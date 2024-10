Paz Padilla da el último adiós a su hermano entre brindis y canciones: "Su alegría tenía que estar en su despedida"

El pasado domingo, 20 de octubre, con tan solo 57 años, perdió la vida el hermano mayor de Paz Padilla (55 años), Luis. El triste desenlace, cuyas causas no han trascendido, tuvo lugar en Cádiz, tierra natal de la actriz y hasta donde ella misma viajó, acompañada por su hija, para reencontrarse y arropar a los suyos.

El entierro tuvo lugar dos días más tarde en Zahara de los Atunes. Pero Paz Padilla, junto a familiares y amigos, también ha querido dar el último adiós a su hermano brindando por su memoria y recordando los momentos que vivieron a su lado.

En un vídeo publicado en Instagram en la tarde de este jueves, 24 de octubre, se ve la humorista subida en la silla de un bar, pidiendo a su entorno que alcen la copa y dando paso a quienes bien conocieron a Luis, con el fin de que dediquen unas palabras en su memoria.

Tras la serie de brindis, familiares y amigos de Luis entonaron una canción. Posteriormente, se trasladaron una playa par contemplar el atardecer. Allí, entre bailes y canciones dieron el adiós definitivo a Luis.

"Nadie se va sin cambiar a los que se quedan, se llevan algo de ti y dejan mucho de ellos. El trompeta nos ha marcado a fuego, mi alma deja de gritar viendo tanta gente que lo amaba, su alegría y sus ganas de disfrutar tenían que estar en su despedida, así lo vivimos antes con los nuestros que se fueron y así lo hemos vivido en su marcha. Las carcajadas suyas resonarán siempre en mi corazón. Avanza hermano amado y no cojas nada del suelo. Te quiero, cuchichín", ha escrito Paz Padilla junto al clip en el que deja constancia cómo ella y su familia han dado el último adiós a Luis.

Cabe puntualizar que Paz Padilla, sobre todo desde que falleció su marido, Antonio Juan Vidal, ha dejado claro que, pese al dolor que supone, ve la muerte como un proceso natural con el que hay que convivir. Tanto en su libro, El humor de mi vida, como en su obra de teatro homónima, y en diferentes entrevistas públicas, ha mostrado su propia visión sobre la pérdida de un ser querido.

Este jueves, 24 de octubre, nada más compartir su mensaje, Paz Padilla ha recibido una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. Destacan los comentarios de conocidas figuras, como Eva González, Carlos Latre o Ivonne Reyes.

Horas antes era la hija de Paz, Anna Ferrer Padilla, quien se despedía públicamente de su tío Luis. Junto a un vídeo en el que se le ve contemplar el atardecer en medio de su progenitora y su tía, y con la canción My Way de fondo, la influencer escribía: "El vacío que dejas es incalculable. Pero ¿no es eso el propósito de vivir? Vivir intensamente y dejar huella cuando te vas. Eso has hecho tú trompeta, vivir mucho y llenarnos a los todos de alegría y amor. El legado que dejas es demasiado grande. Ahora nos toca aprender a vernos en cada atardecer en el Trompeta y brindar por ti".

Paz Padilla se encontraba en Tarragona cuando se enteró conoció la noticia del fallecimiento de su hermano Luis. Su hija, en cambio, estaba en Madrid y cuidando de su novio, recién operado de la clavícula. Aun así, ninguna dudó en desplazarse a Cádiz para reunirse con los suyos.