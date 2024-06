Lucía Rivera: "Somos una familia muy particular, pero lo llevo muy bien. Me aburriría a mí una normal"

Lucía Rivera (25 años) vuelve a estar de actualidad. Todo ello después de unas sonadas declaraciones que dio la pasada semana en las que hablaba abiertamente de lo importante que era en su vida la nueva pareja de su padre, María Cerqueira (41).

La modelo, hija de Cayetano Rivera (47) y Blanca Romero (48), ha vuelto a reaparecer públicamente en un evento después de la polémica que le ha salpicado a ella y a Eva González (43). La cita tuvo lugar el pasado lunes, 3 de junio, en la gala ELLE Style Awards, donde acudió con un atrevido estilismo.

Vinculada al mundo de la moda desde niña, no quiso perderse uno de los eventos más importantes del año. EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de hablar con ella y preguntarle sobre sus proyectos y sobre cómo es la relación con sus padres, a quien siempre se ha mostrado muy unida.

¿Cómo se encuentra en esta noche tan especial para la moda?



Pues muy bien, la verdad. Estoy muy contenta de estar aquí. No te voy a engañar, estoy todo el rato mirando a todos los lados porque sé que está la diseñadora Isabel Marant por aquí. Ahora voy a verla.

¿Qué significa para usted la moda?

Es lo que me da de comer, con lo cual lo es todo para mí. Ocupa todo mi día, desde las siete de la mañana que me despierto hasta las 11 de la noche que me acuesto.

En ocasiones ha hablado de las piedras que se ha encontrado por el camino y ha demostrado que no todo es tan fácil.

Nada es tan fácil como parece, nada lo es. Lo que pasa que cada trabajo tiene sus pros y sus contras y en la moda somos nosotras y nuestro cuerpo el que sufre. Pero ahora mismo está todo genial. La verdad que estoy feliz en esta etapa de mi vida porque he encontrado una sinergia entre mi vida personal y mi trabajo. Es algo que casi nunca se consigue.

Esta noche ha venido muy bien acompañada... Su madre, Blanca Romero, también va a desfilar por este photocall.

Sí, sí. Lo que pasa es que yo he venido con mi representante y ella ha venido con el suyo, pero ahora nos juntaremos.

Lucía Rivera y Blanca Romero en una imagen de archivo. Gtres

¿Qué proyectos tiene que nos pueda contar?

No te puedo contar nada, esa es la cosa. Te puedo contar todo y no te puedo contar nada. En septiembre me intentaré ir fuera otra vez y ya está. Hace poco salieron las últimas campañas de bikinis. No paro, la verdad que no te puedo engañar. Pero este mundo va de un día para otro. A mí me llaman hoy y mañana tengo que estar fuera. Estoy acostumbrada a tener que compaginar esto. Mis amigas hacen planes y les digo que en un mes les cuento. No les puedo decir porque a lo mejor mañana tengo que estar fuera. Estoy muy feliz con eso, de verdad, es mi forma de vida.

Siempre ha vivido de esta manera.

Es mi vida desde que nací, con lo cual no puedo huir de ello.

¿Cómo se encuentra su padre, Cayetano Rivera, después de la cogida que sufrió hace unas semanas?

Está bien, muy bien. Bueno, eso os lo debería decir él, pero él no viene a eventos o va a muy pocos.

¿Y cómo es su relación con él?

Igual que con mi madre. Somos una familia muy particular, siempre lo digo. No somos la típica familia al uso, pero lo llevo muy bien. Me aburriría a mí una familia normal, yo quiero una familia divertida.

Lucía Rivera junto a Kika Cerqueira el pasado mes de julio. Gtres

Cayetano Rivera y María Cerqueira cumplen año y medio de amor, tiempo en el que han preferido llevar su relación de la manera más discreta posible. A pesar de esta intención, no han podido evitar ser objeto de las cámaras. Las hijas de ambos han conseguido crear un vínculo muy estrecho, tal y como se ha encargado de defender.

"María y Kika son dos mujeres que menos mal que llegaron. Son dos mujeres tan maravillosas. Soy protectora y necesitaba gente... nos parecemos muchos. Contar con gente que te llevas bien es mejor que no tener conexión", defendía la semana pasada. Unas declaraciones tras las que muchos vieron una indirecta a Eva González. Sin embargo, en esta gala también quiso explicarse sobre esta relación: "Nos une una persona que es maravillosa y lo que me une a esa persona siempre lo voy a respetar".