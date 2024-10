Del 'pixie' de Eugenia Osborne a las cejas rubias de Cristina Pedroche: los cambios de 'look' más llamativos de las famosas

Look nuevo, vida nueva. Hay quienes dicen que realizarse un cambio de imagen es la excusa idónea para comenzar una nueva etapa y dejar a un lado el pasado, mientras que otros simplemente se dejan llevar por las nuevas tendencias de estilo, moda y belleza y arriesgan con cambios de lo más llamativos.

Las famosas, como cualquier mortal, también tienen esto muy presente y así lo han demostrado con el paso de los años. Para algunas, este cambio viene motivado por el impulso de nuevos proyectos laborales, y hay quienes simplemente desean explorar nuevas facetas y expresar con sus nuevos looks cómo se sienten en este momento de su vida.

A lo largo de este año, muchas han sido las que han dado un paso al frente y, por unas u otras razones, han querido renovar su imagen y apostarlo todo a un cambio de look. Hay quienes han optado por uno más radical, como el corte pixie de Eugenia Osborne (38 años) o las cejas teñidas de Cristina Pedroche (35), mientras que otras como Tamara Falcó (42) aprovechaban la llegada del otoño para dejarse un sutil flequillo. Toda una serie de cambios de los que EL ESPAÑOL se ha hecho eco y ha recopilado en una lista los más llamativos de estos últimos meses.

1. La media melena de Georgina

Georgina Rodríguez (30) se ha consagrado como una de las mujeres de mayor éxito en nuestro país. Desde que su nombre comenzase a resonar hace casi 10 años por su relación con Cristiano Ronaldo (39), la aragonesa ha logrado hacerse su propio hueco en el mundo de las celebridades, alejada de aquellos que se atreven a definirla como "la mujer de".

Además de tener su propio reality en Netflix -que ya ha sacado a la luz su tercera temporada-, Georgina se ha posicionado como una gran referente en el mundo de la moda y la belleza y sus estilismos y secretos de belleza son una fuente de inspiración para sus más de 60 millones de seguidores.

Aunque bien es sabido que allá por donde pasa deja huella, lo cierto es que Georgina es una de las principales protagonistas del Festival de Venecia y su presencia siempre es más que esperada. Una ceremonia en la que la empresaria deslumbra con sus elegantes estilismos y donde ha aprovechado para reinventarse y lucir cambios en su cabello, aunque en la mayoría de ocasiones manteniendo intacta su larga melena.

Sin embargo, Gio sorprendía a propios y extraños este verano con un cambio de look de lo más llamativo. Lo hacía publicando un vídeo en el que se veía a la empresaria mirando al mar desde la orilla mientras una persona le cortaba la trenza, sacando a relucir una media melena. Una nueva imagen con la que brilló en el Festival de Venecia 2024 y que fue aplaudida por muchos de expertos de moda y belleza, que aseguraban que este corte de pelo "favorecía sus facciones".

2. Una Edurne pelirroja

Nadie se hubiera atrevido a separar jamás a Edurne (38) de su melena rubia. Sin embargo, la cantante dejaba sin palabras a todos con su aparición en El Hormiguero el pasado mes de septiembre, donde su pelo pelirrojo acaparaba la mirada de los allí presentes y todo aquel que vio el programa.

"Me lo he cambiado por el otoño, por el cambio de época. Llevaba tanto tiempo igual y, como estaba viviendo una época muy bonita, quería celebrar", confesaba la madrileña en el programa de Pablo Motos (59).

Edurne estrenaba su pelirrojo con un corte copper coincidiendo con el inicio de una etapa de muchos cambios. Además de su nueva vida en Florencia y el éxito de su nuevo disco Éxtasis, la artista se prepara para un emocionante proyecto: el programa de televisión La Voz Kids, donde ejercerá como coach por primera vez. Toda una serie de cambios positivos en su vida que Edurne ha querido reflejar en su cabello.

3. El 'pixie' de Eugenia Osborne

El 2024 ha sido un año agridulce para la familia Osborne. Si por un lado Bertín (69) se encontraba en el foco de todas las críticas por su paternidad con Gabriela Guillén, su 'hija', Ana Cristina Portillo se daba el 'sí, quiero' con Santiago Camacho con toda la familia presente y celebrando el amor y la unión.

Tras meses esperando la afamada ceremonia, además de la propia novia hubo alguien que acaparó todas y cada una de las miradas. Y es que, a pocos días de celebrarse el enlace, Eugenia Osborne, hermana de Portillo, dejaba sin palabras a todos por su radical cambio de look.

La hija de Bertín Osborne decidía despedirse de su icónica melena y dar paso a un corte mucho más atrevido: el iconic pixie. Como ella misma ha revelado, se inspiró en mujeres fuertes. De este modo, este corte no solo rejuveneció su apariencia, también reflejaba el empoderamiento femenino, un mensaje con el que Osborne se siente más alineada que nunca.

4. Flequillo y corte 'bob' para Tamara Falcó

Se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida y de eso nadie tiene duda alguna. Tamara Falcó está viviendo un idílico segundo aniversario con Íñigo Onieva (35) y son incontables los destinos que ha visitado la pareja durante sus más de 720 días como casados.

Aunque siempre fiel a su estilo tradicional y conservador, la marquesa de Griñón decidía dar un paso al frente en los últimos días y aprovechar la llegada del otoño para estrenar cambio de look. Para ello, acudía a uno de los salones de belleza más reconocidos de Barcelona, Anara by Ana Lérida y de la firma de coloración Wella Professionals.

A través de un vídeo en su perfil de Instagram, Tamara aprovechaba para oscurecer ligeramente su color con un tono chocolate, protagonista del otoño. Además, cortaba sutilmente su melena para lucir un 'bob carré' con flequillo abierto. Un corte de pelo que queda a ras de la nuca, y que cuenta con varias capas ocultas, que le dan volumen.

5. Las 'cejas' de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche se ha posicionado como una de las famosas más criticadas y aplaudidas a partes iguales. Muchos son los que no entienden la imagen estética de la periodista y no aprueban sus cambios de look. Algo a lo que la madrileña parece no darle la más mínima importancia.

Si hay algo que llama poderosamente la atención en Pedroche -con perdón de sus estilismos de Nochevieja- son sus cejas. Desde que cambió radicalmente su forma y grosor, la presentadora provoca opiniones para todos los gustos. Muchos la aplauden porque sea fiel a sí misma y las lleve como más le guste, pero también hay quienes la critican por su grosor y cantidad de pelos. Ahora, Cristina ha ido un paso más allá y ha aparecido con nuevo look, dejando a todos sin habla.

"Siempre me critican las cejas, así que hoy he probado a aclararlas lo máximo a ver si así os gustaban más, pero me han dicho de todo igualmente", escribía la mujer del chef David Muñoz en sus redes sociales. "Así que, como siempre, yo a lo mío. Iré cambiándolas según me apetezca porque la verdad es que así también me gustan", confesaba.

Así de tajante se mostraba Cristina Pedroche en su perfil de Instagram, donde compartía sus cejas con un tinte claro y que tanto furor ha causado en las redes sociales.