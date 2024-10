Aitana Sánchez-Gijón, Goya de Honor 2025: "Este reconocimiento me supera, aún soy joven"

La actriz Aitana Sánchez-Gijón recibirá el Goya de Honor de 2025 en la gala que la Academia de Cine celebrará en Granada el próximo 8 de febrero. Así lo ha anunciado el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, este jueves en una comparecencia ante los medios.



Sánchez-Gijón, según ha destacado el presidente de la entidad, no ha recibido aún ningún Goya por alguna de sus interpretaciones, así que el de Honor será el primero de sus 38 años de carrera. Es la novena mujer que recibe el Goya de Honor.

"Aitana Sanchez-Gijón es una actriz muy querida en el mundo del cine, respetada por sus compañeros y reconocida por el publico y la critica desde sus comienzos", ha manifestado Fernando Méndez-Leite. "Gran compañera, que este año cumple nada menos que 38 años de profesion cinematográfica, los mismos que han pasado de los Goya, y que ha compatibilizado con sus trabajos en la escena y con populares personajes en televisión esta intensa actividad cinematografica".

"Me siento en shock, abrumada, feliz y muy revuelta", ha explicado la propia Sánchez-Gijón en la Academia tras el anuncio. "Conocí la noticia hace dos semanas. La Academia fue mi casa durante dos años. Es un reconocimiento que me supera. Estaba a una hora a irme a Guadalajara a hacer el bolo de La madre. Me iba a echar una siestecita, pero me dio un ataque de nervios. No entendía que me dieran este reconocimiento, siendo relativamente joven".

Aitana Sánchez-Gijón posee una de las carreras interpretativas más sólidas de nuestro país. Desde su debut en 1986 a las órdenes de José María Forque en Romanza final (Gayarre), ha trabajado con grandes directores españoles como Gonzalo Suárez, Fernando Fernán-Gómez, Fernando Colomo, Pilar Miró, Bigas Luna, Vicente Aranda, Imanol Uribe o Pedro Almodóvar. En el plano internacional, ha trabajado con Alfonso Arau, Adolfo Aristarain, Juan José Campanella y Brad Anderson.

"El premio es un espaldarazo, una lección de vida y amor", ha asegurado Sánchez-Gijón. "Cuando me voy a la cama, cada noche, escribo una parte del discurso. Un repaso de toda mi vida y mi carrera, emocionándome mucho recordando a todas estas personas que han sido tan importantes para que yo reciba ahora este premio". Desde niña he tenido el privilegio de rodar con actores de distintas generaciones. Los maestros de mi carrera, Alicia Hermida, mi maestra de teatro, y Óscar Vidal, mi primer maestro en la escuela.

Nacida en Roma en 1968, fruto del matrimonio entre un catedrático de Historia y traductor español y una profesora italiana de Matemáticas, la actriz dio sus primeros pasas en la profesión en el medio televisivo en la serie Segunda enseñanza, de Pedro Masó, cuando tenía 16 años. Después, se fogueó sobre las tablas con pequeños papeles en obras como La gran pirueta (1986), de José Luis Alonso de Santos.

En el cine, empezó a ser conocida tras su papel en Bajarse al moro (1986), de Fernando Colomo. Su primer papel protagonista fue en Vientos de cólera de Pedro de la Sota, que le valió el Premio Paco Rabal a la mejor actriz en la Semana del cine español de Murcia.

En la década de los noventa se convertió en una de las actrices más populares del medio gracias a Boca a Boca, de Manuel Gómez Pereira; El pájaro de la felicidad, de Pilar Miró; o Celos, de Vicente Aranda, entre otros. Años después fueron sumándose títulos a la lista como Un paseo por las nubes, de Alfonso Arau; La camarera del Titanic, de Bigas Luna; o Volaverunt, papel que le valió el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de San Sebastián.

También continuó trabajando en las tablas durante esta década, llegando a montar su propia compañia, Strion. Uno de sus grandes éxito fue la adaptación de La gata sobre el tejado de zinc, de Tennesse Williams, en la que compartia cartel con Carmelo Gómez. Con este trabajaría en la gran pantalla en la adaptación de la novela de Arturo Pérez Reverte La carta esferica (2007), que dirigió Imanol Uribe, y en Oviedo Espress (Gonzalo Suárez, 2007).

En esos años 90, le ofrecieron trabajar con Harrison Ford en Hollywood, pero no se creía nada. “Tenía claro que iba a volver para hacer la obra de teatro La gata sobre el tejado de zinc”, ha explicado la actriz. "En realidad, en aquel momento no me sentía en mi lugar. Era una soledad difícil de soportar.

En el ámbito televisivo, destacan sus interpretaciones en las series La Regenta (Fernando Méndez-Leite, 1995) y La viuda valenciana (Carlos Sedes, 2010), ambas de TVE, y su papel de Doña Blanca en Velvet, serie de Antena 3. En el año 2004 y 2006 cooprotagonizó dos películas de producción española, pero rodadas en inglés, con dos estrellas internacionales, El maquinista (Brad Anderson), con Christian Bale, y Bosque de sombras (Koldo Serra), con Gary Oldman.

En la última década destacan sus potentes papeles de reparto en Madres paralelas (2021), su primera colaboración con Pedro Almodóvar, y en Que nadie duerma (2023), de Antonio Méndez Esparza.

En 1998 fue nombrada presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, sustituyendo a José Luis Borau. Ocupó el cargo hasta 2000. "Una de las grandes batallas que logró Borau, mi predecesor, fue conseguir que Patrimonio nos cediera un espacio que estuviera a la altura de nuestra Academia", ha explicado la intérprete. "Gracias a las reuniones con Aznar, Patrimonio nos concedió el palacio donde estamos ahora. Esa primera piedrecita la pusimos entre todos. En realidad, yo fui un eslabón más de esa cadena".