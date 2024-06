Eva González habla sobre el futuro de su hijo: "Ni Cayetano ni yo queremos que sea torero. Sabemos lo duro que es"

El verano está a la vuelta de la esquina. Así lo demuestran las buenas temperaturas que están por llegar en los próximos días. Los rostros populares tanto de la televisión como de las redes sociales ya se preparan para la llegada de la estación más esperada por todos.

Una de ellas es Eva González (43 años), que ha aprovechado la tarde de este miércoles, 12 de junio, para presentar la nueva colección de gafas de sol de la mano de Sunglass Hut. La presentadora ha acudido a la cita, celebrada en la terraza del Hotel Bless, con un espectacular estilismo y acompañada, como no podía ser de otro modo, de sus accesorios favoritos para la entrada del verano.

EL ESPAÑOL ha podido acudir a la cita en la que Eva González se ha mostrado muy atenta con los medios de comunicación. No ha esquivado ninguna pregunta y ha hablado abiertamente de la maternidad, su profesión y el legado familiar.

Eva González en la presentación de un evento de Sunglass Hut. Gtres

¿Qué es lo que le ha llevado a colaborar con Sunglass Hut?

Para mí las gafas de sol no son sólo un accesorio, que lo son porque llevan moda, sino que para mí son una necesidad. Cuando estamos al sol estamos con los ojos así arrugados, no vemos bien... Si a eso le puedo poner la moda, pues estoy muy feliz.

¿Le gustaría hacer algo relacionado con el mundo de la moda?

Cuando vienes del mundo del que yo vengo, siempre te lo plantes. Date cuenta que llevó 20 años seguidos en televisión, me da hasta vergüenza hasta decirlo... imagínate.

Su amiga Vicky Martín Berrocal se ha convertido en un gran referente de ese mundo.

Ella tiene una elegancia y un arte natural... La adoro. Me habéis visto muchas veces vestida de su marca porque me gusta mucho lo que hace. Y es mi amiga, si la puedo apoyar, mejor que mejor.

¿Es el verano su estación favorita del año?

No te creas, eh. Cada vez soporto menos el calor. Me gusta mucho el verano, porque también evidentemente va asociado al descanso, aunque en mi caso es complicado porque justo ahora es cuando empiezo a grabar. Pero sí que la gente está como más feliz, más despreocupada, más desinhibida.

¿Tiene pensado irse de vacaciones?

Sí, hombre sí, pero empezamos la semana que viene con las grabaciones de La Voz y hasta agosto o así no podré ir a la playa.

¿Qué planes le hacen desconectar?

A mí unas chanclas, un moño, una cara lavada y fácil. Cosas fáciles y que no me compliquen la vida. Me gusta juntarme con amigos y con la familia. Me voy dando cuenta de que los planes que más feliz me hacen son los que menos parafernalia llevan. Me hace feliz viajar, pero el estar en casa, tranquila y con mi niño es lo más importante.

¿Le gustan esas playas de fuera de España donde no hay fotógrafos?

Debería estar prohibido lo que hacéis. No se puede pillar a una persona el primer día de playa. Estoy blanca como la nácar, después de eso me compré un autobronceador. Cuando me vi pensé: "Pero cómo se puede tener tan mala suerte". Me reí, no me enfadé porque entiendo perfectamente vuestro trabajo, pero claro... si me cogen cuando llevo ya cuatro días, una se encuentra más cómoda. Me siento tranquila, me siento bien y mentalmente centrada en mi familia y en mi niño. Eso al final se nota.

Después de 20 años, se ha convertido en una de las presentadoras más reconocidas y queridas de España por su trabajo, ¿de dónde vienen las bases?

Mi base se compone de toda la educación que mi padre y mi madre me han dado. En el tema del trabajo, mi padre siempre me ha inculcado mucho. Se levantaba a las tres y a las cuatro de la madrugada para que no le pillara ese calor a segar el campo. A mí ver eso me ha dado unas pautas a seguir. Siempre he sido muy disciplinada y muy responsable, siempre he intentado a la vez también disfrutarlo y seguir aprendiendo. Todavía me queda mucho por aprender.

¿Quién ha sido más crítico con su paso por la televisión?

Mi padre no podía ni verme porque lloraba de la emoción. Ahora me estará viendo desde el cielo.

Eva González en un evento de Antena 3. Gtres

¿Esos mismos valores se los está transmitiendo a su hijo, Cayetano?

Intento hacerlo y ve como trabajo. Siempre le digo: "Cariño, cada vez que dibujes, lo harás mejor". Soy mucho de la ley del esfuerzo, del trabajo y de que no nos venga las cosas. Gracias a Dios, todos estamos ahora mismo en una posición más o menos que podemos tirar para adelante. No pasamos penurias, pero hay mucha gente que la pasa. Quiero que mi hijo sea consciente de eso.

¿Él sabe quién es su madre?

Sí que lo sabe, porque a veces me pregunta: "Mamá, a ti porque te hacen fotos por la calle". Le cuento que salgo en televisión y me meto en los salones de la gente. Él se está criando en esto. Al principio se enfadaba cuando me paraban en la calle porque quería salir en la foto él también.

¿Y el mundo taurino de su padre?

También lo vive, pero no controla ni una cosa ni la otra porque tiene seis años solamente.

¿Y si dentro de unos años le dijese que quiere ser torero?

Lo encierro en una habitación bajo llave o lo mando a Australia. Ni su padre ni yo queremos que sea torero porque sabemos lo duro que es y todo lo que implica. Él tiene que encontrar su camino y hacer algo que le haga feliz. Eso es lo importante.

Su compañera de cadena Cristina Pedroche publicó hace una semana un libro sobre la maternidad, ¿ha podido leer algo? Ella ha hablado de los miedos de la maternidad.

Hay mucho mito alrededor del postparto y de todo lo que significa criar un hijo. Yo me he vuelto una miedica, pero una miedica absoluta. Ahora con el niño, con seis años, ya voy recuperando un poco tu manera de ser. Antes de tener un hijo era una mujer y después de tenerlo eres otra. Eso hay que asimilarlo, estudiarlo y llorarlo.

Eva González y Cayetano Rivera en una imagen de archivo. Gtres

Dicen que cuando llega el calor, los chicos se enamoran... ¿está abierta al amor?

Si llega, llega; si no llega, no llega. Estoy un momento en el que tengo mucha paz mental, mucha tranquilidad, estoy feliz con la vida que tengo... No tengo ganas. Cuanto más vieja te vuelves, eres más exigente. Tiene que tener algo que a mí me enamore. El amor es una cosa de sensaciones y energías. No estoy cerrada ni abierta. Estoy en la vida y ya está.

¿Es enamoradiza?

Soy disfrutona de la vida en general. Me gusta la vida, me gusta reírme con mis amigos y celebrar la salud que tienen los míos. Soy celosa de mi intimidad y de mi vida privada, pero nunca os he mentido u os he engañado. ¿No sale? No sale. Lo mejor en esta vida es tener naturalidad en las cosas y vivirlas con naturalidad.

¿Qué tal está su relación con su exmarido, Cayetano Rivera?

Muy bien. Es el padre de mi hijo y tenemos una misión de vida que es la más importante del mundo. Para eso hay que estar unidos y estar los dos a una. Así estamos para criar a nuestro niño con salud, con amor y que sea un niño feliz.