Álex González se desvincula de Rhudo, el restaurante que abrió con Silvestre, Griezmann y Llorente: "Me salí de la sociedad"

El pasado mes de enero de 2024, se estrenaba en Madrid uno de los restaurantes más prometedores de la temporada. Sin embargo, parece que el futuro del que se esperaba que fuera el place to be madrileño se ha visto truncado por un sinfín de baches.

Los actores Álex González (44 años) y Miguel Ángel Silvestre (41), los futbolistas Marcos Llorente (29) y Antoine Griezmann (32) junto al chef Paco Roncero (55), pretendían hacer de Rhudo el nuevo local de moda de la capital madrileña. De hecho, hace unos meses el actor Álex González se confesaba con EL ESPAÑOL sobre el futuro de su nuevo negocio y los clientes: "El público es exigente y tenemos que estar a la altura si queremos dar lo mejor de lo mejor".

Después de celebrar una gran inauguración con más de 200 invitados, entre ellos, Paz Padilla (55), Carlos Sobera (64) o parte de la plantilla del Atlético de Madrid. El actor Álex González ha vuelto a hablar con EL ESPAÑOL y se ha sincerado sobre el proyecto que crearon en 2023 y que nació en enero del año 2024.

Álex González en los Premios GQ al Hombre del Año 2024 Gtres

El pasado mes de octubre, salía a la luz la noticia de que el nuevo proyecto gastronómico del actor decía adiós al glamour que proyectaron en un principio y la exquisita cocina de Paco Roncero para convertirse en un dinner show, una apuesta muy diferente a la original que estaba protagonizada por la alta cocina, situado en el barrio madrileño de Salamanca.

Al comunicarse la noticia, el equipo de comunicación de Rhudo confirmaba que "los socios" se quedaban en un "segundo plano" y cogerían mucho más protagonismo las fiestas: "Una nueva etapa donde los protagonistas serán los shows", según podía confirmar EL ESPAÑOL con el equipo interno del place madrileño.

Sin embargo, el actor Álex González ha confirmado en exclusiva a EL ESPAÑOL que tras cambiar el punto de vista del restaurante ha decidido desvincularse del proyecto: "Yo me salí de la sociedad. A mí me apasiona el mundo de la gastronomía y se estaba dirigiendo a algo más nocturno", confirmaba durante el photocall de los Premios GQ al Hombre del Año 2024, el pasado jueves 21 de noviembre.

Por otra parte, el actor ha confirmado que no tiene problemas con ninguno de los socios del restaurante, simplemente, no encajaba con lo que él estaba buscando proyectar: "Con Miguel Ángel me llevo muy bien, no hay ningún problema", afirmó.

Antoine Griezmann, Marcos Llorente, Paco Roncero, Miguel Ángel Silvestre y Álex González en Rhudo. Gtres

Además, en los últimos meses, el ocio nocturno en las inmediaciones de Rhudo ha crecido. De hecho, llegó una de las discotecas más famosas de Medellín a la capital, Perro Negro, y esta tiene acceso directo -y clandestino- a alguno de los restaurantes más selectos de la zona, como podrían ser el mencionado anteriormente o Salvaje, situados en la Calle de Velázquez, en Madrid, exactamente al lado de Rhudo.

Igualmente, lejos de este varapalo profesional, González se encuentra inmerso en varios rodajes, entre ellos, una película y diferentes proyectos de ficción que tiene pendiente de estrenar y que verán la luz el próximo año, por lo que no tiene mucho tiempo para vincularse a un negocio hostelero, por el momento.

La vuelta de Álex a la gran pantalla

El actor madrileño vuelve al cine tras estrenar su última película en Netflix, Fuimos Canciones, junto a María Valverde (37), en 2021. Ahora, después de varias semanas de rodaje, González ha terminado de rodar el que será su próximo papel protagonista. En él encarnará a dos hermanos gemelos, uno de ellos alemán y otro de un barrio burgués de Madrid. Un proyecto muy ambicioso que dirigirá el salvadoreño Imanol Uribe.

Camila Rojido, su nuevo amor

En mayo de 2023, semanas después de confirmarse su ruptura con María Pedraza (28) tras dos años de relación, Álex González era interceptado por las calles de Madrid derrochando pasión con una atractiva mujer morena. Poco después conocíamos la identidad de la mujer que había devuelto la sonrisa a uno de los 'solteros de oro' del cine español, Camila Rojido (28), una cirujana estética con la que continúa feliz un año y medio después, manteniendo una sólida relación que mantienen alejada de los focos.

Álex González y Camila Rojido en la playa Europa Press

Sin embargo, y a pesar de la discreción con la que lleva su vida privada, el actor ha incumplido su regla de no hablar de su novia. Lo ha hecho al hablar de las ganas de que lleguen las Navidades, confesando que todavía no sabe qué regalarle a Camila porque "se junta su cumpleaños con la Navidad", según recoge Europa Press.

Como reconoce, le cuesta tanto sincerarse sobre su chica porque "independientemente de mi profesión siempre he sido muy discreto, me cuesta hablar de mi vida, sobre todo cuando una parte de mi vida es la mitad de la vida de otra persona".

Confirmando que está en un gran momento tanto en el ámbito personal como profesional, Álex ha contado que el motivo de su desaparición en redes sociales no es por su felicidad junto a la cirujana, sino por la afluencia de trabajo.