De Anita Matamoros a Cristina Pedroche: esta es la marca española que pone de acuerdo a las 'celebs' del momento

En el mundo de la moda, la autenticidad y el talento local están ganando terreno, y las celebrities españolas no se quedan atrás en esta tendencia. Cada vez más, vemos cómo figuras prominentes del espectáculo y la cultura en España eligen lucir diseños made in Spain, elevando a diseñadores nacionales al reconocimiento internacional. Entre estos talentos emergentes, Juan Vidal destaca como uno de los favoritos indiscutibles, con su marca conquistando los armarios de las famosas.

Ana Matamoros, siempre a la vanguardia de la moda, deslumbró anoche en los Premios de la Academia de Música con un vestido ajustado de tirantes, adornado con lentejuelas en colores pastel y estampado floral. Los detalles en negro proporcionaron un contraste perfecto, acentuando la silueta y añadiendo un toque de dramatismo al conjunto. Este vestido, forma parte de la última colección del diseñador alicantino Juan Vidal, Beyond Nostalgia.

Al igual que la influencer, Cristina Pedroche es otra de las celebrities que apuestan fuerte por el Made in Spain y no se ha podido resistir a los vestidos de Juan Vidal. La presentadora eligió un conjunto similar de la colección Beyond Nostalgia para presentar su nuevo libro en el programa televisivo Espejo Público. Su elección fue un conjunto de falda midi y top de tirantes, ambos con el distintivo brillo de las lentejuelas y los elegantes detalles en negro.

[Anita Matamoros tiene el vestido denim más sencillo y versátil con el que triunfar estos meses]

Anita Matamoros y Cristina Pedroche con looks de Juan Vidal.

Estos estilismos no solo posicionan a las famosas como iconos de estilo, sino que también sirven como una vitrina perfecta para los elegantes diseños de Juan Vidal, demostrando que la moda española puede ser audaz, elegante y perfecta para cualquier ocasión.

El éxito de Juan Vidal entre las celebrities españolas es un claro indicativo de una tendencia más amplia: la moda española está en auge, y los diseñadores locales están ganando el reconocimiento que merecen. Las elecciones de Ana Matamoros y Cristina Pedroche no son sólo decisiones estilísticas, sino también declaraciones de apoyo a la industria de la moda española, promoviendo un diseño autóctono que resuena con autenticidad y orgullo cultural.