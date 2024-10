Destrozos y restos de drogas: así encontraron la habitación del hotel donde murió Liam Payne

Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, falleció este miércoles en Buenos Aires tras caer desde el tercer piso de un hotel en la capital argentina, según confirmaron fuentes oficiales. Su cuerpo fue hallado en un patio interno del alojamiento, tal y como informó Clarín.

Según señaló un portavoz del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a Efe, la Policía se desplazó al hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo, en la tarde del miércoles tras recibir la alerta sobre "un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol".

Al parecer, el artista británico se habría "arrojado del balcón de su habitación", desde 14 metros de altura. Según confirmaron los servicios de emergencias médicas de Buenos Aires, la caída le ocasionó "lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte" y "no hubo posibilidad de reanimación"

Liam llevaba hospedado en este hotel varios días. El cantante viajó hasta Argentina para participar en el concierto que dio su ex compañero de One Direction Niall Horan el pasado 2 de octubre. No obstante, decidió permanecer unos días más para disfrutar del país. "Muy orgulloso", escribió el artista en su perfil de Snapchat el día del concierto. "No puedo esperar a cantar contigo una de tus canciones. Me siento genial", añadió en otro mensaje.

Las horas previas a la muerte de Liam estuvieron marcadas por los excesos y el descontrol. Y es que, la lujosa habitación del hotel donde se alojaba el artista, la Deluxe Suite, fue hallada por las autoridades completamente destrozada.

Tal y como se puede ver en las fotografías compartidas por el diario argentino Clarín, la televisión de la habitación estaba completamente estallada por el impacto de algún objeto contra ella.

En otras imágenes, se puede ver el escritorio y la bañera de la habitación con fósforos, restos de vela, papel aluminio y restos de drogas. Además, también se halló un encendedor y la parte superior de una lata de refresco con el metal quemado.

El estado en el que fue hallada la habitación coincide con las alertas que recibieron las autoridades por parte del hotel las horas previas al suceso. En una conversación compartida por Clarín, el encargado del alojamiento avisó de "un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol, y cuando está consciente está rompiendo toda la habitación".

"Necesitamos que nos envíen a alguien urgente, porque no sé si corre riesgo la vida del huésped. La habitación tiene balcón y tenemos temor de que pueda hacer algo", alertaron desde el hotel argentino.

Alcoholismo y problemas de salud mental

Liam Payne saltó a la fama mundial en 2010 al participar en el programa Factor X, donde formó el popular grupo de música pop One Direction junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Entre 2011 y 2015, la banda publicó cinco álbumes de estudio, con los que rompió récords y consiguió una legión de millones de fans en todo el mundo.

La banda se separó en 2016 para "tomarse un descanso". Desde entonces, Payne continuó su carrera musical en solitario y en 2019 lanzó su álbum LP1, que incluye colaboraciones con artistas como Rita Ora y J. Balvin. En marzo publicó su último tema, Teardrops, que cuenta con más de seis millones de reproducciones en Spotify.

Precisamente la fama con la banda One Direction hizo que el artista padeciera ansiedad y agorafobia. Además, reconoció sus problemas de alcoholismo. "Bebí alcohol durante mucho tiempo, pero era la única manera de sacarme la frustración al final del día", reconoció en una ocasión.

De hecho, tras el nacimiento en 2017 de su hijo Bear, junto a la cantante Cheryl Tweedy, ingresó en rehabilitación. "Necesitaba tomarme un poco de tiempo, porque ya no me reconocía a mí mismo (...) Es bueno estar en esta posición, porque ya no necesito esas cosas. La fiesta se terminó", reconoció.