sino que es un marido excepcional y no puedo tener mejor equipo. Es que al final lloro, eh. Es mi equipo, es mi persona.