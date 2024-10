De sufrir 'bullying' a las denuncias de su exnovia y problemas con las adicciones: la trágica vida de Liam Payne

Este pasado miércoles, 16 de octubre, una noticia dejaba sin aliento a todos los conocidos como millenials. Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, fallecía en Buenos Aires, Argentina, con 31 años y tras caer desde el tercer piso de un hotel.

A través de un comunicado por la agencia Efe, la peor de las noticias se hacía realidad: "El músico británico Liam James Payne, compositor y guitarrista, exmiembro de la banda One Direction, falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Costa Rica al 6000 en el barrio de Palermo".

Una trágica realidad a la que tienen que hacer ahora frente su enorme séquito de fans, familiares, pareja y su hijo de tan solo 7 años. Un entorno que, lejos de dejar solo a Payne, lo ha acompañado hasta el último de sus días para ayudarle a salir del complicado estilo de vida por el que había optado desde hacía años.

Liam Payne of One Direction Dies at 31 After Reportedly Falling from Hotel Balcony in Argentina

La vida de Liam James Payne no ha sido un camino de rosas nunca. Aunque la música siempre le había acompañado y su debut llegó como número uno en las listas, recibir este amor no siempre había sido fácil para Payne.

Siendo tan solo un niño, llegó a protagonizar varios momentos desagradables con compañeros de escuela mayores que él. "Yo estaba en octavo año y ellos eran estudiantes de sexto año", afirmó Payne a We Love Pop. "Fui y se lo dije a mis padres y a mis maestros, pero no se detuvo, así que tuve que resolverlo yo mismo", confesó. Como los agresores no se acobardaban, Liam llegó a ser consciente de que tenía que lidiar con la situación solo."Fui al campamento para aprender a boxear y me dio la confianza de saber que, si lo necesitaba, podía contraatacar y enfrentarme a cualquiera", explicó.

El ridículo que enfrentó por parte de sus acosadores también parecía provenir de sus aspiraciones como cantante y la audición de Factor X de 2008 que resultó en una eliminación. En una entrevista con el diario The Sun, Payne reveló los comentarios desagradables que soportó después de la audición fallida. "Una vez fui a McDonald's cuando cumplía 16 años y subí a pedir algo, fui a sentarme con la chica con la que estaba en ese momento y un grupo de muchachos en la parte superior de las escaleras dijeron: 'Rechazado de Factor X".

Sin embargo, el joven no se dejó achantar por las críticas y volvió a formar parte del talent musical. Esta vez, tras seguir los consejos de Simon Cowell, decidió formar parte de una banda. Era la segunda vez que Payne se presentaba a la audición para el programa y esperaba que esta vez saliera de la competencia como una estrella. A pesar de participar en la competencia con la esperanza de ser un artista en solitario, Payne aceptó unirse a la banda llamada One Direction junto a Niall Horan (31 años), Harry Styles (30), Zayn Malik (31) y Louis Tomlinson (32) y, a partir de allí, su vida nunca fue la misma.

Cada canción y álbum que lanzaron fue un éxito instantáneo, y se convirtieron en una marca multimillonaria con conciertos y productos con entradas agotadas. Mientras estuvo en la banda, Liam tuvo que lidiar con los complicados excesos que conlleva en muchas ocasiones la fama. No obstante, cuando One Direction anunció una pausa indefinida en 2015, Payne recuperó el control de su vida.

Liam Payne siempre había soñado con ser una estrella de la música, aunque el nivel de fama que alcanzó se convirtió en su peor pesadilla. Al igual que su excompañero de banda Zayn Malik, Payne siempre había sido sincero sobre sus luchas personales mientras formaba parte de la banda musical. De hecho, a pesar de su introversión, el estadounidense siempre había destacado por su amabilidad y naturalidad.

Los cinco integrantes de 'One Direction'. Redes Sociales

Desde fuera, parecía que el cantante estaba viviendo su mejor momento. En privado, de forma contraria, Liam Payne luchaba con su salud mental y ocultaba su infelicidad. "Salir y poner esa sonrisa feliz en mi rostro y cantar las canciones, honestamente, a veces era como ponerme uno de esos disfraces, salir y, debajo del disfraz, la gente realmente no ve lo que está pasando", dijo el cantante a The Sun en 2017. Unos años más tarde, en 2019, confesó además los problemas de abuso de sustancias mientras estaba en One Direction y reveló que su relación poco saludable con las pastillas y el alcohol se desarrolló durante la gira.

A pesar de su condición de rompecorazones, los fans de One Direction siempre amaron la relación de Liam Payne con Sophia Smith. Los dos fueron compañeros de instituto siendo jóvenes y se reencontraron en 2013. A pesar de su envidiable relación e incluso conversaciones de matrimonio, los dos se separaron en 2015.

Fue unos meses más tarde de su ruptura con Smith cuando Liam comenzó a mantener una relación con la cantante Cheryl Cole y tan solo un año después, en 2016, la pareja hizo pública su relación. Una relación que culminaría con la mejor de las noticias para ambos: el nacimiento de su hijo Bear en marzo de 2017.

Liam Payne junto a Cheryl Code en 2016. Gtres

Sin embargo, la relación de Liam Payne con la madre de su único hijo no fue nada sencilla y ambos optaron por llevar sus caminos por separado, a pesar de que siempre tendrán un vínculo en común que los relacionará.

Una tumultuosa relación la del cantante con Sophia Smith que no dista mucho de su siguiente relación. Y es que la relación de Liam Payne con Maya Henry empezó y terminó de la misma manera: con controversia. La diferencia de casi 7 años de edad entre ellos, además de los malos hábitos de salud de Liam y sus infidelidades llevaron a la pareja a tomar caminos por separado a los pocos años.

Liam Payne junto a Maya Henry, en 2019. Gtres

No obstante, lejos de quedar en una simple y llana ruptura, la cosa fue a más cuando la joven dio un paso al frente y confesó haber sido maltratada, supuestamente, por Liam. Unas declaraciones que se sumaban a unas ocurridas hace unos pocos días en las que Henry aseguraba haber sufrido acoso por parte del cantante.

En la actualidad, Liam mantenía una relación sentimental con la influencer Kate Cassidy desde el año 2022 y decían estar en uno de sue mejores momentos. La joven se trasladó junto a Payne hasta Argentina y se fue dos días antes de que la tragedia sucediera.